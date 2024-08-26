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下月或停产的10款苹果产品：包括iPhone15Pro等 为新品让路

2024-08-26 09:01 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 8月26日 消息:据媒体报道，随着新一代iPhone的发布，苹果将按照惯例对部分产品线进行调整。下个月，预计将有10款产品面临停产，包括iPhone15Pro系列、iPhone14Plus、iPhone13，以及几款智能手表和耳机产品。

iPhone15Pro系列将在iPhone16系列发布后正式退出市场，为新品让路。iPhone14Plus，作为苹果首次推出的Plus系列，因销量不佳将被停产。分析师郭明錤指出，Plus系列的出货量仅占新款iPhone的5%，远低于其他机型。

苹果iPad Pro

此外，iPhone13，作为三年前的产品，也将随着16系列的发布而停产。而苹果的智能手表线也将更新，Apple Watch Series9、Ultra2和SE2将为即将到来的Series10、Ultra3和SE3让出位置。同时，AirPods2和AirPods3也将随着AirPods4系列的发布而结束其产品周期。

iPad产品线也将迎来更新，iPad mini6和iPad10预计会在新品发布后停产。明年的iPhone17系列据传将取消Plus机型，并可能引入一款全新设计的超薄机型，进一步丰富苹果的产品生态。

苹果的这一策略调整，旨在保持产品线的现代化和竞争力，同时也为消费者提供更多样化的选择。随着新品的发布，市场和消费者将有机会体验到苹果最新的技术创新。

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