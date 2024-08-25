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You.com 希望区别于谷歌成为解决复杂工作查询的 AI 搜索引擎

2024-08-25 08:51 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 8月25日消息:计算机科学家 Richard Socher 早在斯坦福大学攻读博士学位时就构思了 You.com，但在 2009 年至 2014 年间，由于谷歌的统治地位，Socher 选择暂时搁置这一概念。

AI搜索、You.com

随着提示工程的发展——即为生成式 AI 工具创建输入以生成所需输出的方法——以及自然语言处理技术的进步，Socher 与联合创始人 Bryan McCann 意识到，搜索可以演变为提供总结性答案的形式，而谷歌似乎并没有朝这个方向发展。

「我们没有看到任何变化，所以我们决定必须有人来做这件事，」Socher 在 2020 年推出 You.com 时说道。

这家初创公司希望通过面向企业用户的复杂查询，与谷歌、OpenAI 和 Perplexity 等已经提供或正在研发搜索与 AI 结合服务的公司区分开来。Socher 去年还获得了《时代》杂志的肯定，入选了 AI 领域最具影响力的 100 人之一，并被赞誉为「他在自然语言处理方面的研究对该领域的发展起到了关键作用」。

You.com 的名字来源于 Salesforce 首席执行官 Marc Benioff，他将这个域名赠送给 Socher。两人于 2016 年相遇，当时 Salesforce 收购了 Socher 的深度学习平台 MetaMind。Socher 曾担任 Salesforce 的首席科学家和执行副总裁，直至 2020 年。（需要注意的是，Benioff 是《时代》杂志的所有者。）

You.com 是 Benioff 多年来一直拥有的一个域名。Socher 认为这是「一个了不起的消费者域名」，它可以与许多以「u」开头的词语（如用户、大学）结合使用，形成有趣的双关语。

作为 You.com 的首席执行官，Socher 现专注于 AI 搜索这一日益流行的领域，平台能够为用户执行研究和分析，并提供带有引用来源的答案摘要。他正与搜索和 AI 领域的巨头们竞争，争夺到 2032 年预计将达到 4300 亿美元的市场份额。

超越谷歌的搜索

这家总部位于加利福尼亚州帕洛阿尔托的初创公司最初是一款搜索引擎，但 Socher 承认，谷歌已经掌握了像「美国第一任总统是谁？」或「马里兰州的首都是哪里？」这样的简短信息查询市场。（谷歌控制着全球搜索引擎市场的约 90%。）

「你无法比谷歌更好地回答这些问题，」他说。

因此，You.com 开始专注于知识工作者，或那些「职业生涯依赖于获得准确答案并得出相当复杂答案」的员工。他补充道，现在公司更倾向于将自己定位为 AI 助手或「生产力引擎」。

与简单的搜索不同，You.com 力求生成对复杂查询的准确响应，并提供相关的引用来源。这包括需要从多个网站研究和总结信息的查询，以及多步骤的复杂问题解决。

「最终目标是让你更高效，并为你提供所需的答案，这样你就能完成想要完成的事情，」Socher 说。

如果这听起来与谷歌的 AI 概览、OpenAI 的 SearchGPT 或 AI 搜索引擎 Perplexity 相似，那是因为它们确实相似。但 You.com 在去年 11 月指出，它在 2022 年 12 月推出了首个面向消费者的、具有互联网访问功能的大型语言模型（LLM），能够提供答案和引用来源。Socher 表示他拥有证明公司技术领先的专利。（Perplexity 的答案引擎也在 2022 年 12 月推出，AI 概览今年 5 月推出，SearchGPT 则在 7 月推出。）

You.com 的实际应用

You.com 有一些明显的区别。它允许用户从 21 种 AI 模型中选择，包括 GPT-4o（驱动 ChatGPT 和 SearchGPT）、Anthropic 的 Claude 3.5 Sonnet、Meta 的 Llama 3.1 405B 和谷歌的 Gemini 1.5 Flash，或者让 You.com 为你选择。（目前尚不清楚其选择标准）

你还可以指示 You.com 专注于特定来源，如科学期刊。

通过简单的测试，询问了一个长期未解之谜：为什么证明「野人」存在如此困难？

You.com 给出了 353 字的回答，引用了儿童问答网站 Wonderopolis.org、科学和旅游出版物 NationalGeographic.com、在线百科全书 Wikipedia 和科学与自然杂志 SmithsonianMag.com。回答提到，这与缺乏证据、骗局和误认、不可靠的目击报告、文化因素以及科学怀疑论有关。

Perplexity 生成了 313 字的回答，也引用了 SmithsonianMag.com 以及科学网站 Live Science。回答也提到了缺乏证据、不可靠的目击报告、文化因素以及生态不合理性。

除了来源的广泛性之外，并没有让人注意到两者太大的区别。

然后又提问：「哪个是最好的 AI 搜索引擎？」

You.com 生成了 268 字的回答，列出了 You.com、Perplexity、Neeva、Brave Search、Komo 和 Arc Search。它的来源包括 SEO 代理机构 Boostability、CNET 姐妹出版物 ZDNet 和 AI 网站构建器 Dorik.com。

但有一个错误：Neeva 在 2023 年被数据平台 Snowflake 收购，其搜索技术已整合到 Snowflake 的平台中。

Perplexity 生成了 222 字的回答，列出了 Bing AI 和 Andi 等一些熟悉的名字。它也引用了 ZDNet 和 Dorik，还引用了博客网站 KDNuggets 和 AI 资源网站 AI-Pro。

人们不确定会多么信任 KDNuggets 或 AI-Pro，但考虑到 You.com 的错误，用户不确定哪一个真的更胜一筹。

公平地说，这只是浅尝辄止。而且 You.com 现在正专注于企业用例，所以它并不直接与这些面向消费者的 AI 搜索引擎竞争。

今年 11 月，You.com 发布了一个 API，允许开发人员将实时网络搜索引入他们自己的 LLM 和 AI 聊天机器人。

你还可以使用 You.com 构建一个互动工作助手，生成博客标题、优化 SEO 内容或识别某种产品的所有可能采购来源。

You.com 未透露用户数据。

个人和企业用户可以免费使用有限的模型和上传权限，也可以支付每月 15 美元的年费或每月 20 美元的月费。团队计划也有定制定价。

这家初创公司在 2022 年完成了一轮 2500 万美元的 A 轮融资。Salesforce 的 Benioff 是这家初创公司的投资者之一。

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