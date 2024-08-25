谷歌通过资助加州新闻业和人工智能的协议避免了「链接税」法案

站长之家(ChinaZ.com) 8月25日消息:Google 已同意资助加州的本地新闻业和人工智能计划，这一协议据称将导致立法者搁置一项要求 Google 为分发新闻内容向新闻机构支付费用的提案。但该协议中的州政府资助部分需要在加州年度预算流程中获得立法批准，这也引发了一些立法者和记者工会的批评。

州长加文·纽森对此表示支持，他说：「这一协议在确保新闻编辑室的生存以及加强加州本地新闻报道方面取得了重大突破——利用了大量科技行业资源，而不对加州居民征收新税。」民主党议员巴菲·威克斯（Buffy Wicks）在声明中表示，该协议将在未来五年内提供近 2.5 亿美元的公共和私人资金，其中大部分将用于支持新闻编辑室。

根据威克斯办公室提供给 Ars Technica 的摘要，将通过州政府和 Google 的资金设立一个「新闻转型基金」，并由加州大学伯克利分校新闻学院管理。该州将在第一年提供 3000 万美元，并在接下来的四年中每年提供 1000 万美元。

Google 将在五年内向该新闻基金提供 5500 万美元，第一年 1500 万美元，接下来的四年每年 1000 万美元。这些资金将根据新闻机构雇佣的记者人数进行分配。

此外，Google 还同意在五年内提供 6250 万美元，用于设立「国家 AI 创新加速器」。威克斯的办公室表示，该加速器「将与一个私人非营利组织合作管理，为各行业和社区的组织——从新闻业到环境保护，再到种族平等——提供财务资源和其他支持，帮助他们利用 AI 来辅助工作。」

威克斯办公室引用的「近 2.5 亿美元」还包括 Google 承诺在五年内继续为公司现有的新闻项目每年提供 1000 万美元的资金。

工会称该协议是「勒索」

西部媒体工会在昨天发布的一份声明中严厉批评了这一协议。工会表示，这一协议令人失望，部分原因是「在经过两年呼吁采取强有力的反垄断行动以扭转本地新闻编辑室衰退之后」才达成。

工会在声明中表示：「那些声称代表我们行业的出版商正在庆祝一个涉及纳税人资金的不透明交易、一个模糊的 AI 加速器项目——这个项目可能会摧毁新闻工作岗位——以及 Google 仅提供的最低限度的财务承诺来归还其从我们的新闻编辑室中掠夺的财富。没有一个代表记者和新闻工作者的组织同意这一与摧毁我们行业的企业之一达成的反民主和秘密协议。」

威克斯的办公室解释了为何新闻业和 AI 资助会出现在同一协议中，并表示 AI 加速器将「通过创建新工具来帮助记者获取和分析公共信息，从而补充新闻基金的工作。」

Google 最近在威克斯提交的《加州新闻保护法案》上作证反对。Google 表示，该法案将「破坏开放互联网的基本原则，迫使平台为向出版商发送他们选择接收的有价值的免费流量付费。」Google 将该法案称为「链接税」。

Alphabet 首席法律官肯特·沃克（Kent Walker）昨天称赞了这一协议，称其为「加速 AI 创新并支持本地和国家企业及非营利组织的合作框架。」

州政府资金在参议院面临反对

提出另一项旨在资助本地新闻业的法案的民主党州参议员史蒂夫·格雷泽（Steve Glazer）发表声明批评了这一协议。他说：「Google 的提议完全不够，远远不足以与其在加拿大的和解协议匹配，以支持一线本地新闻报道。」

格雷泽质疑为何只有 Google 参与了这一协议的宣布，而没有其他科技公司。他说：「这一宣布中明显缺乏 Meta 和 Amazon 对新闻业的支持。这些平台获取了加州居民的私密数据而未支付任何费用。它们在广告中使用这些数据是对新闻机构的伤害，这一协议应当减轻这种伤害。」

《纽约时报》报道称，参议院议长麦克·麦奎尔（Mike McGuire）「质疑立法对州政府承担协议资金的支持」。

「我们担心这一提议缺乏对报纸和本地媒体的充分资金支持，并未充分解决行业面临的不平等问题，」麦奎尔表示。麦奎尔称，州参议院「正在寻求一个全球解决方案，以使所有这些公司承担责任。」

新闻机构报告称，Google 推荐量的下降可能因 Google 的 AI 概览功能显示搜索结果的方式而进一步加剧。

威克斯宣布这一协议时引用了出版行业的多位支持者的言论。加州新闻出版商协会表示：「这是迈向我们希望成为长期维持本地新闻的综合计划的第一步，我们将推动在未来几年中使其不断发展壮大。」

OpenAI 首席战略官 Jason Kwon 的支持性评论也被引用：「强大的新闻自由是民主的关键支柱，我们很自豪能够成为这一合作伙伴关系的一部分，利用 AI 支持加州的本地新闻业。该倡议建立在我们长期帮助全球新闻编辑室和记者利用 AI 改进工作流程、更好地将用户与优质内容连接以及帮助新闻机构塑造这一新兴技术的未来的基础之上。」

威克斯办公室的摘要中提到，OpenAI 为该协议贡献了技术支持，但未提供任何资金。

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