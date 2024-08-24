人工智能技术可能会改变电子商务以及品牌营销商品的方式

站长之家(ChinaZ.com) 8月24日消息:人工智能（AI）驱动的购物正在颠覆数字市场，迫使品牌迅速重新思考其营销策略。

行业专家和最新数据显示，AI 在电子商务中的影响力日益增长。内容管理系统提供商 Storyblok 的一项研究显示，近 40% 的高价值在线购物者现在经常使用 ChatGPT 等 AI 服务进行产品研究。更具说服力的是，17% 的受访者将 AI 工具列为购买决策的主要信息来源，仅次于 Google（45%）和亚马逊等主要在线市场（26%）。

「AI 正在改变消费者在线搜索和信任产品信息的方式，」Ditto Digital 的创始人兼 CEO Michelle Symonds 在接受采访时表示。「我们已经在调整我们的 SEO 策略，既是为了应对消费者面向 AI 的增长，也是为了应对 Google 不断变化的指南。」

AI 购物助手：朋友还是敌人？

Google 已经更新了其质量评估标准，在专业性、权威性和可信度（EEAT）的基础上增加了「体验」这一要素。这一变化促使营销人员在内容中加入更多的真实产品体验元素。

Symonds 表示：「我们一直在增强内容，以清楚地展示真实的产品体验。这使品牌能够提供不同于 AI 生成内容的信息，因此更能帮助那些需要深入产品研究以做出复杂或昂贵购买决策的消费者。」

但不仅仅是增加内容量的问题。DTC SEO Agency 的创始人兼 CEO Thomas Phillips 在接受采访时表示：「作为一名 SEO 专家，我们 95% 的精力都投入到寻找和优化商业和交易关键词上。我预见到，使用 AI 而不是阅读品牌撰写的所有标准博客内容，可以更轻松地找到答案。」目标是什么？穿透 AI 生成的噪音，与那些准备购买的消费者建立联系。

Phillips 还强调了技术优化的重要性：「拥有技术上完善的网站比以往任何时候都重要，因为 AI 仍在使用爬虫。」这表明，尽管消费者互动的前端正在发生变化，但良好的 SEO 基本原则仍然至关重要。

AI 对传统搜索引擎和在线市场的影响是深远且多方面的。Pierpont Communications 数字战略副总裁 Chris Ferris 在接受采访时表示：「随着 AI 融入并集成到传统搜索中，搜索引擎将成为答案引擎。这意味着更多的零点击搜索和网站流量的减少。」

这种转变正在重塑品牌在线展示的方式。Symonds 指出了两类主要的在线搜索者：「一类是知道自己想要什么并希望快速找到合适价格的人；另一类则需要专家帮助来做出重要的购买决策。」

Symonds 指出，AI 内容和专家内容并不是相互排斥的，而是可以共存的。他表示：「这些内容在不同时间满足不同消费者的需求：快速的购买决策与更复杂或深入的需求。」

Phillips 提醒道：「随着企业使用更多未经适当编辑和检查的 AI 内容，错误信息的增长将会增加。在 SEO 中，始终考虑用户体验和意图非常重要。」这强调了品牌在适应 AI 驱动的变化时，保持内容真实性和准确性的重要性。

AI 世界中的公关力量

Ferris 建议品牌在这一不断发展的环境中「加倍重视公关和免费媒体。」他解释说：「传统公关和免费媒体——尤其是在与 AI 公司达成协议的一流出版物中——可能会成为这些生成式 AI 工具越来越重要的信息来源。」

这一见解表明，传统的媒体关系可能是品牌在 AI 驱动的世界中保持可见性的关键。通过在可信的出版物中获得报道，品牌可以确保其信息被 AI 工具捕捉并传播，即使消费者不直接访问品牌的网站或社交媒体渠道。

电子商务 SEO 的未来

随着 AI 继续重塑数字领域，品牌与消费者之间的关系进入了未知领域。Phillips 指出，「对于购买，人们仍然使用 Google 查找产品。而且，无论你使用什么工具，都会有一个搜索引擎和算法决定应展示什么内容。」这强调了 SEO 的重要性，即使搜索引擎的运作方式在不断演变。

Symonds 倡导一种更为细致的内容创作方式：「我们正在通过开发全面、以人为中心的内容模型来调整我们的 SEO 策略，提供针对特定消费者问题和需求的建议和解决方案，而不仅仅是泛泛的信息。」这种策略旨在提供 AI 无法生成的价值，满足寻求深入、专业指导的消费者需求。

随着数字市场的演变，成功将取决于多管齐下的方法：优化 AI 发现、培养人类专业知识、建立强大的媒体存在，以及保持网站设计和功能的技术卓越性。品牌必须在利用 AI 技术的同时，保持消费者信赖的真实性和专业性之间取得微妙的平衡。

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