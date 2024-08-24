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YouTube 推出新工具帮助恢复被黑的频道：人工智能聊天机器人

2024-08-24 07:42 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 8月24日消息:恢复被黑客攻击的社交媒体账户可能会非常麻烦——如果该账户是主要收入来源，压力会更大。YouTube 正在通过新的支持聊天机器人部分解决这个问题

youtube 油管

「YouTube 支持网站上的一篇帖子表示，『新的支持助手将引导受影响的创作者重新保护他们的登录信息，并帮助他们恢复账户，这是账户被黑后的第一步。』符合条件的创作者可以在 YouTube 帮助中心看到解决被黑频道问题的选项。」

要使用这个机器人，前往 YouTube 帮助中心并点击「与我们的被黑频道助手聊天」按钮。

它的工作方式与大多数支持机器人类似，提出问题并给出预设的答案。谷歌提醒称，「谷歌 AI 仍在学习过程中，可能会显示不准确或冒犯性的结果。」「符合条件的创作者」范围似乎相当广泛，因为即使我没有 YouTube 频道，也能够测试这个机器人。

根据 YouTube 帮助中心的说明，机器人首先会尝试恢复与频道关联的被黑 Google 账户。在此操作完成后，机器人将帮助创作者恢复被篡改的内容，并鼓励用户加强账户安全

目前，该机器人仅在查看英语版帮助中心时提供英语服务。YouTube 表示，「该工具中的某些故障排除功能仅适用于特定创作者。」YouTube 计划最终将这一功能扩展到平台上的所有创作者

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