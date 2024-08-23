AI日报：Captions推出AI视频API套件；国产人形机器人成养老新希望；百度已有18%搜索结果由AI生成

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

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1、Captions公司发布AI视频生成和编辑API工具

Captions公司最近推出了一套革命性的AI视频生成和编辑API工具，为社交媒体和营销活动注入新活力，为开发者和内容创作者提供前所未有的视频制作方式。这一创新举措将视频创作推向新高度。

【AiBase提要:】 🌟 创新API工具包括AI Creator、AI Twin、AI Edit和AI Translate，构建全面视频创作生态系统。 🔥 AI Creator可编程生成对话视频，适用于UGC风格视频广告和有机视频项目。 💡 AI Translate即时翻译视频至29种以上语言，口型同步让翻译更自然流畅。 详情链接:https://help.captions.ai/api-reference/api

2、国产人形机器人崛起!领航者2号NAVIAI演讲、泡茶，下棋样样精通

在2024年世界机器人大会上，浙江人形机器人创新中心推出的领航者2号NAVIAI引起轰动，展示出卓越性能和高度拟人化设计，满足人们对服务陪伴的情感需求。该机器人具备高达275Tops的AI算力，展示了快速学习和高精度作业能力，具备广泛的应用潜力。领航者2号的成功标志着国产人形机器人技术的领先地位，为未来产业发展指明新方向。

【AiBase提要:】 🌟 领航者2号NAVIAI具备41个自由度，拥有拟人化动作映射执行能力，能够完成各种复杂动作，展现出极高的适应性和流畅性。 🤖 领航者2号NAVIAI拥有高达275Tops的AI算力，每秒能进行275万亿次运算，快速响应和处理各种复杂任务，展示出快速学习和高精度作业能力。 🚀 领航者2号NAVIAI具备类人具身智能导航技术，在开放和复杂场景中展示出鲁棒的语义交互和精准的物体抓取能力，具有广泛的应用潜力。

3、视频美颜大师!模糊人脸秒变高清!KEEP技术让你告别像素脸

KEEP技术是科技界的新宠儿，为那些珍贵视频中的模糊人脸提供了解决方案。通过创新的特征传播框架，KEEP技术能让视频人脸清晰度飙升，每一个表情都栩栩如生。它像超级眼镜一样装在你的视频上，让每一个细节无所遁形。

【AiBase提要:】 🔍 KEEP技术通过卡尔曼滤波原理保持稳定的面部先验信息，恢复视频帧间的面部细节一致性表现出色。 🕵️‍♂️ KEEP技术像超级聪明的侦探，从之前的视频帧中搜集线索，推理出当前帧的最佳面貌。 📈 实验结果显示，KEEP方法能有效恢复人脸细节，避免模糊和失真问题，让视频画质达到前所未有的高度。 详情链接:https://top.aibase.com/tool/keep

4、快手可灵AI推出会员首购优惠活动

快手可灵AI推出会员首购优惠活动，为用户提供连续包月和连续包季黄金会员优惠，同时升级了可灵AI大模型和推出了更高画质版本。7月6日，可灵AI网页端正式上线，提供限时免费服务，集成了文生图、文生视频的相关能力。

【AiBase提要:】 🌟 连续包月黄金会员首购仅需19元，后续续费58元，支持随时取消。 🔑 连续包季黄金会员首购仅需99元，下季度续费152元，支持随时取消。 💡 可灵AI大模型支持生成高清1080p视频，新增首尾帧控制、镜头控制等编辑功能，单次生成文生视频时长增加至10秒。

5、Meshy发布新款 AI 3D 建模工具Meshy-4:AI生成高质量 3D 模型

Meshy发布了最新的AI驱动3D建模工具Meshy-4，标志着虚拟环境创作的重大进步。经过16个月的开发，Meshy的联合创始人余明表示，他们对于这一成就感到非常自豪。Meshy-4在模型几何和工作流程上都进行了重大改进，旨在提升设计师和开发者的创作效率。

【AiBase提要:】 🌟 AI生成的3D模型更清晰更专业 💡 新增的“重试”功能解决了AI生成内容的多变性问题 🎮 Meshy-4的进步将对游戏开发和建筑可视化等行业产生重要影响 详情链接:https://top.aibase.com/tool/meshy

6、Google AI Studio 推出全新提示词库 可测试长篇文本上下文、原生多模态等

Google AI Studio最新发布的提示词库引起了广泛关注，为用户提供了丰富多元的体验。这个新的提示库就像是一个全新的导游，带领用户探索更生动多样化的内容，让人仿佛置身于充满惊喜和创新的世界中。用户可以在其中体验更直观全面的信息展示方式，极大地丰富了用户的选择。

【AiBase提要:】 🌟 提示词库集合了多种实用功能，涵盖教育、编程、旅行建议等多个领域，为用户提供更丰富的选择。 🔍 新功能亮点包括配方生成器、数学导师、寻宝游戏设计等，满足不同用户需求。 😊 用户只需登录 Google AI Studio，选择适合的提示词并输入需求，即可获得所需内容，极大地便利了用户的日常工作。 详情链接:https://aistudio.google.com/app/gallery

7、李彦宏：百度已有18%搜索结果由AI生成 未来两三年AI竞争激烈

百度2024年第二季度财报显示公司总营收持平，净利润达74亿元。董事长李彦宏强调人工智能领域竞争激烈，百度凭借文心大模型等优势保持领先。智能云业务增长14%，搜索业务升级改造加速，18%搜索结果由AI生成。Apollo Go自动驾驶服务成全球最大。

【AiBase提要:】 📊 百度2024年第二季度财报显示总营收339亿元人民币，净利润74亿元，智能云业务增长14%。 🤖 百度在人工智能领域投资十几年，文心大模型日均调用量超过6亿次，搜索业务18%结果由AI生成。 🔮 百度未来面临激烈AI竞争，计划转向轻资产模式，Apollo Go自动驾驶服务成全球最大。

8、陈睿：每月有超 8000 万用户在B站浏览与AI相关的内容

B站2024年第二季度财报显示总净营收达61.27亿元人民币，同比增长16%，净亏损6.08亿元，同比大幅收窄61%。在财报电话会议中，B站董事长兼CEO陈睿等高管对财报要点进行了解读，重点关注广告业务增长和人工智能应用。

【AiBase提要:】 📈 广告业务增长: 广告业务同比增长30%，单季度收入首次突破20亿元，占总收入三分之一。 🤖 人工智能应用: B站以高质量和丰富的人工智能内容著称，每月有超过8000万用户浏览相关内容。 💡 AI技术创作: AI技术极大提高创作者效率和发布频率，普通用户也能通过AI技术成为创作者。

9、人形机器人Adam 在沃尔玛首次上岗:一天能提供200杯茶和咖啡

在美国伊利诺伊州洛克福德的沃尔玛，一款名为Adam的人形AI机器人正式投入使用，为顾客提供高达200杯饮品，标志着AlphaMax Management公司的正式启动。这一创新模式有望带来新的收入流和稳定的现金流，为饮品行业注入新活力。

【AiBase提要:】 ☕️ Adam机器人在伊利诺伊州的沃尔玛提供智能对话和饮品制作服务。 🤖 每天可为顾客提供高达200杯各类饮品，方便快捷。 🏪 AlphaMax Management期待通过这一创新模式实现新的收入流和稳定的现金流。

10、热门绘画应用Procreate拒绝生成式AI CEO:艺术的人性不能被剥夺

Procreate最近宣布拒绝引入生成式AI技术，CEO詹姆斯・库达坚定表示生成式AI剥夺了创作的人性，引发广泛关注。公司将继续致力于为艺术家提供更好的创作工具，坚守艺术的本质。这一决定凸显了数字艺术与人性之间的微妙关系。

【AiBase提要:】 ✨ Procreate宣布拒绝生成式AI，回应艺术界反对声音。 🎨 CEO詹姆斯・库达认为生成式AI剥夺了创作的人性。 🤖 Procreate将继续致力于为艺术家提供更好的创作工具。

11、特朗普转发AI生成 “泰勒支持” 照片，自称 “一无所知”

特朗普在社交平台转发AI生成的泰勒・斯威夫特支持图片，却声称对此一无所知，引发争议和疑问。他承认这些图片是他人生成的，同时表示对AI技术的危险性有所警惕。特朗普曾因指责哈里斯使用AI伪造图片而受到批评，暴露了其言论存在的矛盾和虚伪之处。

【AiBase提要:】 📸 特朗普在 Truth Social 上分享AI生成的泰勒・斯威夫特支持图片，却声称一无所知。 🤖 他承认这些图片是其他人生成的，表达对AI技术可能非常危险的担忧。 📰 特朗普曾因指责哈里斯利用AI伪造图片而受到批评，揭示其言论存在的虚伪性和矛盾之处。

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