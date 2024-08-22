百度第二季度营收339亿元 百度APP月活达7.03亿

站长之家（ChinaZ.com）8月22日 消息:百度公司今日公布了2024年第二季度的财务报告，数据显示，公司总营收达到339亿元人民币，与去年同期基本持平。其中，归属于百度的净利润录得55亿元人民币，而在非美国通用会计准则下，这一数字为74亿元人民币。

本季度，百度核心业务营收达到267亿元人民币，实现了1%的同比增长。网络营销营收为192亿元人民币，同比小幅下降2%。非网络营销营收则表现出色，达到75亿元人民币，同比增长10%。爱奇艺的营收为74亿元人民币，同比下滑5%。

在运营方面，百度在2024年6月推出了文心4.0Turbo，进一步丰富了公司的文心系列模型。此外，百度在本季度向股东返还了3.01亿美元，使得2023年股票回购计划下的累计回购金额达到12亿美元。

智能云业务方面，百度飞桨及文心生态已经吸引了1470万开发者加入。在智能驾驶领域，百度的自动驾驶服务“萝卜快跑”在第二季度提供了约89.9万单自动驾驶订单，同比增长26%。截至2024年7月28日，萝卜快跑累计提供的自动驾驶出行服务订单超过700万单。

在移动生态领域，百度APP的月活跃用户数在2024年6月达到了7.03亿，同比增长4%。

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