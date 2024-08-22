小心！这四个字符可能导致你的 iPhone 主屏崩溃

最近，网络上曝光了一则关于 iPhone 和 iPad 的漏洞消息，输入特定字符组合竟然会导致设备的主屏崩溃。这一消息虽引起广泛关注，但实际上影响到的主要是那些好奇心重、想尝试一下的用户。不过，大家可以放心，这个问题目前看来并不严重，但为了保护您的设备，官方并不建议大家随意尝试这些崩溃的 “黑科技”。

据报道在 iPhone 上的三个特定位置键入字符 “”:: 会使运行主屏幕的应用程序 Springboard 崩溃，进而使主屏幕崩溃:

这三个地方分别是主屏幕的搜索功能、应用库的搜索栏以及设置应用中的搜索栏。一旦输入这个字符组合，Springboard（主屏幕的管理应用）就会崩溃，从而导致整个主屏幕也随之崩溃。

这一问题最早是由一位安全研究员在社交媒体上公开的，虽然这个字符组合听起来简单，但后面若继续输入其他字符就会激活这个漏洞。这让一些正在开发新应用的开发者感到苦恼，比如一个叫 “Quote Quote Colon Colon” 的应用，但对于大多数普通用户来说，这种情况并不会频繁出现。

在最新的 iOS18测试版中，这个漏洞的表现也不太一致。有用户在使用 iPhone15Pro 和15Pro Max 分别测试了 iOS18.0和18.1的开发者测试版，结果显示这个漏洞并不是每次都会出现。而在运行 iPadOS17.6.1的 iPad Pro（第三代）上，虽然在主屏幕搜索栏没有崩溃，但在应用库和设置搜索中都触发了崩溃，设备甚至被迫返回锁屏状态。

需要指出的是，这并不是首次出现这种情况，以前也有过类似的 “文本炸弹” 问题，给用户带来不少困扰。值得庆幸的是，这次的漏洞目前看起来只是一个简单的程序错误，而不是像早些年那些能通过消息崩溃手机的恶意攻击。

划重点: - ⚡️ 输入字符 “::” 可以在特定位置导致 iPhone 主屏崩溃。 - 📱 该漏洞在不同设备和系统版本上表现不一致，部分用户可能不会遇到。 - 🛡️ 这次的漏洞并非恶意攻击，仅是程序错误，不必过于恐慌。

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