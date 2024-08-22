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AI日报：免费25张！Midjourney网页版向所有用户开放；爱诗科技上线PixVerse V2.5；Claude移动应用收入破100万美元

2024-08-22 14:50 · 稿源：站长之家

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

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1、Midjourney全面开放网站，向所有用户免费提供每天25张额度

Midjourney作为AI文本到图像生成和图像编辑的领军者，面临着来自竞争对手的挑战。但现在，他们终于向所有用户开放官方网站，每天提供25张免费的AI图像生成额度，为用户带来了新的体验和机会。

【AiBase提要:】

🌟 新用户可享受25次免费AI图像生成，平台开放给所有用户，为用户带来更多探索机会。

💻 注册方式简单，支持Google和Discord账户，方便快捷，让更多人能轻松上手。

🎨 Midjourney作为AI图像生成的金标准，面临竞争与版权诉讼，依然被视为领军者。

详情链接:https://top.aibase.com/tool/midjourneywangyeban

2、爱诗科技AI视频生成产品PixVerse V2.5全球上线

爱诗科技最新发布的PixVerse V2.5版本在视频生成领域带来了革命性的提升，不仅大幅提升了生成速度和画质，还引入了多项新功能和优化，提升用户体验和视频创作效率。

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【AiBase提要:】

🚀 生成速度提升200%，支持最高4K分辨率输出，保证视频清晰度。

🎨 Performance高表现模式增强画面主体运动表现力，减少畸变。

🖌️ 运动笔刷功能升级，允许用户通过涂抹选区和绘制轨迹控制主体运动，效果更佳。

详情链接:https://app.pixverse.ai/

3、百度文心大模型ERNIE 4.0 Turbo宣布支持精调

百度智能云千帆平台近日宣布，现已支持对旗舰大模型ERNIE4.0Turbo进行定制化的精调服务。企业客户可通过百度智能云官网申请此项服务，以满足各自的业务需求和数据特点，从而训练出更加适合企业自身的大模型，实现业务使用效果的显著提升。

【AiBase提要:】

🔍 企业客户可通过百度智能云申请定制化精调服务，训练更适合自身业务需求的大模型。

🚀 千帆平台已成功支持多款文心大模型的精调，累计精调出2.1万个模型，服务于超过千家企业的核心业务场景。

📈 实际应用中，ERNIE4.0Turbo模型的精调带来显著效果，如优质内容率提升15%、问答优质率提升45%等。

4、Claude移动应用成功突破100万美元收入大关，但仍追不上ChatGPT！

Anthropic的人工智能应用Claude在移动端收入突破100万美元，虽速度快但落后于ChatGPT。美国用户贡献近一半收入，未来面临激烈竞争挑战。

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【AiBase提要:】

📈 Claude在移动端收入突破100万美元，速度快但仍落后于ChatGPT。

📉 Claude首周下载量仅157,000次，ChatGPT却在五天内达到480,000次。

🌍 美国用户贡献了Claude近一半的收入，未来面临激烈竞争挑战。

5、字节豆包语音模型和视觉模型再升级

在2024年8月21日举办的火山引擎AI创新巡展上海站上，火山引擎展示了豆包大模型的全面升级和对话式AI实时交互解决方案的增强。豆包大模型综合能力提升20.3%，角色扮演能力提升38.3%，语言理解能力提升33.3%。火山引擎发布对话式AI实时交互解决方案，提供端到端的大模型实时对话方案，让大模型交互体验更强。

【AiBase提要:】

🚀 豆包大模型综合能力提升20.3%，角色扮演能力提升38.3%，语言理解能力提升33.3%。

🔊 豆包语音识别模型支持多方言识别，错误率最高降低40%。

💬 火山引擎发布对话式AI实时交互解决方案，提供端到端的大模型实时对话方案。

6、D-ID推出AI视频翻译工具:实现语音克隆与口型同步

D-ID最新推出的AI视频翻译工具AI Video Translate支持30种语言的自动翻译，实现语音克隆和口型同步，帮助企业客户降低全球推广的本地化成本，拓展受众。该工具限制视频时长为10秒至5分钟，文件大小不超过2GB。

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【AiBase提要:】

✨ 支持30种语言的自动翻译，实现语音克隆和口型同步，提供全面的视频翻译解决方案。

🌍 帮助企业客户降低全球推广的本地化成本，拓展受众，促进跨语言交流和合作。

🎥 视频时长限制在10秒至5分钟，文件大小不超过2GB，确保高质量的翻译效果。

详情链接:https://top.aibase.com/tool/d-id-ai-video-translate

7、Adobe推魔法修复AI工具Magic Fixup，将彻底改变照片编辑体验？

Adobe最新推出的“Magic Fixup” AI照片编辑工具将彻底改变图片处理方式。这项技术利用视频帧学习，能自动进行复杂图像调整，保留艺术意图，影响多行业工作流程。

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【AiBase提要:】

✨ AI驱动的照片编辑工具“Magic Fixup”革新，自动进行复杂调整。

🎥 采用视频帧学习方法，理解不同条件下物体变化，提升编辑效果。

🤝 Adobe开源“Magic Fixup”研究代码，或加速整个行业技术发展。

详情链接:https://top.aibase.com/tool/magicfixup

8、微软Recall AI功能推迟发布 Windows测试者要等到10月

微软宣布推迟发布Recall AI功能至10月，以确保安全性。尽管功能有趣且方便，但安全问题引发担忧。微软承诺加密数据库、用户选择启用，并进行全面测试，以保障用户安全和隐私。

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【AiBase提要:】

🌟 Recall AI功能将在10月份为Windows Insiders推出，推迟原因是安全问题。

🔒 微软将对Recall进行重大修改，包括数据加密和用户选择启用。

🗓️ 预计Recall的正式发布可能要等到明年，微软仍在进行全面测试。

9、特斯拉Optimus机器人训练大揭秘

特斯拉正在通过动作捕捉训练人形机器人Optimus，时薪高达48美元的数据采集操作员工作既有趣又具挑战性。尽管成本高达5亿美元且成功并不保证，特斯拉仍致力于让Optimus能像人类一样行走和工作。

【AiBase提要:】

🤖 数据采集操作员将通过行动教会Optimus模拟人类动作

💰 时薪高达48美元，但工作不轻松，需每天行走超过七小时

🔬 尽管成本高达5亿美元，特斯拉仍雇佣了超过50名员工进行动作捕捉训练

详情链接:https://www.theverge.com/2024/8/19/24223626/tesla-optimus-humanoid-robot-motion-capture-training

10、国产AI机器人Astribot S1逆天了！会写毛笔字还能陪你练功夫，养老神器or未来室友？

在世界机器人大会上，星尘智能的Astribot S1横空出世，震惊四座。这款AI机器人不仅能写毛笔字，还能陪你练功夫，成为养老神器或未来室友的可能性引人期待。Astribot S1展示了超强的多功能性和智能化，预示着未来人们生活中将有更多AI助手的出现。

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【AiBase提要:】

🌟 Astribot S1具备多功能性，可以完成家务、教授武术等任务，展现出超强的智能化。

🤖 星尘智能的Astribot S1拥有软硬一体化系统，具备感知、思考、决策等能力，不断吸收新知识，活到老学到老。

🤝 未来预计将有数十亿类似Astribot S1的AI机器人问世，成为人们生活中的养老助手和好伙伴，解决人口老龄化和劳动力短缺问题。

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