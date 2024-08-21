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AI日报：新壹视频大模型2.0发布；LivePortrait支持用图片控制动画；AI腹肌软件Gigabody爆火；免费无水印的AI视频生成工具Hotshot

2024-08-21 15:14 · 稿源：站长之家

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

新鲜AI产品点击了解:https://top.aibase.com/

1、新壹视频大模型2.0发布:支持1080P60帧输出 最高支持4K

新壹科技最新发布的新壹视频大模型2.0在AI视频创作领域取得重大突破，实现全流程自动化创作，降低视频创作门槛和成本。技术集成了先进的AI算法和深度学习技术，提供便捷的一键触发功能。同时具备自研剧本模型、情感化语音合成技术和自动生成背景音乐能力。

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【AiBase提要:】

⚙️ 新壹视频大模型2.0实现全流程自动化创作，降低视频创作门槛和成本。

💡 技术集成了先进的AI算法和深度学习技术，提供便捷的一键触发功能。

🎬 新壹视频大模型2.0具备自研剧本模型、情感化语音合成技术和自动生成背景音乐能力。

详情链接:https://aigc.yizhentv.com/product/aiVideo

2、LivePortrait更新:支持图像驱动肖像动画和精细区域控制

LivePortrait的Gradio工具迎来了一系列激动人心的更新，用户现在可以使用自己的图像来驱动肖像动画，并且可以精细选择动画区域。新增的功能提升了动画制作的便捷性和创作自由度，同时保护隐私信息。LivePortrait的核心优势在于令人惊叹的表情转移技术，能创造栩栩如生的动态效果。

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【AiBase提要:】

🚀 用户可以使用自己的图像驱动肖像动画，并精细选择动画区域。

🎭 新增相对运动功能保护隐私，但可能影响表情强度。

💡 LivePortrait能精确复制表情到另一个人身上，提供前所未有的创作自由度。

详情链接:https://top.aibase.com/tool/liveportrait

3、又一款AI视频工具强势登场!Hotshot可生成长达 10 秒视频，无水印

Hotshot是一款全新的文本转视频AI生成器，可以生成长达 10 秒、720p的视频，展现出强大潜力。用户可以免费体验该模型的早期预览版本，但每天限制生成两个无水印视频。创始团队在短短四个月内完成了模型训练，使用了 6 亿个视频片段和数千个GPU。未来预计AI生成的完整YouTube视频将普及，创作者将拥有更多控制权。

【AiBase提要:】

🌟 Hotshot推出的新文本转视频AI生成器已进入公开“早期预览”阶段，用户可免费体验。

🚀 该模型在短短四个月内使用 6 亿个视频片段和数千个GPU进行训练，展现出强大潜力。

🎥 创始人Sastry预测，未来一年内，AI生成的完整YouTube视频将会普及，创作者将拥有更多控制权。

详情链接:https://top.aibase.com/tool/hotshot

4、OpenAI推GPT-4o模型微调功能，每天免费赠送100万Token!

OpenAI公司推出了新的多模态大型模型GPT-4o，并允许第三方开发者进行微调，以满足不同应用需求。开发者可通过简单操作在微调仪表盘选择模型版本，免费获得每天100万Tokens用于微调。同时，OpenAI注重数据安全和隐私保护，确保微调后的模型不会滥用企业数据。

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【AiBase提要:】

🌟 微调功能上线:开发者可根据需求调整GPT-4o模型行为

💰 免费Tokens大放送:每天赠送100万Tokens用于模型微调，吸引众多开发者参与

🔒 数据安全保障:OpenAI重视数据隐私和安全，确保微调模型不会用输入输出数据进行再训练。

详情链接:https://platform.openai.com/finetune

5、肌肉也能AI了！Gigabody让你秒变施瓦辛格，健身房老板慌了

Gigabody是一款AI软件，让用户可以通过上传健身照片，在短短 5 分钟内变身肌肉猛男或猛女，引发了社交平台上的增肌风暴。虚拟肌肉的热度超过真实肌肉，成为懒人们的福音。然而，成功率不高，需要反复尝试。AI滤镜的走红源于满足人们对创意表达和社交互动的需求。

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【AiBase提要:】

🔥 一键增强肌肉， 5 分钟变身肌肉猛男/猛女，引发社交平台增肌风暴。

💪 免费榜第二，日下载量超过 15 万，虚拟肌肉热度高于真实肌肉。

💰 会员年费比健身房便宜，AI滤镜满足自拍展示需求，但成功率需反复尝试。

详情链接:https://top.aibase.com/tool/gigabody

6、AI即时图像编辑神器TurboEdit 一句话瞬间变发色、减龄、换装!

TurboEdit是一款基于文本的即时图像编辑工具，让用户通过简单的文本描述快速对图像进行编辑。编辑速度极快，支持即时反馈和交互式编辑，让用户实时看到编辑效果。无论是专业设计师还是普通用户，都能通过TurboEdit轻松实现创意构想。

【AiBase提要:】

✨ 只需一句话描述，即可快速对图像进行编辑，实现瞬间变发色、减龄、换装的效果。

💡 TurboEdit能在保持图像整体不变的前提下，只对指定部分进行修改，让用户随心所欲地调整图像的任何区域。

🚀 TurboEdit支持同时修改图像的多个属性，包括颜色、着装、造型等，让创意得以无限延伸。

详情链接:https://betterze.github.io/TurboEdit/

7、AI遗嘱来了！新世相联合中华遗嘱库出品，已有上万人参与

数字化时代下，人工智能进入遗嘱领域，通过AI技术帮助用户撰写个性化遗嘱，创新互动形式让人与AI共同创作，审视人生内心。

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【AiBase提要:】

🤖 利用AI技术帮助用户撰写个性化遗嘱，吸引上万人参与。

📖 用户通过与AI对话共同创作遗嘱内容，体验互动共创的新方式。

💡 在与AI的问答过程中，用户可以深入思考和审视自己的人生和内心。

详情链接:https://top.aibase.com/tool/xinshixiangyizhuai

8、AI舞王Viggle:一键让马斯克和特朗普共舞，月访问量破680万

马斯克再次展现了他在互联网上的流量之王地位，通过Viggle AI工具发布的视频引爆全网，播放量迅速突破1.3亿。Viggle AI的模板化AI视频生成工具简单且强大，让普通用户也能制作专业水准的视频，月访问量已突破680万，彰显AI技术在日常生活中的应用里程碑。

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【AiBase提要:】

🌟 Viggle AI通过简单上传照片和选择动作模板，让用户轻松生成流畅自然的舞蹈视频。

🚀 推出多角色控制功能Multi，让用户同时操控两个角色，激发网友创意，二次创作视频传播迅速。

💡 Viggle AI的模板化操作降低了创作门槛，让普通用户也能创作专业水准的视频，类似剪映和CapCut的成功之路。

产品入口：https://top.aibase.com/tool/viggle

9、为复杂视觉推理而生!微软发布Phi-3.5-vision

微软最新发布了Phi-3.5-vision，一款轻量级、多模态的开源AI模型，专为处理文本和视觉输入而设计。Phi-3.5-vision在资源受限环境中表现出色，支持128K上下文长度，适用于商业和研究领域。该模型具备广泛的图像理解、OCR、图表和表格解析等功能，在基准测试中展现出显著性能提升。

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【AiBase提要:】

🔍 Phi-3.5-vision是轻量级、多模态的AI模型，适用于处理文本和视觉输入。

💡 该模型支持128K上下文长度，在内存或计算资源受限环境中表现优异。

🚀 Phi-3.5-vision具备图像理解、OCR、图表和表格解析等功能，展现出显著性能提升。

详情链接:https://huggingface.co/microsoft/Phi-3.5-vision-instruct

10、字节跳动自动语音识别模型Seed-ASR，各种口音和方言统统能听懂!

Seed-ASR是字节跳动推出的语音识别引擎，经过大量数据训练，具备出色的识别能力和上下文感知能力，能准确识别多种语言、方言和口音，为跨语言交流带来新可能。在各种场景下表现出色，提升用户体验，尤其在智能助手和语音搜索领域有突出表现。

【AiBase提要:】

🔍 Seed-ASR经过超过2000万小时的语音数据和90万小时的配对数据训练，能准确识别13种中国方言和7种外语，包括各种口音的英语。

🔑 Seed-ASR具有出色的上下文感知能力，结合历史对话记录和会议纪要，提升识别精度，尤其在特定场景下表现优异。

🎯 Seed-ASR能识别各种专业领域术语，包括医疗、科技、汽车和音乐，大幅提升智能助手和语音搜索的效率和准确性。

详情链接:https://bytedancespeech.github.io/seedasr_tech_report/

11、Llama3压缩版!Nvidia推小型语言模型Llama-3.1-Minitron4B 仅4亿参数

在科技公司追逐实现人工智能的时代，Nvidia推出Llama-3.1-Minitron4B，采用剪枝和蒸馏技术，性能高效，训练部署效率优秀。

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【AiBase提要:】

🌟 Llama-3.1-Minitron4B 是Nvidia推出的小型语言模型，训练部署高效。

📈 使用的标记量减少40倍，性能明显提升。

🔓 宽度剪枝版本已在Hugging Face发布，方便商业使用和开发。

详情链接:https://developer.nvidia.com/blog/how-to-prune-and-distill-llama-3-1-8b-to-an-nvidia-llama-3-1-minitron-4b-model/

12、OpenAI与康泰纳仕达成多年内容合作

近日，OpenAI与康泰纳仕达成多年合作协议，共同探索在人工智能产品中展示康泰纳仕旗下品牌内容。这一合作标志着数字内容和人工智能领域的紧密合作，为用户带来更丰富的搜索体验和高质量报道。

【AiBase提要:】

🌟 OpenAI与康泰纳仕达成多年合作，内容将嵌入AI产品中。

📰 OpenAI获得大量出版商文本档案，用于训练大型语言模型。

⚖️ 部分媒体公司选择起诉OpenAI以维护权益。

13、高通骁龙7s Gen3发布

作为中端智能手机市场的新宠，高通骁龙7s Gen3带来了强大的AI功能，性能大幅提升，功耗降低，为用户带来更流畅、智能的手机体验。多个知名手机品牌计划推出搭载该处理器的新设备，预示着中端手机市场将迎来新的活力和机遇。

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【AiBase提要:】

🌟 骁龙7s Gen3支持先进的AI语言模型，如Baichuan-7B和Llama2，提升了中端手机的AI能力。

⚡ CPU性能提升20%，GPU速度提升40%，AI性能提高30%，功耗降低12%。

📱 多个品牌如Realme、三星、夏普和小米将在未来几个月推出搭载骁龙7s Gen3的手机。

14、真我13Pro系列来袭:AI超清摄影，让模糊成为过去式

真我手机品牌推出全新真我13Pro系列，突破性能，带来惊喜的摄影功能。AI超清功能优化模糊照片，让每个精彩瞬间清晰可见。真我13Pro+搭载5000万像素LYT600潜望长焦镜头，支持多重变焦应对各种拍摄场景。配置高通骁龙7s Gen2处理器，大容量电池和80W快充技术，续航无忧。

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【AiBase提要:】

📸 AI超清功能优化模糊照片，呈现清晰视觉效果。

🔍 真我13Pro+搭载5000万像素LYT600潜望长焦镜头，支持多重变焦。

📱 配置高通骁龙7s Gen2处理器，大容量电池和80W快充技术，续航无忧。

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