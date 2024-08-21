wps崩了上热搜 官方回应：正在紧急修复中

站长之家（ChinaZ.com）8月21日 消息:今天上午，多名网友反馈，金山文档出现了服务故障，导致WPS共享文档无法正常打开使用。这一情况迅速引起了广泛关注，许多用户在WPS客户服务官方微博下留言询问情况。

随后，WPS官方微博发表声明，对用户遇到的不便表示了歉意，并表示技术团队正在紧急进行修复工作。

WPS承诺，一旦服务恢复正常，将通过公众号第一时间向用户发出通知，并感谢用户的理解和耐心。

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