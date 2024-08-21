wps崩了上热搜 官方回应：正在紧急修复中

站长之家（ChinaZ.com）8月21日 消息:今天上午，多名网友反馈，金山文档出现了服务故障，导致WPS共享文档无法正常打开使用。这一情况迅速引起了广泛关注，许多用户在WPS客户服务官方微博下留言询问情况。
随后，WPS官方微博发表声明，对用户遇到的不便表示了歉意，并表示技术团队正在紧急进行修复工作。
WPS承诺，一旦服务恢复正常，将通过公众号第一时间向用户发出通知，并感谢用户的理解和耐心。
（举报）
11.11云上盛惠！海量产品 · 轻松上云！云服务器首年1.8折起，买1年送3个月！超值优惠，性能稳定，让您的云端之旅更加畅享。快来腾讯云选购吧！
“百度地图崩了”登上微博热搜，有用户反馈，百度地图APP页面显示“当前网络不佳，可切换到离线算路”。客服回应称，问题目前正在加速修复中。
今日瑞幸咖啡联名《黑神话：悟空》的活动正式上线，购买两杯套餐可以获赠联名包装袋、炫卡等周边，吸引不少玩家一大早下单。需要注意的是，很多网友吐槽称，专门早起去购买套餐，结果却发现无法核销商品券周边上架后光速售罄。这已经是一周之内瑞幸的第二次翻车”了，上周还曾出现过客服写错代言人名字的问题，将易烊千玺写成了易烊干玺”被网友骂上热搜。
"网易云音乐崩溃"的话题迅速登上了微博热搜榜。众多网友纷纷报告，在使用网易云音乐时，网页端遭遇了"502BadGateway"的服务器故障，同时，网易云音乐的移动应用也出现了无法正常使用的情况。网易云音乐的及时回应和积极处理态度也获得了用户的一定程度的理解与支持。
2023年，AI热潮席卷全球，AI技术的创新与应用突飞猛进，ChatGPT等大模型爆火出圈，AI应用也在中国各个领域落地生花。
原定于今日中午12:00开服，《魔兽世界》官方今早6:48突然宣布提前开服，不过带来的确实玩各种家吐槽。从不少玩家反馈来看，《魔兽世界》开服后就出现了炸服，登陆困难成为了不少人吐槽的重点。为了缓解服务器压力，我们暂时关闭了部分增值服务，请您稍后再进行尝试。
快科技7月30日消息，最近，有关上汽大众将从8月1日起调整全系车型终端售价并降低优惠力度的消息在网络上流传。传言称8月1日至8月11日期间，全系车型将涨价3000至10000元，而8月12日起将进一步涨价2000元。然而，上汽大众官方已经对此事进行了辟谣，明确表示这些所谓的涨价通知”消息不属实。值得注意的是，上汽大众在7月初还推出了一系列限时优惠活动，涉及途观L、朗逸、凌渡以及ID.家族等车型，最高综合优惠达到了5.9万元。例如，大众ID.3的限时售价起价为12.59万元，并且官方还提供了保值回购政策。根据乘联会的数据，6月份上汽大众品牌
快科技7月29日消息，有小米SU7车主发现，哨兵模式在遇到事件时，在推送通知的同时，车灯也会闪烁。那么能否只推送通知，不让车灯闪烁呢？对此小米汽车明确表示，车灯闪烁功能目前不能关闭。小米汽车解释说，开启哨兵模式之后，当车辆识别到警惕事件时，会自动开始记录，同时启动双闪灯，并在中控屏显示正在录制”状态，提醒靠近人员。一方面，这样可以警示图谋不轨之人，避免其进一步实施针对车辆的危险行为；另一方面也告知其他周围人员系统正在录制画面，以照顾周围人员的隐私。据了解，小米SU7的哨兵模式可调取六颗高清摄像头同时录制?
在医美行业的快速发展中，俊泰医疗以其创新技术和学术研究的深厚底蕴，不仅在临床治疗上取得了显著成就，更在教育培训和科研领域展现了其作为学术型医美机构的领导力。作为“教-学-研”一体化的典范，俊泰医疗始终致力于推动医美行业的学术发展和技术进步，在技术创新上不断突破。随着面部馒化患者数量的激增，在馒化修复领域，俊泰医疗凭借其创新的“数字化馒
小米汽车发布了最新一期的答网友问，并回答了使用弹射起步时，怎么防止车轮打滑？建议用户不要在湿滑路面、雨雪等天气下使用弹射起步功能，会存在一定的安全风险。
快科技7月21日消息，近日，有关广汽丰田将跟随宝马等豪华燃油车品牌退出价格战的报道引起了广泛关注。对此，广汽丰田相关人士在接受采访时回应称，官方从未宣布退出价格战，此次事件纯属意外卷入。该人士明确表示，广汽丰田的车型仍会提供优惠价格，但优惠幅度将趋于稳定。同时，该人士还透露，公司内部很多员工对于网传退出价格战的消息感到困惑。此前，宝马汽车曾因”退出中国价格战的话题引发热议。宝马方面对此回应表示，下半年将重点关注在华业务质量，支持经销商稳健经营。与此同时，奔驰和奥迪这两个同属BBA的豪华汽车品牌也传出将
Seed-ASR是由字节跳动公司开发的基于大型语言模型(Large Language Model, LLM)的语音识别模型。它通过将连续的语音表示和上下文信息输入到LLM中，利用LLM的能力，在大规模训练和上下文感知能力的引导下，显著提高了在包括多个领域、口音/方言和语言的综合评估集上的表现。与最近发布的大型ASR模型相比，Seed-ASR在中英文公共测试集上实现了10%-40%的词错误率降低，进一步证明了其强大的性能。
FLUX Y2K TYPEFACE是一个基于LoRA技术的文本/字体生成模型，能够以高精度生成Y2K风格的文本、字体、标志和徽章。该模型由Black Forest Labs, Inc.授权，代表了文本和字体生成技术的新进展，具有高度的创造性和实用性。
Phi-3.5-vision是微软开发的轻量级、最新一代的多模态模型，基于包括合成数据和经过筛选的公开可用网站在内的数据集构建，专注于文本和视觉的高质量、密集推理数据。该模型属于Phi-3模型家族，经过严格的增强过程，结合了监督微调和直接偏好优化，以确保精确的指令遵循和强大的安全措施。
Phi-3.5-MoE-instruct是由微软开发的轻量级、多语言的AI模型，基于高质量、推理密集型数据构建，支持128K的上下文长度。该模型经过严格的增强过程，包括监督式微调、近端策略优化和直接偏好优化，以确保精确的指令遵循和强大的安全措施。它旨在加速语言和多模态模型的研究，作为生成性AI功能的构建模块。
Phi-3.5-mini-instruct 是微软基于高质量数据构建的轻量级、多语言的先进文本生成模型。它专注于提供高质量的推理密集型数据，支持128K的token上下文长度，经过严格的增强过程，包括监督式微调、近端策略优化和直接偏好优化，确保精确的指令遵循和强大的安全措施。
v0是由Vercel推出的基于AI的生成式用户界面系统，它可以根据简单的文本提示生成适用于项目的React代码。v0使用AI模型生成代码，基于shadcn/ui和Tailwind CSS，提供了易于复制和粘贴的代码。v0不使用任何Vercel客户数据或代码进行训练，保证了数据的安全性和隐私性。
Phi-3是微软Azure推出的一系列小型语言模型（SLMs），具有突破性的性能，同时成本和延迟都很低。这些模型专为生成式AI解决方案设计，体积更小，计算需求更低。Phi-3模型遵循微软AI原则开发，包括责任、透明度、公平性、可靠性和安全性、隐私和安全性以及包容性，确保了安全性。此外，Phi-3还提供了本地部署、准确相关回答、低延迟场景部署、成本受限任务处理和定制化精度等功能。
Zed AI是一个集成到编程工作流中的插件，通过与大型语言模型（LLMs）的直接对话，增强了代码生成、转换和分析的能力。它提供了多种交互方式，包括助手面板、斜杠命令、内联助手和提示库，以提高开发效率。Zed AI还支持多种LLMs提供商，允许开发者根据需要选择不同的模型来提高开发效能。此外，Zed AI提供了一个全新的托管服务，第一个月免费使用，并配备了Anthropic API，专为快速转换现有文本而设计。
Molypix AI是一个在线设计平台，利用人工智能技术帮助用户快速生成个性化的海报、邀请函、明信片、生日卡、偶像卡片和AI照片卡。它通过提供丰富的模板和易于编辑的功能，让用户无需专业设计技能即可创作出专业水准的设计作品。Molypix AI的主要优点包括操作简便、设计效率高、模板多样以及AI辅助设计，适合快速制作各类宣传材料和个性化礼品。
Health Acoustic Representations (HeAR) 是由谷歌研究团队开发的生物声学基础模型，旨在通过分析人体发出的声音，如咳嗽声，来识别疾病的早期迹象。该模型经过了3亿条音频数据的训练，特别针对咳嗽声音使用了约1亿条数据。HeAR 能够识别与健康相关的声音模式，为医疗音频分析提供了强大的基础。HeAR 模型在多种任务中的表现优于其他模型，并在不同麦克风上具有更好的泛化能力。此外，使用 HeAR 训练的模型在训练数据较少的情况下也能达到高性能，这对于数据稀缺的医疗研究领域至关重要。HeAR 目前已向研究人员开放，以加速开发定制的生物声学模型，减少数据、设置和计算的需求。
Aicado是一个提供定制化GPT聊天机器人的平台，允许用户创建、定制和训练自己的聊天机器人，并通过易于集成的界面快速投入使用。它具有独特的历史功能，即使在不同平台上嵌入AI聊天机器人，对话历史也可以随用户移动。此外，Aicado支持可定制的白标集成，使用户能够创建无限的集成，每个集成都可以有不同的目的并连接到不同的领域。
reTerminal by Seeed Studio是一款基于Raspberry Pi的一体化开发板，具备IPS多点触摸屏、双频Wi-Fi和蓝牙5.0，预装了兼容Linux系统。它采用模块化设计，提供丰富的接口和组件，适合开发个性化的物联网和人工智能项目，同时具备实现工业级监控和控制功能的能力。
Let Me Know When 是一个AI驱动的网站监控平台，能够自动跟踪网站变化、价格变动、竞争对手更新等信息，为个人和企业提供实时的在线监控服务。它通过AI技术提供智能化的洞察，帮助用户及时把握市场动态和竞争对手的行动。
DiffusionKit是一个开源项目，旨在为苹果硅片设备提供扩散模型的本地推理能力。它通过将PyTorch模型转换为Core ML格式，并使用MLX进行图像生成，实现了高效的图像处理能力。项目支持Stable Diffusion 3和FLUX模型，能够进行图像生成和图像到图像的转换。
Hotshot是一个旨在激发用户想象力和创造力的平台。它通过提供各种工具和资源，让用户能够自由地表达自己的想法和创意。产品的主要优点在于其用户友好的界面和丰富的功能，能够帮助用户将抽象的想法转化为具体的成果。Hotshot背后的理念是鼓励创新思维，支持个人和团队在不同领域进行探索和实验。
RAG_Techniques 是一个专注于检索增强生成(Retrieval-Augmented Generation, RAG)系统的技术集合，旨在提升系统的准确性、效率和上下文丰富性。它提供了一个前沿技术的中心，通过社区贡献和协作环境，推动RAG技术的发展和创新。
Fact Finder 是一个开源的智能问答系统，它使用语言模型和知识图谱来生成自然语言回答和提供证据。该系统通过调用语言模型生成Cypher查询，查询知识图谱以获取答案，并使用另一个语言模型调用生成最终的自然语言回答。Fact Finder 的主要优点包括能够提供透明性，允许用户查看查询和证据，以及通过可视化子图提供直观的证据。
AI Photo Editor是一款由AI技术支持的高级照片编辑应用，提供无缝直观的体验，适合初学者和专业人士。它是一个一站式设计工作室，可以去除照片中不需要的物体，增强图像质量，应用惊人的滤镜，甚至将照片转换成动漫风格的肖像，所有这些都通过AI精确实现。无论你是出于娱乐目的编辑照片，还是追求专业质量的结果，这款应用都让这个过程变得简单且免费。
Linkter是一个AI辅助的内部链接构建工具，专为SEO专家设计。它通过自动化整个链接构建过程，帮助用户节省大量手动工作的时间。Linkter的主要优点包括提高网站的可爬取性和索引性，增加页面浏览量，改善用户体验，分配链接权重，提升关键词排名，降低跳出率。产品背景信息显示，Linkter经过20位SEO专家的测试，已经帮助用户节省了大量的时间和金钱。产品定位为SEO创新者，提供清晰的定价策略，支持多语言，并提供WordPress插件、Google Search Console和OpenAI的集成。
Qwen Math Demo 是一个专注于数学问题解答的人工智能模型，它利用先进的自然语言处理技术，能够理解和解决各种数学问题，提供准确的答案和解题过程。该模型适用于教育领域，特别是辅助学生和教师进行数学学习和教学活动。它的优势在于能够处理复杂的数学表达式，提供详细的解题步骤，帮助用户更好地理解数学概念。