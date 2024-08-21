外国人来华旅行担心中文不好？支付宝上线16种语言助力畅游中国

站长之家(ChinaZ.com) 8月21日 消息:ChinaTravel热，随着中国免签朋友圈扩大，越来越多外国人来华旅行。近期，支付宝APP上线支持16种语言，进一步助力全球游客一部手机畅游中国，促进中外交流。这些语言包括法语、德语、意大利语、西班牙语、葡萄牙语、阿拉伯语、俄语、土耳其语、马来语、印尼语、泰语、韩语、日语、越南语以及原有的中文和英文，共16种。

以意大利语为例，这一次服务升级后，意大利人下载的支付宝直接就是意大利语版本，支付时，不管是主扫（扫商家二维码）还是被扫(出示二维码供商家扫)，服务界面均是意大利语。支付之外，支付宝首页系列外国人旅行常用的服务，如预定酒店，通过支付宝里的翻译小工具，也可以一键翻译成意大利语，以外国朋友熟悉的语言欢迎他们一部手机畅游中国。

此次支付宝的服务焕新，将惠及不少免签国游客，包括德国、法国、西班牙、意大利、马来西亚、泰国等。

2023年以来，中国免签朋友圈不断扩大，144小时过境免签等政策也吸引更多外国游客来华旅行，系列便利支付的举措，让外国游客不论用银行卡、移动支付、还是现金，在中国畅游畅买，感受中华传统文化，领略美丽自然风光，打卡各地美食，从发达的高铁到便捷的移动支付等，也都成为外国友人喜爱的ChinaTravel体验。

2024年2月，人民银行召开优化支付服务推进会以来，与有关部门和地方高效协同，完善多层次、多元化的支付服务体系，为老年人、外籍来华人员提供更加优质、高效、便捷的支付服务，不到半年的时间已经取得了积极的成效。

2024年6月，北京外国语大学丝绸之路研究院课题组基于对103个国家近千位外国旅客的调研，发布一项外国旅客在华旅行和支付体验的报告。调研显示，98%的受访外国旅客会向朋友推荐来中国旅行;86%有过来华旅行经历的外国旅客认为在华支付体验更便捷了。

在中国人民银行、国家 外 汇 管理局的指导支持下，支付宝与网联清算公司、中国银行、工商银行、境外钱包等合作伙伴紧密协作，在支持入境人士便捷支付方面:

率先推出外卡内绑（下载支付宝App后绑定境外银行卡）以及外包内用(直接使用境外电子钱包扫支付宝二维码)两套移动支付服务方案;

支持境外游客使用国际主流卡组的境外银行卡绑定支付宝、轻松扫码支付，包括Visa、Mastercard、JCB、Discover®、DinersClubInternational®和银联国际;

率先试点推出小额免认证功能，提升和优化外国人交易限额;

支持来自9个国家和地区的12个境外电子钱包用户在中国扫支付宝二维码付款;

在支付宝首页，为国际游客推出丰富便捷的旅行服务，包括16种语言在线翻译、打车、订酒店、预定景点门票、乘坐公交、租充电宝、汇率查询等，即点即用。

优化外籍人士支付链路，丰富使用场景，同时也助力景区、商圈、城市等打造国际化友好标杆。

用支付宝、一部手机畅游中国正成为外国游客的新风尚。

支付宝数据显示，2024年上半年，入境宾客用支付宝消费金额同比增长8倍。越来越多的国际游客，也给中国商家带来了新生意。上半年，用支付宝做国际游客生意的中国商家数量，同比增长了3倍。

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