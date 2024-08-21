腾讯QQ宣布导出手机相册功能升级回归 支持多设备不同相册自动建立文件夹

站长之家（ChinaZ.com）8月21日 消息:腾讯QQ近期对部分功能进行了升级，此次升级不仅改进了聊天发图方式，还新增了多项实用功能，旨在为用户提供更加便捷和高效的使用体验。

在聊天发图方面，QQ根据用户反馈进行了优化，使得图片传输更为流畅和快速。

此外，新版本还特别关注了手机相册与电脑之间的传输问题，推出了升级版的相册导出功能。用户现在可以在手机和电脑端登录同一QQ账号，通过"我的手机"功能快速导入手机相册，即使两者不在同一WiFi网络下也能实现稳定传输。

新版本还引入了多设备相册自动建立文件夹的功能，支持导出手机中的无压缩原始照片和视频，保证了图片和视频的原始质量。这些改进大大提升了用户在不同设备间管理和传输照片的便捷性。

除了相册功能的升级，QQ还推出了"一键清屏"功能，帮助用户快速清理桌面，保护隐私，同时保留聊天记录。此外，QQ截图工具新增了钉在桌面的功能，并支持右键重新编辑和标注，提高了工作效率。

为满足用户在工作场景下的需求，新版本PC端QQ还支持查看未读邮件，确保用户能够及时查收邮件，避免错过重要信息。同时，新增了钱包入口和支持加群方式设置等更多功能，等待用户探索。

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