​谷歌面临集体诉讼：Chrome 浏览器涉嫌未经用户同意收集数据

最近，谷歌又陷入了一场法律纠纷，面临着一项针对其 Chrome 浏览器的数据收集行为的集体诉讼。这起诉讼最早是在2020年提出的，指控谷歌在用户未同意的情况下，通过 Chrome 收集了大量的用户数据。就在不久前，联邦诉法院推翻了2022年12月的裁决，决定此案应当重新审理。

根据案件的原告所称，谷歌 Chrome 浏览器会在用户使用时，无论他们是否启用了 “” 功能，都会收集用户的浏览历史、IP 地址以及独特的浏览器标识符等信息。这一 “同步” 功能旨在帮助用户在不同设备之间轻松访问书、密码和打开的标签页等信息。然而，原告表示，谷歌在这一过程中未能获得用户的明确许可。

最初法官 Yvonne Gonzalez Rogers 在审理此案时认为，谷歌已经通过隐私政策向用户做出了充分的披露，因此用户实际上是同意了这些数据的收集。然而，最近的上诉法院判决指出，Gonzalez Rogers 法官没有考虑到用户真正理解这些协议。上诉法官 Milan D. Smith Jr. 表示，谷歌在宣传 Chrome 时暗示，只有在用户开启同步功能时，某些信息才会被发送给谷歌。

这起案件将返回到下级法院进行重新审理。谷歌对此判决表示不满，并坚称自己在事实方面有足够的依据。谷歌的发言人 José Castañeda 在声明中表示，Chrome 同步功能确实能帮助用户在不同设备上无缝，并且拥有清晰的隐私控制选项。尽管谷歌计划不再要求用户启用同步功能以访问保存的信息，但 Castañeda 强调，这项新措施与诉讼无关。

划重点: 🌐 谷歌因 Chrome 浏览器数据收集面临集体诉讼，案件将重审。 🛡️ 原告称谷歌在未征得用户同意的情况下收集了大量数据。 ⚖️ 上诉法院判决认为用户可能未能理解隐私政策的内容。

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