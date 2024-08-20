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快手发布2024年第二季度财报：营收310亿元 同比增长11.6%

2024-08-20 17:38 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）8月20日 消息:快手科技今日公布了其截至2024年6月30日的第二季度财报，营收达到310亿元人民币，与去年同期相比增长了11.6%。净利润方面，公司实现了显著的同比增长，由去年同期的15亿元增至40亿元。在非国际财务报告会计准则下，调整后的净利润为46.79亿元，去年同期为26.94亿元。

在运营方面，快手第二季度日均活跃用户数达到3.953亿，去年同期为3.760亿;月均活跃用户数增至6.918亿，去年同期为6.733亿。每位日活用户平均线上营销服务收入提升至44.3元，去年同期为38.2元。电商商品交易总额（GMV）达到3052.534亿元，去年同期为2654.564亿元。

快手

财务摘要显示，线上营销服务营收为175亿元，同比增长22.1%;直播业务营收为93亿元，同比下滑6.7%;其他服务营收为42亿元，同比增长21.3%。销售成本保持稳定为138亿元，而毛利增长至171亿元，同比增长23.0%，毛利率提升至55.3%。销售及营销开支为100亿元，同比增长16.3%;行政开支降至7.92亿元，同比减少16.2%;研发开支为28亿元，同比减少11.1%。

其他要点包括，快手2024年第二季度经营活动所得现金净额为76亿元，投资活动所用现金净额为138亿元，融资活动所用现金净额为67亿元。电商业务GMV同比增长15%，达到3053亿元。直播业务收入虽有下降，但海外收入达到11亿元，实现了141.4%的同比增长。

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