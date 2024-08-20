首页 > 业界 > 关键词  > 黑神话悟空最新资讯  > 正文

AI日报：《黑神话：悟空》应该感谢AI；通义千问启用新域名“tongyi.ai”；Luma v1.5版本发布；claude被作家集体起诉

2024-08-20 15:12 · 稿源：站长之家

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

新鲜AI产品点击了解:https://top.aibase.com/

1、《黑神话:悟空》震撼上线，英伟达AI技术立功!

《黑神话:悟空》的上线引发了全球玩家的热烈关注，创造了中国游戏史上的奇迹，销售额达3.9亿元，刷新了国产游戏的预售纪录。游戏美学效果令人惊叹，展现了中国文化的独特魅力。英伟达AI技术的应用让玩家享受到极高的帧率和超凡的视觉体验。

image.png

【AiBase提要:】

🎮 中国游戏史上的奇迹:《黑神话:悟空》预售销售额达3.9亿元，刷新国产游戏预售纪录。

🌟 游戏美学效果惊人:孙悟空形象深入人心，情节设定丰富展现中国文化魅力。

🔥 英伟达AI技术助力:DLSS3技术提升图形效果和性能，全景光追技术提供沉浸式游戏体验。

详情:https://www.aibase.com/zh/news/11167

2、阿里云通义千问启用新域名“tongyi.ai”

阿里通义千问宣布启用新域名“tongyi.ai”，推出一系列新功能和服务，提升用户体验。新增网页版对话功能引入深度搜索能力，支持更多内容源索引，使搜索结果更加专业。通义App升级，新增图片微动效功能和自定义唱演功能支持3:4画幅，解决用户反馈问题。

image.png

【AiBase提要:】

🔍 深度搜索能力提升搜索结果专业性。

📸 图片微动效功能支持多尺寸图片，生成音效和微动视频效果。

🎤 自定义唱演功能支持3:4画幅，音频上传时长提高到300秒。

3、挑战Sora!Luma v1.5版本发布

Luma v1.5版本在视频生成领域取得了巨大进步，提升了视频质量、缩短了生成时间，带来更快、更真、更清晰的视频作品。增强的运动效果和文本理解能力让观众沉浸在更逼真的观影体验中。与1.0版本相比，Luma v1.5在图像生成上达到新高度，与OpenAI的Sora相媲美。

【AiBase提要:】

✨ 视频质量和生成时间双提升，更快、更真实

🌟 增强的运动效果和文本理解，提升观影体验

🎨 图像生成优化，细节精细、色彩准确，与Sora相媲美

详情链接:https://top.aibase.com/tool/luma-ai

4、通义千问数学模型Qwen2Math Demo放出

阿里巴巴的通义千问团队推出了Qwen2Math Demo，这个数学模型引起了广泛关注。通过精心设计的数学补脑液，Qwen2模型成为数学高手，在各类数学测试集上表现出色。使用Qwen2-Math Demo可以帮助解决数学问题，但仍需谨慎使用，注重自身数学功底的提升。

image.png

【AiBase提要:】

🧠 Qwen2Math Demo是阿里巴巴通义千问团队推出的数学模型，能处理文字和图片中的数学问题。

📊72B版本的Qwen2-Math在数学测试集上表现出色，超过了GPT-4和NuminaMath模型。

🌟 Qwen2-Math挑战了各种数学测试集和高考试题，在中文数据集上也表现出色，成绩有明显提升。

详情链接:https://huggingface.co/spaces/Qwen/Qwen2-Math-Demo

5、摊上事了!作家起诉AI公司Anthropic涉嫌大规模侵犯版权

Anthropic公司被作家起诉，指控其使用盗版书籍训练AI聊天机器人，引发版权争议。作家们认为其行为嘲弄了崇高目标，挑战AI模型训练的合理使用。

【AiBase提要:】

📚 作家起诉Anthropic，指控使用盗版书籍训练AI聊天机器人

⚖️ 首次作家诉讼针对Anthropic，之前针对OpenAI提起多起类似诉讼

💡 AI公司主张训练属于“使用”，但面临激烈版权争议

6、AMD出手49亿美元收购ZT Systems，向Nvidia发起 AI 挑战

AMD最近以49亿美元收购AI基础设施公司ZT Systems，旨在提升自家Instinct数据中心芯片的市场采用率。这一决定对于AMD来说是重要的战略布局，加速了AI解决方案的部署速度，提升了研发效率和市场竞争力。

【AiBase提要:】

🌟 AMD以49亿美元收购ZT Systems，增强在AI市场的竞争力。

👩‍💻 收购后将获得1000名工程师，提升研发效率。

🚀 计划在2025年推出新芯片MI350，正面挑战Nvidia。

7、AI双刃剑:56%《财富》500强视其为风险

AI技术快速发展引发企业警惕与担忧，56%《财富》500强公司将AI列为风险因素，反映对AI发展的警惕。大多数企业持谨慎态度，担忧竞争加剧、技术风险、法律监管和网络安全风险。部分企业看到AI带来的机遇，如提高效率和推动创新，但态度仍趋谨慎。未来企业需平衡AI带来的机遇与风险，面临挑战与不确定性。

【AiBase提要:】

🚨56%《财富》500强公司将AI列为风险因素，反映对AI发展的警惕。

💡 大多数企业担忧竞争加剧、技术风险、法律监管和网络安全风险。

🌟 部分企业看到AI带来的机遇，如提高效率和推动创新，但态度仍趋谨慎。

8、AI市场竞争加剧，Cohere创始人称销售模型面临 “零利润” 危机

在最近的播客节目中，Cohere的首席执行官艾登・戈麦斯指出，当前AI行业竞争激烈，销售AI模型的利润几乎为零，企业面临价格战的压力。初创企业在巨头公司的补贴和低价策略下难以生存，市场对AI模型有着巨大的需求潜力。

【AiBase提要:】

🌟 竞争加剧使得AI模型的销售利润几乎为零，企业需要面对价格战的压力。

💰 初创企业在巨头公司的补贴和低价策略下难以生存，面临巨大的生存压力。

🚀 尽管当前的商业模式亏损严重，但长远来看，市场仍对AI模型有着巨大的需求潜力。

9、Salesforce推出xGen-MM开源多模态AI模型

这篇文章介绍了Salesforce推出的开源多模态AI模型xGen-MM，该模型具有处理交错数据的能力，能够同时理解和生成文本、图像等多种数据类型，对AI的研究和应用方式可能产生深远影响。文章还讨论了模型的性能优势、开源举措的意义以及对AI领域透明度的推动作用。

【AiBase提要:】

🌟 xGen-MM 是 Salesforce 推出的一套开源多模态 AI 模型，支持文本和图像的综合理解与生成。

🔍 模型具有处理交错数据的能力，能够同时回答关于多张图像的问题，应用前景广阔。

🔒 该发布包括多种优化版本，关注安全性与伦理问题，为研究者提供丰富的资源。

详情链接:https://huggingface.co/collections/Salesforce/xgen-mm-1-models-662971d6cecbf3a7f80ecc2e

10、猛!IDC预计，到2028年全球AI支出预计将达6320亿美元

全球AI支出预计到2028年将达6320亿美元，年均增长率为29.0%，金融服务行业将成为最大的支出行业，生成性人工智能的支出增速最快。投资潜力巨大，未来发展前景值得期待。

【AiBase提要:】

🌍 全球AI支出预计到2028将达6320亿美元，年均增长率为29.0%

💰 金融服务行业将占整体AI支出的20%以上，成为最大的支出行业

🚀 生成性人工智能的支出速最快，未来年年均增长将达到59.2%

11、数字绘图巨头Procreate反AI宣言:拒绝生成式AI

Procreate发布反AI承诺，拒绝在平台上使用生成式AI辅助用户创作，引起科技与艺术关系紧张关注。公司认为生成式AI剥离人性，建立在偷窃基础上，导致荒芜未来。创意社区普遍担忧AI技术可能侵权、减少就业机会。Procreate的决定为科技与艺术辩论增添新维度，凸显挑战平衡创新与传统创作价值观的问题。

image.png

【AiBase提要:】

🚫 生成式AI剥离人性，建立在偷窃基础上，引向荒芜未来。

⚠️ 创意社区担忧AI技术侵权、减少就业机会。

💡 Procreate决定反AI，凸显科技与艺术辩论，挑战平衡创新与传统创作价值观。

举报

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • How Much for Site?:网站价值评估工具，快速获取专家级估价。

    How Much for Site? 是一款专业的网站价值评估工具，它通过AI分析技术，结合网站的各项参数，如域名年龄、网站主题、内容细节、搜索引擎优化指标、社交媒体表现等，为网站所有者提供一个准确的价值评估。该工具不仅帮助网站所有者了解其网站的价值，还能提供专家级的洞察和理由，帮助他们做出更明智的商业决策。

    网站评估 AI分析 市场价值

  • VideoAI:用AI创造引人入胜的视频内容。

    VideoAI是一个利用人工智能技术帮助用户制作高质量视频内容的平台。它通过先进的算法，提供从视频生成到风格转换的全套服务，旨在简化视频制作流程，提升视频质量，同时确保用户友好的体验。产品背景强调了AI在视频制作领域的创新应用，价格定位为免费试用加订阅服务，适合不同用户的需求。

    人工智能 视频制作 风格转换

  • Sunoify:AI音乐创作，让旋律触动心灵。

    Sunoify是一个创新的AI音乐创作平台，能够将用户上传的图片、文字创意和情绪转化为个性化的定制歌曲。它利用尖端的人工智能技术，根据用户的内容和偏好，创作出独特的音乐作品。Sunoify易于使用，无需音乐经验，支持多种音乐风格，包括流行、摇滚、古典、爵士等。用户可以高品质下载生成的音乐，享受个性化的音乐体验。

    AI音乐 个性化创作 音乐下载

  • 因赛AIGC:一键智能生成营销素材，省时省力又省钱。

    因赛AIGC是一个AI驱动的营销素材生成平台，专注于提供AI商品图、模特图、动效海报和营销视频的智能生成服务。该平台通过先进的AI技术，简化了内容创作流程，使得用户无需专业技能即可快速生成高质量的营销素材。其主要优点包括操作简便、批量生成、高质量输出以及0成本免费体验，非常适合需要大量营销素材的企业和个人。

    AI营销 智能生成 批量制作

  • 创自由:AI赋能的图片设计和文案创作工具

    创自由是一款利用人工智能技术，提供图片设计和文案创作服务的在线工具。它帮助电商、自媒体和传统企业快速设计和制作商品图、广告图、海报图等，通过内置的AI技术，如AI换模、AI穿衣、AI商品图合成等，实现高效的图片制作和文案撰写，降低成本，提升效率。

    AI设计 图片合成 文案创作

  • Chillin:下一代人工智能视频和动画编辑器

    Chillin是一个结合了非线性视频编辑和矢量动画的在线编辑器，它利用人工智能技术简化了创意过程，支持Lottie和动画SVG，提供无水印的视频导出，支持高达4k 60fps的视频质量。Chillin正在寻求种子资金来加速AI视频和动画编辑的开发，是一个面向创意专业人士和企业的产品，旨在提高视频和动画制作的效率和质量。

    AI视频编辑 动画制作 无水印导出

  • CrunchProfile.ai:AI驱动的招聘助手，快速解锁候选人洞察。

    CrunchProfile.ai是一款AI驱动的招聘插件，旨在帮助招聘者快速获取候选人的关键信息。它无缝集成于LinkedIn和GitHub，通过AI技术提供候选人的职业发展阶段、关键职业变化、贡献模式和直接联系方式等信息，从而优化招聘流程，提高招聘效率。

    招聘 AI LinkedIn

  • Encounter AI Advisor:智能语音分析，提升零售客户服务体验。

    Encounter AI - Advisor是一款利用SRI的隐马尔可夫模型（HMM）基础的语音识别技术，为多单位餐厅运营商提供实时的音频监控服务。它通过先进的技术，精准跟踪和分析餐厅层面的每一段对话，消除了常见的“他说/她说”的主观性问题，为零售领导者提供实时对话分析，帮助他们实现目标，增加收入。

    语音识别 客户服务 销售提升

  • contacted.io:AI驱动的网站SEO和内容优化工具

    contacted.io是一个利用人工智能技术提供SEO和内容优化报告的网站，旨在帮助用户提升网站在搜索引擎中的可见度，吸引更多客户。它通过高级AI分析，提供定制化代码，无需编码技能即可实现网站优化。产品的主要优点包括无需编码技能、提供详细的SEO分析、优化本地和全球可见度、内容分析以及布局评估等。

    SEO 内容优化 AI分析

  • redditroast.ai:分析Reddit账户，生成个性化的趣味吐槽

    redditroast.ai是一个基于Reddit账户分析的网站，使用大型语言模型来评估用户的个性，并生成一个包含趣味吐槽的个人分析网页。该网站利用先进的人工智能技术，为用户提供一种新颖的互动方式，同时增加社区的趣味性。

    Reddit 个性分析 趣味吐槽

  • MinusX:AI数据科学家，快速洞察数据。

    MinusX是一个Chrome浏览器插件，旨在通过人工智能技术帮助用户在现有的数据分析工具中快速获得数据洞察。它支持Jupyter、Metabase、Tableau、Grafana、Google Colab和Google Sheets等工具，通过自然语言交互生成假设和操作数据。产品目前免费使用，未来可能采用月度订阅模式。

    数据分析 人工智能 自然语言处理

  • mPLUG-Owl3:多模态大型语言模型，理解长图像序列。

    mPLUG-Owl3是一个多模态大型语言模型，专注于长图像序列的理解。它能够从检索系统中学习知识，与用户进行图文交替对话，并观看长视频，记住其细节。模型的源代码和权重已在HuggingFace上发布，适用于视觉问答、多模态基准测试和视频基准测试等场景。

    多模态 图像理解 视频分析

  • Ideogram 2.0:前沿文本到图像模型，生成逼真图像。

    Ideogram 2.0 是一款前沿的文本到图像模型，具备生成逼真图像、平面设计、排版等能力。它从零开始训练，显著优于其他文本到图像模型，在图像文本对齐、整体主观偏好和文本渲染准确性等多个质量指标上表现突出。Ideogram 2.0 还推出了iOS应用，将高端平台带到移动用户手中，并通过API以极具竞争力的价格为开发者提供技术，以增强他们的应用和工作流程。

    图像生成 AI设计 移动应用

  • SellScale AI:智能销售自动化平台

    SellScale AI 是一款专注于商业领域的智能销售自动化平台，旨在帮助企业通过人工智能技术提高销售效率和效果。该平台通过购买邮箱、扩展注册域名、积极监控收件箱健康，确保邮件正确投递，避免进入垃圾邮件箱。此外，SellScale AI 还提供从网络各个角落提取信息、个性化添加变化、拉取博客、视频等丰富内容的功能，以增强销售信息的吸引力。

    销售自动化 邮件营销 人工智能

  • WebAssistants.ai:AI助手，提升网站交互体验。

    WebAssistants.ai是一个提供AI助手服务的平台，旨在通过人工智能技术增强网站和仪表板的交互体验。它通过简单的集成方式，让网站能够快速响应用户查询，提供个性化建议，并持续学习以改善服务。平台支持多语言，易于定制，且无需处理旧代码即可添加到现有应用程序中。

    AI 网站增强 多语言支持

  • Parity:针对 Kubernetes 随叫随到工程师的人工智能 SRE

    Parity 是世界上首个为 Kubernetes 值班工程师设计的 AI SRE（Site Reliability Engineer）。它在工程师打开笔记本电脑之前，就已经进行了问题调查、根因分析，并提出了补救措施。其主要优点包括快速的根因分析、智能运行手册执行、与集群的直接对话，以及与基础设施堆栈的安全集成。

    AI SRE Kubernetes

  • AgentQL:AI驱动的网页数据提取和自动化工具。

    AgentQL是一款利用人工智能技术来简化网页数据提取和自动化流程的工具。它通过AgentQL查询语言，使用自然语言描述代替传统的XPath或DOM选择器，使得元素的定位更加可靠，即使在网站发生变化时也能准确找到。它支持Chrome扩展，提供API接口，并且有SDK支持，使得开发者可以轻松地编写查询，自动化地填充表单，以及进行端到端测试。

    AI 数据提取 自动化

  • Fleak:低代码无服务器API构建器，简化数据工作流集成。

    Fleak是一个面向数据团队的低代码无服务器API构建器，它不需要基础设施，可以立即将API端点嵌入到现有的现代AI和数据技术栈中。它通过简化数据组件的集成，创建统一的API，实现无缝扩展，帮助简化工作流，专注于从数据中获取洞察，而不是管理数据操作。

    低代码 无服务器 API构建器

  • Daily Bots:开源云平台，实现超低延迟的语音和视频AI。

    Daily Bots是一个开源云平台，专注于提供超低延迟的语音和视频人工智能服务。它支持开发者构建和托管实时的全球基础设施上的代理，并利用快速增长的开源实时框架。该平台拥有全球实时云，提供5亿终端用户的13毫秒首跳延迟，符合SOC 2、HIPAA和GDPR标准。此外，Daily Bots提供了电话和工作流程的一站式企业连接解决方案，以及完整的PSTN和SIP堆栈。

    实时 AI 语音

  • PixVerse V2.5:利用强大的生成式 AI 释放视频创作的全部潜力。

    PixVerse 是一款创新的 AI 视频创作平台，旨在帮助用户轻松创建高质量的视频内容。通过先进的生成式 AI 技术，PixVerse 能够将文本、图像和角色转换为生动的视频，极大地提升了创作的效率与灵活性。无论是专业的内容创作者还是普通用户，PixVerse 都提供了强大的工具来实现他们的创意。此平台的易用性和强大的功能使其在市场中独树一帜，适合各类视频制作需求。

    视频创作 AI 技术 生成式 AI

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM