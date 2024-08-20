AI日报：《黑神话：悟空》应该感谢AI；通义千问启用新域名“tongyi.ai”；Luma v1.5版本发布；claude被作家集体起诉

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1、《黑神话:悟空》震撼上线，英伟达AI技术立功!

《黑神话:悟空》的上线引发了全球玩家的热烈关注，创造了中国游戏史上的奇迹，销售额达3.9亿元，刷新了国产游戏的预售纪录。游戏美学效果令人惊叹，展现了中国文化的独特魅力。英伟达AI技术的应用让玩家享受到极高的帧率和超凡的视觉体验。

【AiBase提要:】 🎮 中国游戏史上的奇迹:《黑神话:悟空》预售销售额达3.9亿元，刷新国产游戏预售纪录。 🌟 游戏美学效果惊人:孙悟空形象深入人心，情节设定丰富展现中国文化魅力。 🔥 英伟达AI技术助力:DLSS3技术提升图形效果和性能，全景光追技术提供沉浸式游戏体验。 详情:https://www.aibase.com/zh/news/11167

2、阿里云通义千问启用新域名“tongyi.ai”

阿里通义千问宣布启用新域名“tongyi.ai”，推出一系列新功能和服务，提升用户体验。新增网页版对话功能引入深度搜索能力，支持更多内容源索引，使搜索结果更加专业。通义App升级，新增图片微动效功能和自定义唱演功能支持3:4画幅，解决用户反馈问题。

【AiBase提要:】 🔍 深度搜索能力提升搜索结果专业性。 📸 图片微动效功能支持多尺寸图片，生成音效和微动视频效果。 🎤 自定义唱演功能支持3:4画幅，音频上传时长提高到300秒。

3、挑战Sora!Luma v1.5版本发布

Luma v1.5版本在视频生成领域取得了巨大进步，提升了视频质量、缩短了生成时间，带来更快、更真、更清晰的视频作品。增强的运动效果和文本理解能力让观众沉浸在更逼真的观影体验中。与1.0版本相比，Luma v1.5在图像生成上达到新高度，与OpenAI的Sora相媲美。

【AiBase提要:】 ✨ 视频质量和生成时间双提升，更快、更真实 🌟 增强的运动效果和文本理解，提升观影体验 🎨 图像生成优化，细节精细、色彩准确，与Sora相媲美 详情链接:https://top.aibase.com/tool/luma-ai

4、通义千问数学模型Qwen2Math Demo放出

阿里巴巴的通义千问团队推出了Qwen2Math Demo，这个数学模型引起了广泛关注。通过精心设计的数学补脑液，Qwen2模型成为数学高手，在各类数学测试集上表现出色。使用Qwen2-Math Demo可以帮助解决数学问题，但仍需谨慎使用，注重自身数学功底的提升。

【AiBase提要:】 🧠 Qwen2Math Demo是阿里巴巴通义千问团队推出的数学模型，能处理文字和图片中的数学问题。 📊72B版本的Qwen2-Math在数学测试集上表现出色，超过了GPT-4和NuminaMath模型。 🌟 Qwen2-Math挑战了各种数学测试集和高考试题，在中文数据集上也表现出色，成绩有明显提升。 详情链接:https://huggingface.co/spaces/Qwen/Qwen2-Math-Demo

5、摊上事了!作家起诉AI公司Anthropic涉嫌大规模侵犯版权

Anthropic公司被作家起诉，指控其使用盗版书籍训练AI聊天机器人，引发版权争议。作家们认为其行为嘲弄了崇高目标，挑战AI模型训练的合理使用。

【AiBase提要:】 📚 作家起诉Anthropic，指控使用盗版书籍训练AI聊天机器人 ⚖️ 首次作家诉讼针对Anthropic，之前针对OpenAI提起多起类似诉讼 💡 AI公司主张训练属于“使用”，但面临激烈版权争议

6、AMD出手49亿美元收购ZT Systems，向Nvidia发起 AI 挑战

AMD最近以49亿美元收购AI基础设施公司ZT Systems，旨在提升自家Instinct数据中心芯片的市场采用率。这一决定对于AMD来说是重要的战略布局，加速了AI解决方案的部署速度，提升了研发效率和市场竞争力。

【AiBase提要:】 🌟 AMD以49亿美元收购ZT Systems，增强在AI市场的竞争力。 👩‍💻 收购后将获得1000名工程师，提升研发效率。 🚀 计划在2025年推出新芯片MI350，正面挑战Nvidia。

7、AI双刃剑:56%《财富》500强视其为风险

AI技术快速发展引发企业警惕与担忧，56%《财富》500强公司将AI列为风险因素，反映对AI发展的警惕。大多数企业持谨慎态度，担忧竞争加剧、技术风险、法律监管和网络安全风险。部分企业看到AI带来的机遇，如提高效率和推动创新，但态度仍趋谨慎。未来企业需平衡AI带来的机遇与风险，面临挑战与不确定性。

【AiBase提要:】 🚨56%《财富》500强公司将AI列为风险因素，反映对AI发展的警惕。 💡 大多数企业担忧竞争加剧、技术风险、法律监管和网络安全风险。 🌟 部分企业看到AI带来的机遇，如提高效率和推动创新，但态度仍趋谨慎。

8、AI市场竞争加剧，Cohere创始人称销售模型面临 “零利润” 危机

在最近的播客节目中，Cohere的首席执行官艾登・戈麦斯指出，当前AI行业竞争激烈，销售AI模型的利润几乎为零，企业面临价格战的压力。初创企业在巨头公司的补贴和低价策略下难以生存，市场对AI模型有着巨大的需求潜力。

【AiBase提要:】 🌟 竞争加剧使得AI模型的销售利润几乎为零，企业需要面对价格战的压力。 💰 初创企业在巨头公司的补贴和低价策略下难以生存，面临巨大的生存压力。 🚀 尽管当前的商业模式亏损严重，但长远来看，市场仍对AI模型有着巨大的需求潜力。

9、Salesforce推出xGen-MM开源多模态AI模型

这篇文章介绍了Salesforce推出的开源多模态AI模型xGen-MM，该模型具有处理交错数据的能力，能够同时理解和生成文本、图像等多种数据类型，对AI的研究和应用方式可能产生深远影响。文章还讨论了模型的性能优势、开源举措的意义以及对AI领域透明度的推动作用。

【AiBase提要:】 🌟 xGen-MM 是 Salesforce 推出的一套开源多模态 AI 模型，支持文本和图像的综合理解与生成。 🔍 模型具有处理交错数据的能力，能够同时回答关于多张图像的问题，应用前景广阔。 🔒 该发布包括多种优化版本，关注安全性与伦理问题，为研究者提供丰富的资源。 详情链接:https://huggingface.co/collections/Salesforce/xgen-mm-1-models-662971d6cecbf3a7f80ecc2e

10、猛!IDC预计，到2028年全球AI支出预计将达6320亿美元

全球AI支出预计到2028年将达6320亿美元，年均增长率为29.0%，金融服务行业将成为最大的支出行业，生成性人工智能的支出增速最快。投资潜力巨大，未来发展前景值得期待。

【AiBase提要:】 🌍 全球AI支出预计到2028将达6320亿美元，年均增长率为29.0% 💰 金融服务行业将占整体AI支出的20%以上，成为最大的支出行业 🚀 生成性人工智能的支出速最快，未来年年均增长将达到59.2%

11、数字绘图巨头Procreate反AI宣言:拒绝生成式AI

Procreate发布反AI承诺，拒绝在平台上使用生成式AI辅助用户创作，引起科技与艺术关系紧张关注。公司认为生成式AI剥离人性，建立在偷窃基础上，导致荒芜未来。创意社区普遍担忧AI技术可能侵权、减少就业机会。Procreate的决定为科技与艺术辩论增添新维度，凸显挑战平衡创新与传统创作价值观的问题。

【AiBase提要:】 🚫 生成式AI剥离人性，建立在偷窃基础上，引向荒芜未来。 ⚠️ 创意社区担忧AI技术侵权、减少就业机会。 💡 Procreate决定反AI，凸显科技与艺术辩论，挑战平衡创新与传统创作价值观。

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