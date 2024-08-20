网友向雷军举报王腾上班摸鱼：只怪《黑神话:悟空》太火

今日，《黑神话:悟空》在全球范围内正式解锁，引发广泛关注。Redmi品牌总经理王腾在社交媒体上分享了自己的体验，一大早到公司便开始使用Redmi G Pro2024游戏本预下载这款备受瞩目的国产3A大作。

王腾的这一行为引发了网友的热议，有人调侃称这是在为产品做性能测试，有的则戏谑地在评论区@雷军，暗示王腾上班时"摸鱼"。

不过，王腾此前已表示，许多朋友都向他推荐了这款游戏，他的Redmi G Pro2024终于可以大展身手了。

Redmi G Pro2024游戏本于今年3月发布，提供了Intel i7-14650HX和Intel i9-14900HX两款处理器配置，均配备RTX4060显卡，价格分别为7799元和8999元。从《黑神话:悟空》的配置需求来看，Redmi G Pro2024能够轻松应对，为玩家带来流畅的游戏体验。

Redmi G Pro2024游戏本配备了16英寸LCD屏幕，分辨率为2560x1600，支持240Hz的高刷新率，同时搭载16GB DDR5内存和1TB PCIe4.0SSD，拥有双2280M.2插槽和双内存插槽，最高可扩展至96GB内存和8TB存储空间，性能强劲。

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