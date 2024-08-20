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《黑神话:悟空》全球上线：创Steam下载带宽纪录

2024-08-20 10:10 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 8月20日 消息:8月20日，首款国产3A游戏《黑神话:悟空》正式上线。这款游戏以中国古典名著《西游记》为蓝本，讲述了玩家扮演的"天命人"踏上寻找真相的西游之旅。

历时7年精心打磨，凭借其世界级的游戏表现，此前已多次登顶全球最大游戏发行平台Steam的全球热销榜。游戏采用了全球领先的"虚幻5"开发引擎，无论是静态光影还是动态特效，都达到了电影级画质。

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Steam平台的官方数据显示，《黑神话:悟空》开放预载后迅速引发热潮，不到4小时内，其下载带宽用量急剧上升，最高时达到了惊人的70Tbps，这一数字不仅打破了Steam平台的下载带宽峰值记录，也超越了此前由《赛博朋克2077》在2020年创下的51Tbps的记录。

分地区的数据显示，亚洲地区以59.3Tbps的峰值下载带宽总额领先，北美和欧洲地区紧随其后，分别达到了7.8Tbps和7.6Tbps。这一现象不仅反映了《黑神话:悟空》在全球范围内的高人气，也展示了亚洲地区玩家对这款游戏的极大热情。

《黑神话:悟空》的这一成绩，不仅是对游戏品质的认可，也是对国产游戏产业实力的有力证明。随着游戏的正式发售，预计将在全球范围内掀起新一轮的西游热潮。

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