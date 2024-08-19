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AI日报：昆仑万维推AI短剧平台SkyReels；Glif工作流可一键生成时尚模特图；在线版FLUX提供LoRA训练；ControlNeXt让钢铁侠跳美女舞蹈

2024-08-19 15:00 · 稿源：站长之家

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

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1、昆仑万维推出全球首个AI短剧平台SkyReels

昆仑万维推出的AI短剧平台SkyReels标志着“一人一剧”时代的到来。该平台实现了剧本生成、角色定制、分镜创作等全流程自动化，让创作者能轻松制作高质量AI视频。技术上领先于其他大模型，提高了创作效率，降低了成本，推动了AI短剧创作的普及。

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【AiBase提要:】

✨ 全自动化剧本生成能力，简单创意即可一键生成结构完整、情节丰富的剧本

💡 智能生成分镜图片、对白和背景音乐，提供个性化定制选项

🚀 技术层面集成多项自研大模型，领先于其他平台在剧本质量、分镜质量等方面

详情链接:https://top.aibase.com/tool/skyreels

2、有趣!Glif工作流:输入材质和品牌名即可生成时尚服装模特图

这篇文章介绍了一名开发者在glif平台推出的FLUX时尚摄影工作流，让用户设计梦想中的时尚时装。工作流操作简单有趣，吸引了许多参与者发布创作。

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【AiBase提要:】

👗 创新工作流:FLUX Fashion Shoot! 让用户通过输入不同材质和品牌名生成时尚模特图。

💡 独特创意:参与者设计出以汽车零部件和电子元件为灵感的时尚作品，展现出不同风格。

🌟 免费体验:每个用户每天可免费体验20次，鼓励更多人参与尝试。

详情链接:https://glif.app/@Ell3n

3、科大讯飞星火语音大模型迎来全新升级

科大讯飞推出了名为“星火极速超拟人交互”的新一代交互体验，优化了响应速度、情绪感知和表达方式，支持多种人设切换，将于8月30日在讯飞星火APP上线。

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【AiBase提要:】

✨ 更快的响应速度，端到端语音到语音建模技术，实现更贴近日常对话的体验。

🎭 情绪感知显著提升，识别多种情绪并自动调整回复语气和情绪，实现更深层次的情感共鸣。

🎭 表达方式更灵活，支持控制多种情感、风格、方言，个性化交流体验。

4、在线版FLUX!fal.ai整合ControlNet，提供在线LoRA训练

FLUX在线版fal.ai新增了一系列强大功能，包括ControlNet和LoRA等重要模块，用户无需复杂配置即可使用。这些功能让绘图变得更加灵活和个性化，吸引了网友们的热烈反响。

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【AiBase提要:】

✨ ControlNet功能让修改图片角色表情和场景物体控制变得轻松。

🎨 LoRA模型在线训练，用户可在线训练并分享自己的模型，推广创意。

🖌️ FLUX在线版易用，无需部署模型，通过fal.ai平台即可使用先进绘图工具。

详情链接:https://fal.ai/models/fal-ai/flux-general

5、半真半幻!基于Flux.1的LoRA模型Half_illustration 让照片秒变艺术大片

Half_illustration是一款基于Flux.1的LoRA模型，能够将普通照片转化为令人惊叹的艺术作品。通过描述场景，模型可以创造出真实又梦幻的大片，融合摄影和插画元素，让作品充满想象力。除了艺术创作，Half_illustration还可应用于时尚摄影、广告设计等领域，展现多才多艺的一面。同时，提供API接口和与Diffusers库兼容，为开发者提供便利。

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【AiBase提要:】

🔮 模型能将描述转化为视觉冲击力作品，融合摄影和插画元素，充满想象力。

🎨 Half_illustration适用于时尚摄影、广告设计等领域，展现多才多艺的一面。

💻 提供API接口和与Diffusers库兼容，为开发者提供便利。

详情链接:https://huggingface.co/davisbro/half_illustration

6、瘦身90%还能飞?ControlNeXt让钢铁侠跳美女舞蹈 动作精准到手指

ControlNeXt是AI界的减肥神器，小巧灵活却功能强大，能让钢铁侠跳起美女舞蹈，动作精准到手指，展示了其强大的控制能力。它巧妙地移除了大胃王控制分支，换成了轻食套餐，学习速度快，生成速度快，具有独门绝技的交叉归一化技术，让控制条件在训练初期就发挥作用。

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【AiBase提要:】

🏋️‍♂️ ControlNeXt是AI界的减肥神器，小巧灵活功能强大，支持多种控制模式。

🤖 ControlNeXt学习速度快，只需400步就能学会新技能，生成速度更快，延时仅10.4%。

🎨 ControlNeXt具有独门绝技的交叉归一化技术，让控制条件在训练初期就发挥作用，创造出风格迥异的作品。

详情链接:https://pbihao.github.io/projects/controlnext/index.html

7、阿里推多模态大模型mPLUG-Owl3

在这个信息爆炸的时代，阿里团队最新发布的通用多模态大模型mPLUG-Owl3具有惊人的效率和理解能力，让人在4秒内就能看完一部2小时的电影。这个模型不仅能理解图片和视频内容，还能进行深入的交流，展现出AI助手的潜力。

【AiBase提要:】

🔍 mPLUG-Owl3具有卓越的推理效率，在多模态理解领域取得重大突破。

🧠 mPLUG-Owl3装备了超注意力模块，能同时处理视觉和语言信息，提升处理效率。

📈 mPLUG-Owl3在多场景Benchmarks上达到SOTA，推理效率提升，处理图像数目大幅提升。

详情链接:https://arxiv.org/pdf/2408.04840

8、印度外卖平台Zomato明确禁止使用AI生成美食图片

Zomato近期宣布禁止餐厅使用AI生成的食品图片，旨在维护客户信任。CEO表示AI图片导致问题增多，将鼓励餐厅停止使用，并提供免费专业摄影服务。尽管禁止AI图片，Zomato仍积极投资生成式AI，推动新功能开发。

【AiBase提要:】

🍔 Zomato宣布禁止餐厅使用AI生成的食品图片，维护客户信任。

📸 餐厅老板可联系Zomato获得免费专业摄影服务。

🤖 Zomato仍积极投资生成式AI，推动新功能开发。

9、AI“草莓哥”事件引爆网络，25大机构联手打造“人格凭证”辨真伪

在AI智能体遍布网络的今天，如何辨别真假成了一个难题。最近，一个名为@iruletheworldmo的AI“爆料人”在网络上引起了轩然大波，它以“草莓哥”的身份愚弄了全网，直到被AI初创公司MultiOn的创始人揭穿。这一事件引发了人们对如何在网络世界中证明“我是我”的深思。

【AiBase提要:】

🔍 人格凭证是一种数字凭证，结合现实世界验证和安全加密技术，可证明用户是真人而非AI，保护个人信息隐私。

🔑 技术原理依赖于现实世界验证和加密技术，用户通过与可信机构关系获取凭证，通过零知识证明完成身份验证，无需泄露身份信息。

🌐 应用前景广阔，可用于过滤网络内容、确定信息信任级别，确保交易对方为人类实体，但面临公平获取、自由表达、权力检查和攻击抵御等挑战。需政府、政策制定者、领导者和研究人员共同努力确保技术公平、安全应用。

详细内容点此查看：https://www.aibase.com/zh/news/11138

10、财富500强企业对AI风险关注度激增，增幅达473.5%!

最近，研究公司Arize AI发布的报告揭示了财富500强企业对人工智能风险的高度关注。企业普遍担忧AI可能带来的负面影响，尤其在媒体和娱乐行业。消费者对带有"AI"标签的产品兴趣下降，需要更明确其实际好处。

【AiBase提要:】

📈 超过一半的财富500强企业在年度报告中提到AI风险，增幅达473.5%。

🎬 媒体和娱乐行业最为担忧，91.7%的公司表示对AI风险有明显关注。

🤖 消费者对"AI"标签的产品兴趣下降，需明确其实际好处。

11、3D数字人秀翻天!Rendora AI让你秒变好莱坞大导演

Rendora AI是一款神奇的视频制作平台，让用户可以轻松玩转3D数字人视频，成为顶级导演。它提供自由定制数字人样貌、专业级3D场景选择以及自动生成专业级镜头角度等功能，帮助用户快速创作高质量视频内容。无需担心特效师或软硬件，Rendora AI全能包办视频生成到后期制作，让创意变为现实。

【AiBase提要:】

🎥 自由定制数字人样貌和场景，提升视频质量

🎬 自动生成专业级镜头角度，即使摄影小白也能拍出惊艳视频

💡 全能选手，统统包办视频生成到后期制作，省时省力

详情链接:https://top.aibase.com/tool/rendora

12、开源AI音乐播放器Melodisco 收录30万首AI音乐

作为一款开源的AI音乐播放器，Melodisco集成了30万首AI歌曲，让用户体验到独特的音乐乐趣。它不仅能生成个性化的AI音乐，还提供精准的歌曲推荐服务，满足用户不同的音乐需求。Melodisco的功能丰富，技术先进，但也面临着版权和音质控制等挑战。

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【AiBase提要:】

🎵 Melodisco集成了30万首AI歌曲，为用户带来丰富的音乐选择。

🎶 提供个性化的AI音乐生成和精准的歌曲推荐服务，满足用户不同口味。

🔊 支持多样化的播放列表管理和灵活的播放器组件设计，提供优质的音乐体验。

详情链接:https://top.aibase.com/tool/melodisco

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