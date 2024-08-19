网易云音乐崩了上热搜：页面无法加载 获取数据失败

站长之家（ChinaZ.com）8月19日 消息:今日下午，“网易云音乐崩了”登上微博热搜。据网友反馈，网页端出现"502Bad Gateway"的服务器错误，同时网易云音乐的移动应用程序也无法正常使用。
对此，网易云官方回应称，因基础设施故障，导致网易云音乐各端无法正常使用，正在加紧修复，非常抱歉。
同时，用户们也希望网易云音乐能够尽快解决技术问题，恢复服务，确保用户体验不受影响。
（举报）
站长之家（ChinaZ.com）8月19日 消息:今日下午，“网易云音乐崩了”登上微博热搜。据网友反馈，网页端出现"502Bad Gateway"的服务器错误，同时网易云音乐的移动应用程序也无法正常使用。
对此，网易云官方回应称，因基础设施故障，导致网易云音乐各端无法正常使用，正在加紧修复，非常抱歉。
同时，用户们也希望网易云音乐能够尽快解决技术问题，恢复服务，确保用户体验不受影响。
（举报）
11.11云上盛惠！海量产品 · 轻松上云！云服务器首年1.8折起，买1年送3个月！超值优惠，性能稳定，让您的云端之旅更加畅享。快来腾讯云选购吧！
网易云音乐遭遇了服务器故障，导致服务中断，这一事件迅速引发了广泛关注，并使得"网易云音乐崩了"这一词条冲上了微博热搜榜首位。对于这一突发情况，网易云音乐官方迅速作出回应，表示故障是由基础设施出现问题引起的，目前技术团队正在紧急进行修复工作，并对给用户造成的不便表示了歉意。网易公司的官网首页同样无法正常访问，出现了相同的错误提示。
"网易云音乐崩溃"的话题迅速登上了微博热搜榜。众多网友纷纷报告，在使用网易云音乐时，网页端遭遇了"502BadGateway"的服务器故障，同时，网易云音乐的移动应用也出现了无法正常使用的情况。网易云音乐的及时回应和积极处理态度也获得了用户的一定程度的理解与支持。
今天下午，网易云音乐崩了的话题登上热搜，许多网友反馈，称网易云音乐打开显示服务器发生错误”，不能听歌了。下午15:08，网易云音乐官微表示，因基础设施故障，导致网易云音乐各端无法正常使用，我们正在加紧修复，非常抱歉。有网友表示：建议全用户发放一个月svip以作补偿”怀疑电脑出问题都没怀疑过你”能不能给我们一个补偿，送个会员？
网易云音乐在打击网络黑产、维护音乐传播健康生态方面取得显著成效。网易云音乐积极配合公安机关，查处了一批贩卖违法刷量服务的不法人员，其中相关涉案犯罪人员已被追究刑事责任并处罚金不等，并退还全部非法所得。平台也将持续加强监测打击力度，坚定维护公平、有序的音乐传播健康生态，为真正有才华的音乐人提供展示自我、实现梦想的舞台。
网易云音乐在打击网络黑产、维护音乐传播健康生态方面取得显著成效。网易云音乐积极配合公安机关，查处了一批贩卖违法刷量服务的不法人员，其中相关涉案犯罪人员已被追究刑事责任并处罚金不等，并退还全部非法所得。平台也将持续加强监测打击力度，坚定维护公平、有序的音乐传播健康生态，为真正有才华的音乐人提供展示自我、实现梦想的舞台。
8月19日下午，网易云音乐遭遇了一次服务器故障，导致网页端出现了502BadGateway的错误提示，同时其移动应用程序也无法正常使用，服务中断时间超过了2个小时。为了向用户表示歉意并提供补偿，网易云音乐在当天开放了一项特别活动，用户可以在App内搜索“畅听音乐”，并在顶部的活动页面免费领取7天的会员权益。也显示了网易云音乐对用户权益的重视和对服务质量的承诺。
今日，网易云音乐出现大规模故障，网友反馈多项功能都无法正常使用。点击每日推荐歌单显示歌单加载失败”，随机点击播放歌曲显示获取播放信息失败”，搜索则显示服务器发生错误”。网易官网也已经打不开，官方页面显示为M版效果。
8月19日，由网易云音乐和中国数字音乐基地联合发起的第八季星辰集词曲创作营正式在杭州开营。本季创作营以“脱壳”为主题概念，并邀请到华语乐坛顶级音乐人秦四风、许哲珮、葛大为、孙盛希等担任导师，通过线下面对面的创作指导，助力有才华的年轻潜力音乐人成长蜕变。相关数据显示，网易云音乐入驻原创音乐人数量已超68万。
今日网易云音乐崩溃的消息引发全网关注，在经过约三个小时的修复之后，官方终于宣布故障解决，已经陆续恢复正常。网易云音乐发文道歉，并表示：作为补偿，8月20日0-24时，云音乐搜畅听音乐，可领取7天会员权益到您的账户。网易官网也已经从M版切换为正常PC版，一切恢复正常。
进入7月，关注金融监管动态的同学会发现，行业迎来了一朵不小的政策浪花:从7月1日起，国家金融监督管理总局发布的《个人贷款管理办法》正式开始实施。其中最受关注的是第二十六条规定:贷款人应与借款人签订书面借款合同，需担保的应同时签订担保合同或条款。网易云信将继续致力于提供更智能、更安全、更便捷的服务，助力金融行业数字化转型和创新发展，为构建更加安全、高效、智能的金融服务体系贡献力量。
Flare是一个集成了威胁情报、数字风险保护和外部攻击面管理的网络安全平台。它通过监控暗网和明网，帮助安全团队发现和应对数据泄露、勒索软件攻击和其他安全事件。Flare利用生成式AI和优秀的用户体验，简化了威胁情报的收集和分析，使组织能够构建世界级的威胁驱动型网络安全计划。
Krammar是一个在线语法检查工具，旨在帮助用户避免发送语法错误的消息。它通过先进的算法分析用户输入的文本，提供实时的语法建议和纠正。这一技术对于提高书面沟通的准确性和专业性至关重要，尤其适合需要频繁进行书面交流的专业人士和学生。Krammar以其用户友好的界面和高效的语法检查功能脱颖而出，是提高写作质量的有力助手。
AI WITH.ME是一个综合性平台，致力于发现和探索市场上最佳的AI工具。它涵盖了从音乐、写作到设计、编程等多个领域的AI应用，旨在帮助用户利用AI技术提高工作效率和生活质量。
文思助手是一款AI写作智能体，能够一键生成专业报告、工作总结、科研论文等文档。它利用先进的人工智能技术，为用户节省时间，提高工作效率。该产品由厦门苏哒智能科技有限公司开发，拥有强大的功能和广泛的应用场景。
Suppr 超能文献是一个利用人工智能技术驱动的医学文献搜索引擎，旨在帮助医学研究人员快速检索和获取相关医学领域的最新研究进展和临床试验信息。它通过限定时间、类型、影响因子、作者、期刊等多重条件，提供精准的文献检索服务，极大地提高了医学研究的效率和质量。
MLE-Agent 是为机器学习工程师和研究人员设计的智能伴侣，具备自主创建基线、集成Arxiv和Papers with Code、智能调试、文件系统整合、综合工具集成以及交互式命令行聊天等功能。它支持OpenAI、Ollama等AI/ML功能和MLOps工具，为无缝工作流程提供支持。
Evidently AI是一个开源的Python库，用于监控机器学习模型，支持从RAGs到AI助手的LLM驱动产品的评估。它提供了数据漂移、数据质量和生产ML模型性能的监控，拥有超过2000万的下载量和5000+的GitHub星标，是机器学习领域中一个值得信赖的监控工具。
Undermind是一个由人工智能驱动的科研助手，旨在通过先进的语言模型，帮助研究人员快速准确地找到所需的学术论文。它由两位来自MIT的量子物理博士创立，拥有深厚的研究背景。Undermind的搜索算法模仿人类系统化的发现过程，通过阶段性地检查结果并使用语言模型做出关键决策，如识别重要信息和调整搜索策略，从而实现前所未有的准确性和全面性。
OpenResearcher是一个先进的科学研究助手，旨在为研究查询提供有帮助的答案。它能够访问arXiv语料库，提供最新的科学见解，帮助用户探索科学的前沿。
Sensei是一个智能问答助手，能够通过自然语言处理技术，理解用户的问题并提供准确的答案。它结合了最新的人工智能技术，使得用户可以快速获取信息，提高工作效率和学习效率。Sensei的设计背景是满足用户对即时、准确信息的需求，无论用户是学生、研究人员还是普通用户，都能从中受益。产品目前提供免费试用，具体价格和定位根据用户反馈和市场调研进行调整。
Seed-ASR是由字节跳动公司开发的基于大型语言模型(Large Language Model, LLM)的语音识别模型。它通过将连续的语音表示和上下文信息输入到LLM中，利用LLM的能力，在大规模训练和上下文感知能力的引导下，显著提高了在包括多个领域、口音/方言和语言的综合评估集上的表现。与最近发布的大型ASR模型相比，Seed-ASR在中英文公共测试集上实现了10%-40%的词错误率降低，进一步证明了其强大的性能。
FLUX Y2K TYPEFACE是一个基于LoRA技术的文本/字体生成模型，能够以高精度生成Y2K风格的文本、字体、标志和徽章。该模型由Black Forest Labs, Inc.授权，代表了文本和字体生成技术的新进展，具有高度的创造性和实用性。
Phi-3.5-vision是微软开发的轻量级、最新一代的多模态模型，基于包括合成数据和经过筛选的公开可用网站在内的数据集构建，专注于文本和视觉的高质量、密集推理数据。该模型属于Phi-3模型家族，经过严格的增强过程，结合了监督微调和直接偏好优化，以确保精确的指令遵循和强大的安全措施。
Phi-3.5-MoE-instruct是由微软开发的轻量级、多语言的AI模型，基于高质量、推理密集型数据构建，支持128K的上下文长度。该模型经过严格的增强过程，包括监督式微调、近端策略优化和直接偏好优化，以确保精确的指令遵循和强大的安全措施。它旨在加速语言和多模态模型的研究，作为生成性AI功能的构建模块。
Phi-3.5-mini-instruct 是微软基于高质量数据构建的轻量级、多语言的先进文本生成模型。它专注于提供高质量的推理密集型数据，支持128K的token上下文长度，经过严格的增强过程，包括监督式微调、近端策略优化和直接偏好优化，确保精确的指令遵循和强大的安全措施。
v0是由Vercel推出的基于AI的生成式用户界面系统，它可以根据简单的文本提示生成适用于项目的React代码。v0使用AI模型生成代码，基于shadcn/ui和Tailwind CSS，提供了易于复制和粘贴的代码。v0不使用任何Vercel客户数据或代码进行训练，保证了数据的安全性和隐私性。
Phi-3是微软Azure推出的一系列小型语言模型（SLMs），具有突破性的性能，同时成本和延迟都很低。这些模型专为生成式AI解决方案设计，体积更小，计算需求更低。Phi-3模型遵循微软AI原则开发，包括责任、透明度、公平性、可靠性和安全性、隐私和安全性以及包容性，确保了安全性。此外，Phi-3还提供了本地部署、准确相关回答、低延迟场景部署、成本受限任务处理和定制化精度等功能。
Zed AI是一个集成到编程工作流中的插件，通过与大型语言模型（LLMs）的直接对话，增强了代码生成、转换和分析的能力。它提供了多种交互方式，包括助手面板、斜杠命令、内联助手和提示库，以提高开发效率。Zed AI还支持多种LLMs提供商，允许开发者根据需要选择不同的模型来提高开发效能。此外，Zed AI提供了一个全新的托管服务，第一个月免费使用，并配备了Anthropic API，专为快速转换现有文本而设计。
Molypix AI是一个在线设计平台，利用人工智能技术帮助用户快速生成个性化的海报、邀请函、明信片、生日卡、偶像卡片和AI照片卡。它通过提供丰富的模板和易于编辑的功能，让用户无需专业设计技能即可创作出专业水准的设计作品。Molypix AI的主要优点包括操作简便、设计效率高、模板多样以及AI辅助设计，适合快速制作各类宣传材料和个性化礼品。
Health Acoustic Representations (HeAR) 是由谷歌研究团队开发的生物声学基础模型，旨在通过分析人体发出的声音，如咳嗽声，来识别疾病的早期迹象。该模型经过了3亿条音频数据的训练，特别针对咳嗽声音使用了约1亿条数据。HeAR 能够识别与健康相关的声音模式，为医疗音频分析提供了强大的基础。HeAR 模型在多种任务中的表现优于其他模型，并在不同麦克风上具有更好的泛化能力。此外，使用 HeAR 训练的模型在训练数据较少的情况下也能达到高性能，这对于数据稀缺的医疗研究领域至关重要。HeAR 目前已向研究人员开放，以加速开发定制的生物声学模型，减少数据、设置和计算的需求。