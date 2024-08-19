网易云音乐崩了上热搜：页面无法加载 获取数据失败

Health Acoustic Representations (HeAR) 是由谷歌研究团队开发的生物声学基础模型，旨在通过分析人体发出的声音，如咳嗽声，来识别疾病的早期迹象。该模型经过了3亿条音频数据的训练，特别针对咳嗽声音使用了约1亿条数据。HeAR 能够识别与健康相关的声音模式，为医疗音频分析提供了强大的基础。HeAR 模型在多种任务中的表现优于其他模型，并在不同麦克风上具有更好的泛化能力。此外，使用 HeAR 训练的模型在训练数据较少的情况下也能达到高性能，这对于数据稀缺的医疗研究领域至关重要。HeAR 目前已向研究人员开放，以加速开发定制的生物声学模型，减少数据、设置和计算的需求。