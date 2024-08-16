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1、百度AI原生应用“橙篇”APP上线 集成智能搜索、AI热点推荐等功能

百度文库推出全新AI原生APP“橙篇”，集成了智能搜索、AI热点推荐等功能，引入了多图快速合成视频、超长篇幅文章创作和智能文件内容摘要技术。用户可通过文字或语音与应用交流，支持一键生成长文。

【AiBase提要:】 🔍 先进智能搜索和AI热点推荐功能 📝 多图快速合成视频、超长篇幅文章创作、智能文件内容摘要技术 💬 强大的对话交互能力，一键生成长文

2、英伟达开源新突破:新模型训练算力节省1.8倍!

英伟达开源了两款新型大模型，通过结构化剪枝和知识蒸馏训练方法，显著降低了数据和算力需求，节省了1.8倍算力成本。这一举措将AI领域推向更高效的方向，展示了英伟达在AI技术上的领导地位。

【AiBase提要:】 🚀 英伟达开源新型大模型，通过剪枝和蒸馏方法降低训练成本。 💡 结构化剪枝简化模型结构，保留权重矩阵结构，适合在GPU、TPU等硬件高效运行。 🎓 知识蒸馏提升性能，学生模型通过模仿教师模型深层理解，保持出色性能。 详情链接:https://huggingface.co/nvidia/Nemotron-4-Minitron-4B-Base

3、Midjourney网页版更新:推全新图像编辑器，应对FLUX.1挑战

Midjourney推出全新网络编辑器，整合多项图像操作，满足用户需求。更新体现紧迫感，面对FLUX.1挑战。功能创新是重要尝试，以提高用户体验和吸引用户。竞争激烈，Midjourney需保持图像质量优势，持续推出新功能保持领先地位。

【AiBase提要:】 ✨ 整合多项图像操作，提高操作效率，交互逻辑清晰明了。 🔥 面对FLUX.1挑战，更新体现紧迫感，压力增加。 💡 功能创新是重要尝试，全面升级编辑器以优化用户体验。 详情链接:https://top.aibase.com/tool/midjourney

4、阿里巴巴公布2025财年Q1财报:通义大模型下载量破2000万

阿里巴巴集团公布了2025财年第一季度的业绩报告，阿里云业绩突出，营收同比增长6%，AI产品收入实现三位数增长，公共云业务增长稳健。阿里云将继续投资客户和技术领域，特别是在AI技术和基础设施方面，以保持市场领先地位。

【AiBase提要:】 🚀 阿里云营收同比增长6%，达到265.49亿元。 💡 AI产品收入实现三位数增长，经调整EBITA利润同比增长155%。 💻 阿里云全面支撑巴黎奥运会，成为独家云服务商，提供云计算及AI服务，推动赛事转播质量提升。

5、收到28页侵权告知函!秘塔AI搜索不再收录知网文献题录及摘要数据

秘塔AI搜索团队收到知网的侵权告知函，决定不再收录知网文献题录及摘要数据。团队强调知识的流动价值，表示尊重知网的选择，并将与其他知识库合作。秘塔科技致力于智能化知识发现，提供快速精准的文献查找服务。

【AiBase提要:】 💡 秘塔AI搜索收到知网侵权告知函，停止收录知网文献题录及摘要数据。 💡 知识的流动价值被强调，科学文献开放获取对知识公平获取和科学研究至关重要。 💡 秘塔AI搜索将与其他中英文权威知识库合作，推动知识的发现与传播。

6、谷歌Imagen3发布 细腻图像生成体验获好评

谷歌最新图像生成工具Imagen3在Test Kitchen平台上推出，生成细腻、光影效果更佳的图像。用户体验良好，可通过描述生成详细图像，但存在生成限制。与Grok工具相比，Imagen3过滤功能更完善，避免争议性内容。然而，谷歌早前聊天工具生成图像引发争议。

【AiBase提要:】 🖼️ 新版Imagen3在Test Kitchen平台推出，生成细腻、光影效果更佳的图像 🔍 用户可通过描述生成详细图像，编辑功能简单易用 ⚠️ 存在生成限制，无法生成公众人物图像，但可绕过限制创建相似形象

7、清华大学推出超万字生成式AI系统LongWriter，挑战人类作家

清华大学研发的LongWriter AI系统突破性地能生成超过10，000字的连贯文本，为长篇写作带来新可能。AI模型输出长度与训练文本长度相关，研究团队成功提升生成文本长度。技术面临虚假信息、竞争加剧、知识产权挑战，需要合理利用与监管。

【AiBase提要:】 📚 LongWriter AI系统改变长篇写作方式 🚀 AI模型输出长度与训练文本长度相关 ⚖️ 技术面临虚假信息、竞争加剧、知识产权挑战 详情链接:https://top.aibase.com/tool/longwriter

8、Pindrop推AI音频伪造检测工具Pulse Inspect

Pindrop推出的AI音频伪造检测工具Pulse Inspect准确率高达99%，为用户提供快速、准确的伪造分数反馈，帮助组织应对音频伪造风险，维护品牌信誉。该工具不局限于特定供应商的检测，覆盖多种生成工具，适用于多种音频和视频文件。Pindrop计划根据市场需求推出更实惠的定价方案，满足不同用户的需求。

【AiBase提要:】 🌟 高准确率: Pulse Inspect能以99%的准确率检测AI生成的音频伪造。 🎤 多功能应用: 适用于多种音频和视频文件，不限于特定生成工具。 📈 实惠定价: Pindrop计划根据市场需求推出更实惠的定价方案，满足不同用户的需要。 详情链接:https://www.pindrop.com/products/pulse-inspect

9、谷歌AI生成的搜索摘要改变引用来源展示方式

谷歌推出的AI生成的搜索摘要在全球六个国家展开，改变了用户获取信息的方式，提高了用户的导航体验。用户可以保存摘要并简化内容，同时新增的链接展示方式让用户更方便找到感兴趣的内容。谷歌在不断完善功能的同时，也面对挑战并采取措施确保质量和安全。

【AiBase提要:】 🌍 AI 生成搜索摘要在六个国家推出，改变了引用来源的展示方式。 🔗 新增的链接展示方式让用户更方便找到感兴趣的内容。 💾 用户可以保存 AI 摘要，便于日后查看，同时增加了简化功能。

10、AI监控画面惊呆网友！马斯克竟在超市当起小偷？Grok+Flux=恶搞无限

文章揭示了网友们利用AI恶搞工具Grok和Flux展开的狂欢活动，虚拟世界中的无限可能性。马斯克被恶搞成超市小偷，引发网友疯狂讨论和围观。尽管AI的创作范围广泛，但也引发了对道德底线和安全意识的担忧。马斯克则认为这是一个乐趣和创意的过渡阶段，展现了对AI发展的大胆态度。

【AiBase提要:】 🤖 AI恶搞工具Grok和Flux带来前所未有的虚拟世界狂欢活动 🤣 网友们创作出荒诞画面，包括马斯克在超市当小偷和川普与马斯克互动等 ⚠️ 对AI道德底线和安全意识的担忧，以及马斯克对AI发展的大胆态度 详情链接:https://x.com/skirano/status/1824146538463191540https://x.com/dreamingtulpa/status/1824202643935248734

11、李飞飞AI初创公司World Labs2个月内完成2轮融资 估值超10亿美元

在人工智能领域，由斯坦福大学著名AI教授李飞飞创立的神秘创业公司World Labs引起广泛关注。公司在短短两个月内完成两轮融资，估值超过10亿美元，展现出投资者对其潜力的巨大信心。虽然商业模式尚需验证，但其专注于三维AI技术的快速发展令人期待。

【AiBase提要:】 🚀 知名科学家创业受追捧，李飞飞的声誉吸引大量投资。 🌐 三维数据的重要性日益增长，AI模型需求多样化。 💰 融资速度加快，AI领域投资热度高，商业化挑战仍需时间验证。

12、AI视频聊天对象居然比真人还会聊?TavusAI员工反应速度让你怀疑人生!

Tavus的创业小分队推出了神器级视频聊天AI，Conversational Replicas by Tavus，引发科技圈轩然大波。这款AI不仅反应速度惊人，还能根据表情变化做出反应，简直让人怀疑是真人操作。用户可与虚拟同事卡特互动，体验其幽默风趣，快如闪电的反应速度。Tavus还提供多种AI角色选择和自定义对话背景，技术革新不断，速度与激情并存。

【AiBase提要:】 🚀 反应速度惊人，堪比真人，栩栩如生。 🤖 卡特互动有趣，幽默风趣，解围及时。 💡 提供多种AI角色选择和自定义对话背景，技术革新不断。 详情链接:https://www.tavus.io/careers

13、Geekbench推出新AI基准测试，评估设备处理AI任务的性能

作为最新推出的跨平台工具，Geekbench AI专注于评估设备在AI密集型工作负载下的表现。通过测量CPU、GPU和NPU，它能够判断设备在处理机器学习应用程序时的能力。用户可以在多个平台上下载并测试设备的AI处理能力，了解设备在AI任务上的性能表现。

【AiBase提要:】 🖥️ Geekbench AI是一个新的基准测试工具，专注于评估设备在AI任务上的性能。 ⚙️ 它通过测量CPU、GPU和NPU，并支持多种机器学习框架，提供准确性和速度的评估。 📱 该工具现已上线，用户可以在多个平台上下载并测试设备的AI处理能力。

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