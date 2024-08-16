​英特尔出售 1.47 亿美元 Arm 股份，应对财务危机与裁员潮

近日，英特尔公司在财务困境和大规模裁员的背景下，决定出售其在芯片设计 Arm 的所有股份，具体数量为118万股。这一消息是通过特尔提交的最新13F 表格披露的，显示在上一季度持有的 Arm 股份市值约为1.47。此次股权出售后，英特尔已不再持有任何 Arm 的，目前 Arm 仍由日本软银集团控股。

实际上，英特尔与 Arm 曾是竞争对手，尤其是在 CPU 市场上，后来两家公司还曾合作开发嵌入式系统，参与了 Yocto 项目，提供了优化 Linux 软件开发的工具和流程。仅在今年三月，英特尔还曾宣布将与 Arm 合作，基于其18A 工艺开发低功耗系统级片。

不过，英特尔的股权出售实际上反映了其急需削减成本和增加现金流的压力。最近，英特尔的股价一直低于20美元，投资者对此反应不佳，主要因为公司宣布裁员15%，大约17，000名员工面临失业。此外，英特尔还在考虑实施自愿裁员计划，并已向在爱尔兰工作超过两年的员工提供了补偿方案，包含每工作一年支付五周工资裁员补偿。

此外，英特尔还面临多个诉讼，原因是其声名狼藉的第13代和第14代 Raptor Lake CPU 频繁出现崩溃问题，主要是由于过高的电压损坏硬件。值得一提的是，最近有消息透露，英特尔在2017年拒绝投资 OpenAI，仅因当时认为生成式 AI 并非一个短期内有市场的领域，反而是 Nvidia 向 OpenAI 提供了 GPU，奠定了在硬件市场的主导地位。

划重点: 1. 💰英特尔出售了其在 Arm 的118万股股份，市值约1.47亿美元。 2. 🚀公司正在经历财务危机，计划裁员15%，大约17，000名员工将受到影响。 3. ⚖️英特尔面临多起因 CPU 问题引发的诉讼，同时也错失了投资 OpenAI 的机会。

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