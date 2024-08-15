蔚来全新品牌乐道车下线 L60 预售价 21.99 万元起

站长之家(ChinaZ.com) 8月15日 消息:今日，蔚来汽车的第二品牌——乐道汽车，在其位于合肥新桥的蔚来第二工厂举行了首款车型L60的量产车下线仪式。这款备受瞩目的新车自5月中旬发布以来，就以其21.99万元的预售价格引起了市场的广泛关注。

乐道L60的上市被看作是特斯拉Model Y在国产电动汽车市场上的强劲对手。蔚来方面自信地表示，L60在产品力上超越了Model Y，同时提供了更具竞争力的售价。乐道汽车的CEO艾铁成此前已经宣布，L60计划在9月下旬正式上市，并将在上市后的一周内开始向用户交付车辆。

L60的设计由前宾利设计师Raul Pires亲自操刀，采用了时尚的轿跑SUV设计理念，其车身尺寸为4848*1930*1616mm，轴距达到2950mm，定位为中型SUV，车内空间表现优于特斯拉Model Y。

在技术配置上，乐道L60配备了先进的视觉智驾方案，全系标配了30个高性能感知硬件，包括1颗4D成像毫米波雷达和7颗800万像素高清摄像头等。新车基于900V高压架构，搭载了全自研的900V碳化硅主电驱系统，实现了CLTC综合工况下92.3%的效率和8kW/L的功率体积密度，配合0.229的超低风阻，使得百公里能耗仅为12.1kWh，成为全球中型SUV中的佼佼者。

乐道L60为用户提供了555公里、730公里和1000公里三种不同续航版本的选择，并全面支持蔚来汽车超过1000座的换电站，用户可以在三分钟内完成车辆的快速补能。

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