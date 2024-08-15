iPhone17或推Air机型：超薄设计 取代iPhone17 Plus

站长之家(ChinaZ.com) 8月15日 消息:据著名分析师古尔曼在其最新报告中指出，虽然今年的iPhone16系列与前一代相比变化不大，但明年的iPhone17系列将进行重大更新。他特别提到了一款超薄设计的iPhone，这将是苹果首次在iPhone产品线中推出类似iPad Air和Macbook Air的超薄产品。

这款被称为iPhone17Air的设备将定位于iPhone17和iPhone17Pro之间，取代现有的iPhone17Plus，意味着iPhone16Plus可能成为Plus系列的终结版。在设计上，iPhone17Air预计将采用6.55英寸的显示屏，这一尺寸略小于当前Plus型号的6.7英寸，旨在提供更大屏占比和更轻薄的机身设计。

除了尺寸和设计上的调整，iPhone17Air在其他方面将与标准版iPhone17保持一致，包括沿用灵动岛屏幕设计和后置双摄像头配置。核心配置方面，预计这款手机将搭载最新的A19芯片，这是苹果芯片系列的下一代产品。

最引人注目的是，iPhone17Air将成为iPhone历史上第一款支持ProMotion高刷新率技术的非Pro机型，这一技术目前仅在Pro系列中提供，能够带来更流畅的滚动和动画效果。

尽管iPhone17系列的其他型号可能不会带来根本性的改变，但这款超薄设计的iPhone17Air无疑将成为该系列中的一大亮点，为追求轻薄设计和高性能的用户提供了新的选择。

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