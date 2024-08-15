FF发布2024年第二季度财报：利用AI等技术 加速进入大众市场

站长之家（ChinaZ.com）8月15日 消息:Faraday Future在2024年8月15日公布了其2024年第二季度的财务业绩。该季度，公司在成本控制方面取得了显著成效，运营支出从去年同期的4940万美元大幅降低至2990万美元，运营亏损也从5600万美元减少至5060万美元。此外，截至2024年6月30日的六个月内，公司运营活动所用现金从去年同期的1.607亿美元大幅减少至2910万美元。

FF在报告期内通过可转债票据融资约1，550万美元，截至2024年6月30日，公司账面资产总额为4.579亿美元，负债总额为3.092亿美元，净资产为1.487亿美元。公司预计年内成本将继续同比降低，并已根据当前业务需求和资金状况对运营和员工规模进行了合理调整。

业务亮点方面，FF在2024年初进入转型期，推出新的“中美汽车产业桥梁战略”，利用尖端人工智能和软件技术，加速进入大众市场，同时维持其超豪华产品线。公司在加州汉福德的FF ieFactory具备全面生产能力，为未来与其他品牌主机厂的合作提供了基础。FF还成功改进了之前签署的与可转换票据融资相关的股份购买协议条款，将大部分现金偿还义务修改为股票发行义务，大幅减少了现金利息支出。

展望未来，FF将继续寻求战略融资，提高产量，支持更多FF91的交付，并推动中美汽车桥梁战略的发展，以及进入中东市场。公司将继续优化运营，评估成本削减和支出效率。

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