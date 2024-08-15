小米汽车回应博主对撞测试：不严谨、不真实

站长之家（ChinaZ.com）8月15日 消息:近期，一位汽车博主对小米SU7和极氪007进行了时速60公里的对撞测试，测试以90%的重叠率进行。测试后，小米SU7出现了小电瓶断电和车门无法打开的问题。对此，小米汽车在其官方平台上对这一事件进行了详细回应。

小米汽车首先指出，该博主所展示的对撞测试存在设置不严谨、记录不完整、结论不真实等问题。小米汽车对测试结果进行了初步分析，并报告了以下发现:

有关测试后E-CALL系统失效的说法不实。碰撞后，呼叫中心立即进行了呼叫并成功接通，后台连续呼叫5分钟未收到反馈。此外，对车主登记的手机号码进行了5次回拨，均未得到接听。 对于小电瓶断电的问题，国家监控平台的数据显示，在碰撞前车辆数据长时间掉线，存在小电瓶长时间断开的情况。碰撞时，监控平台数据缺失，小电瓶已处于断电状态。小米汽车表示，无法确认小电瓶再次上电时是否按照标准锁紧电极，也无法排除装配不当导致碰撞后小电瓶断电的可能性。 小米汽车强调，小米SU7在开发过程中已经进行了严苛的碰撞测试，没有发现安全隐患，且未出现视频中所述的问题。

最后，小米汽车表示对小米SU7的产品质量充满信心，并呼吁车辆撞击测试应由专业机构进行，以确保测试的复杂性、严谨性和严肃性。同时，小米汽车恳请大家不要采信或传播不够严谨、完整的测试结果，并感谢大家的关注和支持。

（举报）