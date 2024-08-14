2024 年上半年 DDoS 攻击激增 46%！游戏和科技行业重创

根据 Gcore 在2024年上发布的最新报告，DDoS 攻击数量相比去年同期大幅上升了46%，达到惊人的445，000次。与2023年下半年相比，这一数字也上升了34%。这不仅是一个简单的数字变化，而是反映了网络安全形势的严峻。

报告指出，攻击的峰值能力也略有增加，H12024年最高攻击达到1.7Tbps，而2023年为1.6Tbps。这样的数据意味着网络中有着海量的信息流动，想象一下，相当于212，000个高清晰度视频同时传输。如果不采取保护措施，仅300Gbps 的攻击就能让一个无防护的服务器瘫痪，造成信誉和客户的流失在被攻击的行业中，游戏和博彩行业首当冲，占据了总攻击的49%。这个行业因其竞争激烈和巨额财务风险而特别脆弱。与此同时，科技行业的攻击数量也激增，达到了15% 的份额。金融服务、电信和电子商务行业紧随其后，分别占据了12%、10% 和7% 的攻击比例。

在攻击方式上，网络层攻击主要影响到游戏、科技和电信行业，这些行业需要实时数据服务，受到攻击时后果相当严重。而应用层攻击则主要影响金融服务、电子商务和媒体行业，对交易处理和内容传递造成了很大干扰。

在攻击的持续时间方面，虽然大多数 DDoS 攻击持续时间不到10分钟，但频繁和高强度的攻击仍会造成显著的运营干扰。最持久的攻击在 H12024年持续了16个小时，这凸显了需要采取强有力和快速的应对策略。

此外，攻击者越来越倾向于个性化攻击方法，针对特定行业展开攻击。比如在游戏行业，攻击的目的是为了特定服务器的性能，迫使用户转向竞争对手，而在金融服务行业，攻击的目标往往是造成最大的干扰以便立即获得经济利益。

划重点: 🌐 DDoS 攻击数量在2024年上半年同比增长46%，游戏和科技行业受到重创。 ⚡ 攻击峰值能力达到1.7Tbps，意味着网络攻击的威力不断上升。 🛡️ 攻击者开始采用个性化策略，针对特定行业实施攻击，迫使行业加强防御。

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