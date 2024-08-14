iPhone16或增加类似快门的操作按钮 支持特殊手势

站长之家(ChinaZ.com) 8月14日 消息:苹果即将推出的iPhone16系列手机预计将带来一项创新功能——一个全新的操作按钮，专为横向拍照设计，以提升用户的摄影体验。这个新按钮位于手机的右侧，与电源键相邻，模仿了单反相机的快门操作，支持多种手势和按压力度感应。

用户可以通过不同的操作与这个按钮互动:轻触进行对焦，重压完成拍照，滑动调整焦距，以及长按锁定对焦和曝光设置。此外，预计该按钮还将支持一个特殊手势，用于在照片和视频模式之间快速切换。

尽管这个新按钮在iPhone16系列的渲染图和原型机中均有展示，但据彭博社的马克·古尔曼报道，这项功能可能仅在高端的iPhone16Pro和iPhone16Pro Max上提供。

iPhone16Pro和Pro Max在摄像头配置上也将有显著升级，包括配备4800万像素的超广角镜头，并可能首次引入超长焦潜望镜相机，这将极大地丰富拍照的光学变焦能力。

除了操作按钮和摄像头的升级外，iPhone16系列还将带来一系列其他改进，如更大的显示屏、搭载支持Apple Intelligence的A18芯片，以及全系列标配的8GB RAM。按照苹果的传统发布周期，iPhone16系列有望在今年9月正式发布。

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