高德地图：率先适配苹果CarPlay仪表盘导航

站长之家（ChinaZ.com）8月14日 消息:高德地图近日宣布了一项重要的更新，使其成为国内首家适配苹果CarPlay仪表盘投屏功能的地图导航产品。这项更新意味着用户现在可以在汽车仪表盘上直接显示CarPlay的内容，包括导航和音乐等应用，从而提供更直观和便捷的驾驶体验。

这一新功能的引入不仅增加了个性化选择，更重要的是提高了驾驶安全性，使得在行驶过程中获取导航信息变得更加方便和安全。要使用这项功能，用户需要拥有iPhone12或更高版本，并且手机系统需更新至iOS17.4或以上版本。此外，车辆的车载系统也必须支持CarPlay仪表盘投屏。

目前，支持CarPlay仪表盘投屏的汽车品牌包括宝马、奔驰、林肯、路虎、捷豹、沃尔沃、凯迪拉克、本田、大众和福特等。即使是一些老款车机用户，也能享受到这一功能，虽然不会展示整个导航界面，但会在屏幕上显示简洁而高效的信息引导。

此次高德地图的更新不仅限于仪表盘投屏，还对巡航功能底层引擎进行了全面升级，提供了更丰富的信息，如红绿灯和车道线等，并且支持多路口红绿灯显示，进一步提升了驾驶中的自动化巡航体验。

作为国内首个支持CarPlay的第三方地图应用，高德地图已经让大量用户习惯了通过CarPlay使用其导航服务。通过CarPlay系统，驾车用户无需使用手机支架，可以直接通过车载大屏幕体验高德地图服务，包括实时路况查询、躲避拥堵、车道级导航、车道级安全预警和智慧红绿灯等核心功能。

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