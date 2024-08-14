AI日报：xAI发布Grok-2，能画图、编码、查新闻；谷歌携Gemini Live、Pixel 9登场；快手推出智能对话应用飞船

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1、马斯克旗下xAI发布Grok-2和Grok-2mini测试版

埃隆·马斯克旗下xAI公司今日发布了Grok-2和Grok-2mini的测试版，这两款新型AI模型在推理能力方面有显著提升，但也伴随着潜在的风险和挑战。新版Grok AI将为X社交网络带来一系列AI驱动的新功能，包括图像生成等。

【AiBase提要:】 🚀 Grok-2和Grok-2mini是重大升级，在聊天、编码和推理方面有突破性进展。 🔍 Grok的图像生成功能引发广泛关注，可能面临政治虚假信息传播压力。 💡 xAI计划在X平台上部署多项AI驱动功能，包括改进的搜索功能和回复系统。

2、对标GPT-4o！谷歌携Gemini Live登场

Gemini Live是谷歌推出的一款生成式AI助手，提供了更高度的便捷性和人性化互动体验。它能与用户自由流畅地对话，支持免提使用，集成多种谷歌应用，提供日常帮助。Gemini完全融入安卓用户体验，具备上下文感知能力。谷歌引入Gemini1.5Flash模型以提高响应速度和质量。Gemini作为Google Pixel9的默认助手，展示了AI驱动助手的潜力和智能化发展。

【AiBase提要:】 🤖 Gemini Live提供自由流畅的对话体验，支持免提使用，如口袋里的聊天助手。 📱 Gemini集成多种谷歌应用，提供日常帮助，无需在不同应用间切换。 ⚡ 谷歌引入Gemini1.5Flash模型以提高响应速度和质量，持续优化用户体验。 详情链接:https://blog.google/products/gemini/made-by-google-gemini-ai-updates/

3、AI加持！谷歌Pixel 9系列手机发布：搭载Tensor G4芯片 支持Gemini

谷歌发布Pixel 9系列智能手机，搭载AI助手Gemini，引入大语言模型人工智能技术，提升用户体验和设备性能。新机配备Tensor G4芯片，高内存容量，强大AI运行能力。价格适中，功能丰富。Gemini深度整合入安卓系统，提供覆盖层功能，即将扩展到iOS系统。新增卫星SOS功能，提供紧急救援服务。

【AiBase提要:】 📱 Pixel 9系列包括Pixel9、Pixel9Pro、Pixel9Pro XL和Pixel9Pro Fold，配备Tensor G4芯片，高内存容量，满足AI需求。 📸 摄像头配置高规格，Pro版本支持5倍光学变焦和30倍数字变焦。 🚀 Gemini深度整合入安卓系统，提供覆盖层功能，即将扩展到iOS系统。

4、谷歌发布AI文生图应用Pixel Studio

谷歌公司推出的Pixel Studio应用将彻底改变图像创作和编辑方式，以2秒内生成各种风格的图像为亮点。该应用便捷强大，提供丰富多样的图像创作功能，基于Imagen3模型和Tensor G4SoC芯片，支持云端Gemini模型生成。与竞争对手不同，Pixel Studio功能包含在Pixel9系列设备初始购买价格中，具有市场优势。

【Ai 提要：】 🌟 Pixel Studio 基 Imagen3 模型，2 秒生成多种风图像。 🛠️ 应用内置 AI 编辑工具，支持快速和创作图像。 💰 所有功能无额外费用，提升 Pixel9 系列市场竞争力。 详情链接:https://top.aibase.com/tool/imagefx

5、快手推出智能对话应用飞船

快手科技推出的智能对话应用飞船（Kraft）旨在为用户提供个性化的交互体验，通过文字或语音与虚拟角色进行互动，满足用户的需求，提升生活质量和工作效率。飞船应用基于快手自研的快意模型，具有快速响应速度和逼真的语音体验，支持用户自定义虚拟角色，打造个性化互动乐趣。

【AiBase提要:】 🚀 飞船应用提供个性化交互体验，用户可通过文字或语音与虚拟角色进行互动，解答疑问、获取娱乐、进行创作。 👩‍✈️ 用户在飞船平台上扮演船长角色，由名为快快的虚拟少女领航员引导体验，体验更加生动有趣。 💬 飞船主要功能包括自然语言对话、个性化虚拟角色创建、内容创作辅助，满足用户的各种需求。 详情链接:https://www.spaceshipapp.cn/#/

6、Opera One浏览器正式登陆iPhone，AI功能助力全新体验！

Opera One浏览器正式登陆iPhone平台，引入AI技术为用户带来更智能的上网体验。用户可以通过AI功能实现更便捷的搜索、标签比较和浏览历史查询，提升了用户的浏览效率和体验。

【AiBase提要:】 🌟 新上线的Opera One浏览器在iOS上实现了AI功能，提升了用户的搜索体验。 🛍️ 新增的“标签比较”功能让网购变得更加高效，用户可以轻松对比不同商品信息。 🔍 AI驱动的历史记录查询功能，用户只需提问即可找回之前访问过的网站。

7、ChatGPT已经悄悄使用新的GPT-4o模型

ChatGPT官方在社交网络X上低调宣布开始使用新的GPT-4o模型，根据用户反馈更新。新模型改进表现更佳，能进行更详细的推理和支持图像生成，提升生成质量与效率。部分用户对更新持批评态度，认为变化不够显著。

【AiBase提要:】 🌟 新款GPT-4o模型上线，基于用户反馈进行修改。 🤖 用户发现模型表现更佳，能进行更详细的分步推理。 🖼️ 新模型支持图像生成，提升生成质量与效率。

8、腾讯QQ浏览器推出教育辅助工具“AI作文辅导”

腾讯公司最新推出的“AI作文辅导”工具在QQ浏览器上免费开放使用，为学生提供个性化的作文辅导，涵盖小学到高中所有年级。学生可以输入作文题目，AI将分步输出立意、提纲、素材和范文，帮助构建写作逻辑。功能包括题目分析、多种立意选择、提纲和丰富素材。除作文辅导外，QQ浏览器还提供全学段个性化辅导和强大智能工具，提高学习和办公效率。

【AiBase提要:】 📚 腾讯公司推出的“AI作文辅导”工具在QQ浏览器上免费开放使用，涵盖小学到高中所有年级。 📝 学生只需输入作文题目，AI即可输出立意、提纲、素材和范文，帮助构建写作逻辑。 💡 AI作文辅导功能包括题目分析、多种立意选择、提纲和丰富素材，提供个性化作文辅导体验。

9、谷歌推出“Add Me”功能 合照再也不担心少一人了

谷歌在今年的Made By Google盛会上推出了令人瞩目的新功能“Add Me”，通过结合AI和增强现实技术，解决了集体照片中摄影师无法出现在镜头里或想让拍照者也加入的问题。这项创新技术让每个人都能参与到合照中，无需找陌生人帮忙拍照，改变了拍摄集体照的方式。

【AiBase提要:】 📸 谷歌推出“Add Me”功能，通过AI和增强现实技术实现合并两张照片为一张完美影像 🤳 摄影师拍摄一张没有自己的照片，另一人再拍一张照片，Pixel将两张照片合并，确保每人都在一张照片里 🔍 “Add Me”功能能将第三人完美融入合照中，但最好避免太大幅度的动作以避免合成变形

10、Eleven Labs推出全托管AI自动配音服务

Eleven Labs推出全托管AI自动配音服务，为内容创作者和企业提供了突破语言障碍的创新解决方案。该服务具有多语言支持能力，拓展了视频内容的受众群体，保持原有个人特色的声音复制能力提升了内容的真实感和亲和力。虽然唇形同步仍有改进空间，但这项服务为跨语言内容制作开辟了新可能性，降低了相关成本。

【AiBase提要:】 🌐 多语言支持能力拓展受众群体，助力跨文化传播。 🎙️ 声音复制能力保持原有个人特色，提升内容真实感和亲和力。 👩‍💼 专业配音员验证环节确保翻译质量，引起外国观众共鸣。 详情链接:https://top.aibase.com/tool/elevenlabs

11、成功率高达95.4%！Agent Q横空出世，AI界新秀还是草莓营销大师？

一家名为MultiOn的初创公司发布了Agent Q智能体，成功率高达95.4%，引起广泛关注。CEO频频使用草莓表情，引发联想到OpenAI的Q项目。Agent Q结合搜索、自我反思和强化学习，具备规划和自我修复能力。尽管表现出色，仍有许多讨论和改进空间。

【AiBase提要:】 🚀 Agent Q成功率高达95.4%，结合搜索、自我反思和强化学习。 🍓 CEO使用草莓表情引发关注，背后或有OpenAI的Q*项目加持。 💡 Agent Q展现强大搜索能力，在真实预订任务中成功率提升至81.7%，仅经过一天自主数据收集。 详情链接:https://www.multion.ai/blog/introducing-agent-q-research-breakthrough-for-the-next-generation-of-ai-agents-with-planning-and-self-healing-capabilities

12、招聘市场变革：求职者大规模使用AI工具

最近调查显示，近50%的求职者利用人工智能工具撰写简历和求职信，给招聘市场带来挑战。雇主警告应届毕业生不要使用AI，但年轻求职者擅长隐藏AI痕迹。付费版ChatGPT使用者在心理测评中表现优异，与社会经济地位相关。

【AiBase提要:】 🌊 近50%的求职者使用AI工具申请工作，导致招聘市场出现低质量申请。 🚫 大型企业零容忍使用AI的求职者，年轻申请者擅长隐藏AI使用。 💰 使用付费版ChatGPT的求职者在心理测评中表现优异，与社会经济地位相关。

13、昆仑万维发布AI流媒体音乐平台Melodio、AI音乐商用创作平台Mureka

昆仑万维公司推出的AI音乐平台Melodio和AI音乐商用创作平台Mureka标志着AI音乐创作技术的新高度。Melodio提供个性化定制音乐服务，满足用户不同场景和情绪下的音乐需求。Mureka为专业艺术家和音乐爱好者提供商用创作和销售渠道，提升音乐创作效率。Skymusic2.0大模型的升级提升了音乐质量和创作边界。

【AiBase提要:】 🎵 Melodio平台实现个性化定制音乐，根据用户输入提示生成定制化音乐，满足不同情绪和场景下的需求。 🎶 Mureka平台为专业艺术家和音乐爱好者提供商用创作和销售渠道，用户可展示、分享、下载作品并获得收益。 🎼 Skymusic2.0大模型升级提升了音乐质量和创作效率，拓宽了音乐创作的边界。 详情链接:https://top.aibase.com/tool/mureka

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