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QuestMobile报告：3家AI应用月活超千万 蚂蚁支小宝、抖音豆包、文心一言分列前三

2024-08-13 16:59 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 8月13日 消息:国内AIGC应用落地如火如荼，除了AI独立APP，现有APP内嵌AI应用插件形式也逐渐崛起。8月13日，QuestMobile最新研究报告的监测数据显示，今年6月，以APP内嵌形式在支付宝上提供服务的“AI金融助理”支小宝用户量已达5908万，同期独立APP用户流量破千万则有2家，豆包、文心一言分别为2752万和1134万。报告认为，APP内嵌式AI应用潜力显现，与独立APP等一起，加速推动AI技术服务更多人。

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报告认为，目前，AIGC应用生态逐渐形成了“三大阵营”格局，包括互联网头部企业、新AI创业独角兽和传统知名AI企业等。据QuestMobile统计，互联网头部APP中9成已经完成内嵌AI的初步探索，包括蚂蚁集团、抖音、百度、阿里、腾讯等。例如，依托于支付宝APP平台，蚂蚁集团除了推出“AI金融助理”支小宝，也在4月上线了专注生活办事服务的支付宝智能生活助理。

QuestMobile的报告认为，独立的AI APP需要依靠买量快速获取新增用户，同时在用户需求的适配性和粘性上有待进一步挖掘和培育。而AI应用插件依托超级APP等生态流量池，能够低成本触达经营用户，同时能与生态内的现有业务场景及能力快速融合。在现有互联网生态的竞争下，插件类AI应用具有更高的突围概率。

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