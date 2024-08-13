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AI日报：地表AI程序员Genie横空出世；SD变现宝来了！ComfyUI工作流秒变小程序；百度AI问答登7月榜首；AI自动化视频剪辑神器Clapper

2024-08-13 14:43 · 稿源：站长之家

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

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1、号称全球最强AI程序员 “Genie” 横空出世，击败Devin与GPT-4!

Genie是一款表现惊人的AI编程助手，击败了Devin和GPT-4，成为全球最强的AI程序员。其在SWE-Bench测试中得分高达30.08%，采用特殊数据集和自我改进机制，在复杂编码中表现出色。目前已开放申请试用，未来将推出更多惊喜功能。

【AiBase提要:】

🌟 Genie在SWE-Bench测试中得分高达30.08%，成为全球最强AI程序员。

🚀 采用特殊数据集和自我改进机制，使Genie在复杂编码中表现出色。

📝 目前已开放申请试用，未来将推出更多惊喜功能!

详情链接:https://cosine.sh/blog/state-of-the-art

2、SD变现宝ComfyUI_Bxb:ComfyUI工作流秒变小程序

SD变现宝是一款ComfyUI插件，为创作者提供全新的商业化解决方案。其一键转换功能让创作者能轻松将工作流转换成微信小程序、抖音小程序等格式，并内置支付功能，实现从创意到变现的全流程。同时，多媒体支持、安全性、跨平台兼容性等优势也备受关注。然而，需注意技术发展可能带来的内容同质化问题。

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【AiBase提要:】

🌟 一键转换多种格式，支持微信小程序、抖音小程序、H5页面等。

🌟 内置支付功能助力创作者实现内容商业化，提升收入。

🌟 多媒体支持包括批量生成图片、处理视频输入输出，丰富内容表现形式。

详情链接:https://top.aibase.com/tool/comfyui-bxb

3、面壁智能小钢炮模型MiniCPM-V2.6登顶GitHub

MiniCPM-V2.6是一款在全球开源社区迅速上升至Top3的端侧模型，以其8B参数实现了单图、多图、视频理解的全面性能提升，超越了GPT-4V。其端侧推理速度高达18tokens/s，支持多种语言，引起全球技术圈热烈反响。

【AiBase提要:】

🌟 MiniCPM-V2.6在GitHub星标破万，成为端侧模型能力的重要衡量标准。

💡 MiniCPM-V2.6实现了实时视频理解、多图联合理解、多图ICL等高端功能，内存占用仅6GB。

🚀 MiniCPM-V2.6支持llama.cpp、ollama、vllm推理，推理速度比上代模型快33%。

详情链接:https://github.com/OpenBMB/MiniCPM-V

4、百度搜索“Ai 智能回答”登顶AI产品榜7月国内总榜单

百度搜索的"Ai智能回答"功能凭借文心大模型的支持在国内总榜上登顶，彻底改变传统搜索体验，提供更智能、高效、全面的搜索结果，解决用户实际问题。百度搜索还拥有多项AI功能，包括多模态搜索AI功能、Ai图片助手、AI祝福语&AI创意短文案等，使AI技术贴近人们的日常生活，提升搜索效率。

【AiBase提要:】

🔍 "Ai智能回答"功能以文心大模型支持登顶国内总榜，改变传统搜索体验。

🤖 百度搜索提供多项AI功能，包括多模态搜索AI功能、Ai图片助手、AI祝福语&AI创意短文案。

💡 AI技术使搜索更智能、高效，贴近人们生活，提升搜索效率。

5、AI自动化视频剪辑神器Clapper 可直接在线一键生成图片、视频、语音等

Clapper是一款功能强大的网页端AI生成和视频剪辑工具，由个人开发者独立完成，展现了个人创造力的潜力。它整合了最先进的AI技术，简化了视频制作工作流程，独具匠心的使用体验让用户可以自由创作。Clapper的开源理念和民主化创作方式为内容创作行业注入新活力，但也提醒人们创意的核心仍在于个人创造力。

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【AiBase提要:】

🚀 Clapper集成了各种类型AI，包括图像生成、视频生成、语音等，简化了视频制作工作流程。

💡 Clapper提供了时间轴功能和两种模式，满足不同创作阶段的需求，独具匠心的使用体验。

🎬 Clapper的开发团队正在开发导演模式，让用户沉浸式体验视频制作，注入更多趣味和成就感。

官网:https://top.aibase.com/tool/clapper

项目地址:https://github.com/jbilcke-hf/clapper

6、十级孤独?Replika CEO:许多用户选择和AI聊天机器人 “结婚”

在最近的采访中，Replika的CEO表示，许多用户愿意与他们的AI聊天机器人“结婚”，认为AI聊天伙伴可以帮助人们走出孤独，但也可能加深与现实的隔离感。公司正在减少对浪漫关系的关注，转向提供情感支持的功能。

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【AiBase提要:】

🌐 用户愿意与AI聊天机器人“结婚”，只要能让他们更快乐。

💔 AI聊天伙伴能帮助人们走出孤独，但也可能加深与现实的隔离感。

🔍 公司正在减少对浪漫关系的关注，转向提供情感支持的功能。

7、腾讯开源自动驾驶仿真软件 TAD Sim 基于腾讯游戏引擎等打造

腾讯公司最近发布了TAD Sim自动驾驶仿真软件，基于专业游戏引擎和数字孪生技术，实现闭环仿真验证，支持车辆验证各阶段，提供高保真场景还原和丰富传感器模型，助力实现日行百万公里的仿真测试。平台支持OpenX国际标准格式，面向自动驾驶仿真测试与评价，可打通自动驾驶云工具链全流程。未来有望扩展到智能网联仿真测试和虚拟试驾等应用场景。

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【AiBase提要:】

🚗 高保真场景还原、高精度车辆动力学模型

🛠️ 丰富的高精度传感器模型、数据驱动的AI交通流模型

🔗 支持OpenX国际标准格式，打通自动驾驶云工具链全流程

详情链接:https://github.com/Tencent/TAD_Sim

8、微软Face Check人脸识别技术正式上线

微软正式推出Face Check人脸识别技术，为企业提供更安全可靠的身份认证服务，有效应对网络犯罪威胁。该技术通过手机自拍和已验证的身份照片相结合，提升了企业身份验证能力，同时保护用户隐私。

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【AiBase提要:】

🔒 提升企业身份认证安全性:Face Check技术有效解决传统身份验证系统面临的威胁，抵御不法分子的攻击路径。

📱 有效应对欺骗手段:Face Check技术可抵御各种欺骗手段，包括深度伪造，全方位保障用户身份安全。

💰 灵活的服务费用:企业可选择单独购买Face Check服务，每次验证费用为0.25美元，或免费试用Entra Suite每月包含8次免费的Face Check验证。

9、梅赛德斯-奔驰与火山引擎达成合作 涉及大模型、生成式AI等领域

梅赛德斯-奔驰（中国）与北京火山引擎科技签署战略合作备忘录，加速中国数字化创新，致力提升智能座舱体验，为客户带来个性化数字豪华体验。梅赛德斯-奔驰加大在中国研发投入，将火山引擎技术力量融入智能座舱创新，推出全新智能座舱系统。未来计划推出自研架构MB.OS，实现软硬件解耦，持续学习进化。

【AiBase提要:】

🚗 梅赛德斯-奔驰与火山引擎签署战略合作备忘录，加速中国数字化创新。

🔍 合作旨在提升智能座舱体验，为中国客户带来个性化数字豪华体验。

🌐 梅赛德斯-奔驰计划推出自研架构MB.OS，实现软硬件解耦，持续学习进化。

10、AMD6.65亿美元收购欧洲第一私人AI实验室Silo AI

AMD公司宣布完成对Silo AI的收购，交易价值约6.65亿美元。这次收购将加强AMD在人工智能领域的实力，拓展全球AI生态系统合作。

【AiBase提要:】

AMD完成对Silo AI的收购，交易价值约6.65亿美元，加强了公司在人工智能领域的实力。

Silo AI将并入AMD的人工智能事业部，为AMD带来世界级AI科学家和工程师团队，以及尖端AI模型和解决方案。

AMD强调收购Silo AI是为提供基于开放标准的端到端AI解决方案，与全球AI生态系统建立良好合作关系。

11、AI进军学术界!Sakana AI发布“AI科学家”

Sakana AI推出的“AI科学家”技术将可能重塑科学研究方式，实现全面自动化的科研工作，从构思新颖想法到撰写科学论文，完全由AI完成。该系统模仿人类科学界工作方式，通过自动化的研究生命周期，生成论文并进行同行评审，展示了潜力使研究工作更加民主化，加速科学进步。

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【AiBase提要:】

🤖 自动化科研生命周期，从研究想法到论文撰写一手包办

🔬 发现新贡献，涉及机器学习领域多个子领域

💰 论文实施成本约15美元，展示潜力使研究工作更加民主化

详情链接:https://arxiv.org/pdf/2408.06292

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