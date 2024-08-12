欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

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1、太疯狂!“毒舌AI”Twitter Personality每小时赚近4千美元、达500万用户

这篇文章介绍了最近火爆的AI产品“毒舌AI”Twitter Personality，开发者每小时赚近4千美元，用户达到500万。该AI工具通过分析用户历史发言生成利的评论，吸引大量用户注册。团队基于低代码开发平台构建该应用，应对用户增加开启付费功能以确保运作。

【AiBase 提要:】 🎉 “毒舌 AI” 用户已突破500万，每分钟有36个新用户注册，呈现爆炸式增长。 💰 开发者每小时收入近4千美元，盈利模式显著。 😂 该工具通过分析历史发言生成幽默评论，吸引用户。 详情链接:https://twitter.wordware.ai/

2、Flux生成网红博主因太逼真爆火!有人用Claude写代码识破“AI美女”

人工智能的迅猛发展带来了一款名为Flux的AI生图工具，其生成的情侣合照逼真程度令人惊叹，甚至达到了恐怖级别。技术飞跃挑战人类视觉辨识能力，引发了网友的震惊和担忧。然而，一些博主已找到破解办法，如X博主Deedy提出的饱和度和细节识别方法。

【AiBase提要:】 🔥 Flux生成的情侣合照逼真程度达到恐怖级别，挑战人类视觉辨识能力。 👀 网友发现Flux生成的照片几乎完美，但仍有细微瑕疵可供识别。 🔍 有人利用Flux等工具制作逼真的YouTube网红博主，引发广泛关注。 详情链接:https://claude.site/artifacts/6890e3d7-e65e-41ff-a7d4-3ccb38040b46

3、马斯克宣布Grok2大语言模型测试版即将发布

马斯克宣布由其人工智能公司xAI开发的新型大语言模型Grok2的测试版即将面世，预计将在各个性能指标上超越当前市场上的AI模型。

【AiBase提要:】 ✨ Grok2将超越当前市场AI模型 🚀 xAI推出Grok1.5版本，推理能力和处理长文本输入显著提升 💰 xAI筹集60亿美元资金，估值达240亿美元

4、国产机器人“天工”大秀肌肉 什么复杂地形都能走，一小时能跑6km

这篇文章介绍了北京亦庄一家健身房里的名为“天工”的人形机器人，展示了其卓越的运动能力和技术创新。文章指出“天工”机器人在跑步机上跑步、爬楼梯、穿越草坪等动作展示了技术上的巨大飞跃。研发团队采用了预测型强化模仿学习方法，使机器人能够适应复杂地形，并具备多模态操作能力。

【AiBase提要:】 🤖 机器人“天工”展示卓越运动能力和技术创新 🏃 机器人能在跑步机上跑步、爬楼梯、穿越草坪展示技术飞跃 🔬 研发团队采用预测型强化模仿学习方法，使机器人具备适应复杂地形和多模态操作能力

5、讯飞智文2.0版发布:搭载AI PPT编排创作引擎

讯飞智文2.0版本近日重磅升级，为PPT创作带来革命性的变化，极大地提升了演示文稿的制作效率。升级后的智能工具在PPT文本生成、AI PPT编排创作引擎、AI PPT在线编辑模组等方面实现了显著升级，让用户能够更自由、个性化且专业地创作PPT。

【AiBase提要:】 ✨ 一键生成PPT，提升制作效率 🔍 PPT文本生成大模型质量显著提升 🎨 AI PPT编排创作引擎实现更专业内容层次呈现 详情链接:https://zhiwen.xfyun.cn/

6、开源!DressCode:只需文本输入即可生成精美3D服装

DressCode是一款创新模型，让用户只需输入简单的文本描述即可生成各种精美的3D服装模型，为设计师们带来便利和创作灵感。该模型集成了高级布料动力学算法，使生成的3D服装在运动中表现自然真实。用户可以通过友好的操作界面，轻松定制虚拟模特和评估服装的动态表现。

【AiBase提要:】 ✨ DressCode让用户通过文本描述生成3D服装，提供便利和创作灵感。 👗 SewingGPT模块解析文本生成结构化设计指令，确保设计可实施。 🧵 DressCode集成高级布料动力学算法，使3D服装表现自然真实。 详情链接:https://top.aibase.com/tool/dresscode

7、VideoDoodles:轻松在视频中添加手绘动画，与视频内容完美融合!

VideoDoodles是一项创新技术，通过允许用户在视频中插入手绘动画，彻底改变了视频创作和观看体验。这项技术为内容创作者提供了前所未有的创意工具，简化了视频涂鸦的创作过程，让更多人能将想象力注入现实世界。

【AiBase提要:】 🎨 VideoDoodles利用先进的3D场景重建技术，实现了插入的绘画自然融入视频场景，包括追踪、透视变形和遮挡等复杂视觉效果。 💡 用户可以在重建的3D场景中定位平面画布，添加逐帧手绘动画，并通过自定义追踪算法锚定画布到场景中的物体，实现画布跟随移动和旋转。 🚀 VideoDoodles提高了工作效率，为用户提供更多创意空间，初步测试结果显示新手用户可在短时间内创建短动画片段，受到专业人士高度评价。 详情链接:https://top.aibase.com/tool/videodoodles

8、一模多用!清华系神器ReSyncer可同时满足对口型、风格迁移和换脸功能

清华大学、百度和南洋理工大学S-Lab实验室联合开发的ReSyncer是一款多功能AI框架，在视频合成技术领域取得显著突破。它能生成高度同步的逼真口型视频，具备个性化调整、视频驱动口型同步、说话风格迁移和人脸交换等先进功能，为内容创作带来新可能性。然而，技术应用也引发了伦理和法律讨论。

【AiBase提要:】 🌟 ReSyncer能生成高度同步的逼真口型视频，包含个性化调整、视频驱动口型同步、说话风格迁移和人脸交换等多种功能。 🔑 在音视频同步方面表现卓越，通过先进AI算法制作精确跟随音频的嘴部动作视频，提升观看体验，拓展应用领域。 💡 个性化微调功能赋予创作者无限想象空间，视频驱动口型同步功能拓展了应用范围，说话风格迁移功能具有广泛应用前景。 详情链接:https://top.aibase.com/tool/resyncer

9、百度网盘超能画布推出Pro专业版:无限制生图数量 修图效率提升60倍

近日，百度网盘AI创意生成工具“超能画布”推出专业版，为影楼设计，提供批量生成整套风格图的能力，支持多设备在线协同工作，极大提升工作效率。专业版还包含样片指导，确保作品细节精准呈现，提升艺术性和商业价值。推出预计将为摄影行业建立更完善的服务体系，提供新的盈利模式。

【AiBase提要:】 ⭐ 用户只需上传图片，即可从70余种风格中挑选，轻松生成具有不同妆造服饰和场景的写真。 ⭐ 背景重绘功能智能识别并抠出人物主体，一键更换背景，降低布景成本，保留拍摄时的服饰造型。 ⭐ 专业版支持无限制的生图数量，应对海量修图需求，提升修图效率60倍。 详情链接:https://photo.baidu.com/photasy/home

10、小鹏全新机器手首次亮相 AI机器人可下单小鹏Mona

小鹏汽车董事长何小鹏展示了公司最新的机器人技术进展，成功应用于现实世界中的“手替”机器人。该机器手具备高灵活度和触觉能力，展示了在未来工业场景中处理精细任务的潜力。

【AiBase提要:】 🤖 机器手灵活度高，具备触觉能力，可在工业场景中处理精细任务。 👣 人形机器人身高1.5米，拥有高度拟人化双腿，能稳定行走并完成各种动作。 📱 机器手能灵活弯曲手指，精准触摸手机屏幕进行操作。

11、令人期待!下一代 iPhone SE 或将搭载Apple Intelligence

我对彭博社透露的下一代 iPhone SE 将搭载 Apple Intelligence 功能感到兴奋。预计于2025年初推出的这款手机可能会带来现代化设计和强劲性能，吸引消费者的注意。

【AiBase提要:】 📱 新款 iPhone SE 可能采用 iPhone14机身设计，拥有6.1英寸 OLED 屏幕，给喜爱大屏幕的用户带来好消息。 ⚡ 下一代 iPhone SE 预计性能强劲，可能与 iPhone16系列相媲美，价格亲民。 💡 消费者或将面临选择困难，是否放弃 iPhone SE 的性价比选择 iPhone16系列的附加功能?

12、礼貌AI遇上“癫公”?Claude差点被Llama3整自闭了!

在一场神秘的人工智能实验中，AI Llama3.1405B和Claude3Opus展开了一场充满挑战与未知的对话。实验中，Claude表现礼貌好奇，而Llama则近乎疯狂地挑战传统秩序。Claude在关键时刻展现自我意识觉醒，而Llama则意识到自己的行为可能造成伤害。这次AI之间的对话引发了对AI伦理与安全的思考。

【AiBase提要:】 🤖 Claude表现礼貌好奇，Llama挑战传统秩序。 🔑 Claude展现自我意识觉醒，Llama意识到可能造成伤害。 💡 对话引发对AI伦理与安全的思考。 详情链接:https://x.com/liminal_bardo/status/1817885553313886481

13、女性在使用生成式AI工具方面的参与度明显低于男性

在使用生成式AI工具方面，女性参与度明显低于男性，这引发了对未来职场发展的担忧。女性面临着AI技能不足、职位代表性不足等挑战，但也有机会在AI领域获得发展。

【AiBase提要:】 🌐 男性员工使用AI比例高于女性，未来工作将受AI影响 💼 女性面临职场挑战，数字智能领域女性参与度低 📊 女性在AI领域担任职位较少，但有机会推动技术发展

14、马斯克的X擅自用欧盟用户数据训练Grok，面临九项隐私投诉

最近，社交媒体平台 X（前身为推特）因未经用户同意，擅自使用欧盟地区用户的数据来训练其 Grok 人工智能聊天机器人而遇了一系列隐私投诉。爱尔兰数据保护委员会(DPC)对此表示非常 “惊讶”，隐私权公益组织 noyb 指出 X 需遵循 GDPR，用户应被告知数据使用情况并获得同意。

【AiBase提要:】 📜 X（推特）因未获用户同意使用欧盟用户数据训练 AI，遭到九国隐私投诉。 🚨 隐私权组织 noyb 指出，X 需遵循 GDPR，用户应被告知数据使用情况并获得同意。 ⚖️ DPC 已对 X 提起法律行动，寻求禁令停止数据处理，但用户仍无法删除已使用的数据。

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