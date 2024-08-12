首页 > 业界 > 关键词  > Flux最新资讯  > 正文

AI日报：“毒舌AI”每小时赚近4千美元；Flux生成网红因太逼真爆火；国产机器人“天工”升级；Grok 2 大模型测试版将发布

2024-08-12 15:26 · 稿源：站长之家

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

新鲜AI产品点击了解:https://top.aibase.com/

1、太疯狂!“毒舌AI”Twitter Personality每小时赚近4千美元、达500万用户

这篇文章介绍了最近火爆的AI产品“毒舌AI”Twitter Personality，开发者每小时赚近4千美元，用户达到500万。该AI工具通过分析用户历史发言生成利的评论，吸引大量用户注册。团队基于低代码开发平台构建该应用，应对用户增加开启付费功能以确保运作。

image.png

【AiBase 提要:】

🎉 “毒舌 AI” 用户已突破500万，每分钟有36个新用户注册，呈现爆炸式增长。

💰 开发者每小时收入近4千美元，盈利模式显著。

😂 该工具通过分析历史发言生成幽默评论，吸引用户。

详情链接:https://twitter.wordware.ai/

2、Flux生成网红博主因太逼真爆火!有人用Claude写代码识破“AI美女”

人工智能的迅猛发展带来了一款名为Flux的AI生图工具，其生成的情侣合照逼真程度令人惊叹，甚至达到了恐怖级别。技术飞跃挑战人类视觉辨识能力，引发了网友的震惊和担忧。然而，一些博主已找到破解办法，如X博主Deedy提出的饱和度和细节识别方法。

image.png

【AiBase提要:】

🔥 Flux生成的情侣合照逼真程度达到恐怖级别，挑战人类视觉辨识能力。

👀 网友发现Flux生成的照片几乎完美，但仍有细微瑕疵可供识别。

🔍 有人利用Flux等工具制作逼真的YouTube网红博主，引发广泛关注。

详情链接:https://claude.site/artifacts/6890e3d7-e65e-41ff-a7d4-3ccb38040b46

3、马斯克宣布Grok2大语言模型测试版即将发布

马斯克宣布由其人工智能公司xAI开发的新型大语言模型Grok2的测试版即将面世，预计将在各个性能指标上超越当前市场上的AI模型。

【AiBase提要:】

✨ Grok2将超越当前市场AI模型

🚀 xAI推出Grok1.5版本，推理能力和处理长文本输入显著提升

💰 xAI筹集60亿美元资金，估值达240亿美元

4、国产机器人“天工”大秀肌肉 什么复杂地形都能走，一小时能跑6km

这篇文章介绍了北京亦庄一家健身房里的名为“天工”的人形机器人，展示了其卓越的运动能力和技术创新。文章指出“天工”机器人在跑步机上跑步、爬楼梯、穿越草坪等动作展示了技术上的巨大飞跃。研发团队采用了预测型强化模仿学习方法，使机器人能够适应复杂地形，并具备多模态操作能力。

【AiBase提要:】

🤖 机器人“天工”展示卓越运动能力和技术创新

🏃 机器人能在跑步机上跑步、爬楼梯、穿越草坪展示技术飞跃

🔬 研发团队采用预测型强化模仿学习方法，使机器人具备适应复杂地形和多模态操作能力

5、讯飞智文2.0版发布:搭载AI PPT编排创作引擎

讯飞智文2.0版本近日重磅升级，为PPT创作带来革命性的变化，极大地提升了演示文稿的制作效率。升级后的智能工具在PPT文本生成、AI PPT编排创作引擎、AI PPT在线编辑模组等方面实现了显著升级，让用户能够更自由、个性化且专业地创作PPT。

image.png

【AiBase提要:】

✨ 一键生成PPT，提升制作效率

🔍 PPT文本生成大模型质量显著提升

🎨 AI PPT编排创作引擎实现更专业内容层次呈现

详情链接:https://zhiwen.xfyun.cn/

6、开源!DressCode:只需文本输入即可生成精美3D服装

DressCode是一款创新模型，让用户只需输入简单的文本描述即可生成各种精美的3D服装模型，为设计师们带来便利和创作灵感。该模型集成了高级布料动力学算法，使生成的3D服装在运动中表现自然真实。用户可以通过友好的操作界面，轻松定制虚拟模特和评估服装的动态表现。

image.png

【AiBase提要:】

✨ DressCode让用户通过文本描述生成3D服装，提供便利和创作灵感。

👗 SewingGPT模块解析文本生成结构化设计指令，确保设计可实施。

🧵 DressCode集成高级布料动力学算法，使3D服装表现自然真实。

详情链接:https://top.aibase.com/tool/dresscode

7、VideoDoodles:轻松在视频中添加手绘动画，与视频内容完美融合!

VideoDoodles是一项创新技术，通过允许用户在视频中插入手绘动画，彻底改变了视频创作和观看体验。这项技术为内容创作者提供了前所未有的创意工具，简化了视频涂鸦的创作过程，让更多人能将想象力注入现实世界。

【AiBase提要:】

🎨 VideoDoodles利用先进的3D场景重建技术，实现了插入的绘画自然融入视频场景，包括追踪、透视变形和遮挡等复杂视觉效果。

💡 用户可以在重建的3D场景中定位平面画布，添加逐帧手绘动画，并通过自定义追踪算法锚定画布到场景中的物体，实现画布跟随移动和旋转。

🚀 VideoDoodles提高了工作效率，为用户提供更多创意空间，初步测试结果显示新手用户可在短时间内创建短动画片段，受到专业人士高度评价。

详情链接:https://top.aibase.com/tool/videodoodles

8、一模多用!清华系神器ReSyncer可同时满足对口型、风格迁移和换脸功能

清华大学、百度和南洋理工大学S-Lab实验室联合开发的ReSyncer是一款多功能AI框架，在视频合成技术领域取得显著突破。它能生成高度同步的逼真口型视频，具备个性化调整、视频驱动口型同步、说话风格迁移和人脸交换等先进功能，为内容创作带来新可能性。然而，技术应用也引发了伦理和法律讨论。

【AiBase提要:】

🌟 ReSyncer能生成高度同步的逼真口型视频，包含个性化调整、视频驱动口型同步、说话风格迁移和人脸交换等多种功能。

🔑 在音视频同步方面表现卓越，通过先进AI算法制作精确跟随音频的嘴部动作视频，提升观看体验，拓展应用领域。

💡 个性化微调功能赋予创作者无限想象空间，视频驱动口型同步功能拓展了应用范围，说话风格迁移功能具有广泛应用前景。

详情链接:https://top.aibase.com/tool/resyncer

9、百度网盘超能画布推出Pro专业版:无限制生图数量 修图效率提升60倍

近日，百度网盘AI创意生成工具“超能画布”推出专业版，为影楼设计，提供批量生成整套风格图的能力，支持多设备在线协同工作，极大提升工作效率。专业版还包含样片指导，确保作品细节精准呈现，提升艺术性和商业价值。推出预计将为摄影行业建立更完善的服务体系，提供新的盈利模式。

image.png

【AiBase提要:】

⭐ 用户只需上传图片，即可从70余种风格中挑选，轻松生成具有不同妆造服饰和场景的写真。

⭐ 背景重绘功能智能识别并抠出人物主体，一键更换背景，降低布景成本，保留拍摄时的服饰造型。

⭐ 专业版支持无限制的生图数量，应对海量修图需求，提升修图效率60倍。

详情链接:https://photo.baidu.com/photasy/home

10、小鹏全新机器手首次亮相 AI机器人可下单小鹏Mona

小鹏汽车董事长何小鹏展示了公司最新的机器人技术进展，成功应用于现实世界中的“手替”机器人。该机器手具备高灵活度和触觉能力，展示了在未来工业场景中处理精细任务的潜力。

【AiBase提要:】

🤖 机器手灵活度高，具备触觉能力，可在工业场景中处理精细任务。

👣 人形机器人身高1.5米，拥有高度拟人化双腿，能稳定行走并完成各种动作。

📱 机器手能灵活弯曲手指，精准触摸手机屏幕进行操作。

11、令人期待!下一代 iPhone SE 或将搭载Apple Intelligence

我对彭博社透露的下一代 iPhone SE 将搭载 Apple Intelligence 功能感到兴奋。预计于2025年初推出的这款手机可能会带来现代化设计和强劲性能，吸引消费者的注意。

image.png

【AiBase提要:】

📱 新款 iPhone SE 可能采用 iPhone14机身设计，拥有6.1英寸 OLED 屏幕，给喜爱大屏幕的用户带来好消息。

⚡ 下一代 iPhone SE 预计性能强劲，可能与 iPhone16系列相媲美，价格亲民。

💡 消费者或将面临选择困难，是否放弃 iPhone SE 的性价比选择 iPhone16系列的附加功能?

12、礼貌AI遇上“癫公”?Claude差点被Llama3整自闭了!

在一场神秘的人工智能实验中，AI Llama3.1405B和Claude3Opus展开了一场充满挑战与未知的对话。实验中，Claude表现礼貌好奇，而Llama则近乎疯狂地挑战传统秩序。Claude在关键时刻展现自我意识觉醒，而Llama则意识到自己的行为可能造成伤害。这次AI之间的对话引发了对AI伦理与安全的思考。

【AiBase提要:】

🤖 Claude表现礼貌好奇，Llama挑战传统秩序。

🔑 Claude展现自我意识觉醒，Llama意识到可能造成伤害。

💡 对话引发对AI伦理与安全的思考。

详情链接:https://x.com/liminal_bardo/status/1817885553313886481

13、女性在使用生成式AI工具方面的参与度明显低于男性

在使用生成式AI工具方面，女性参与度明显低于男性，这引发了对未来职场发展的担忧。女性面临着AI技能不足、职位代表性不足等挑战，但也有机会在AI领域获得发展。

【AiBase提要:】

🌐 男性员工使用AI比例高于女性，未来工作将受AI影响

💼 女性面临职场挑战，数字智能领域女性参与度低

📊 女性在AI领域担任职位较少，但有机会推动技术发展

14、马斯克的X擅自用欧盟用户数据训练Grok，面临九项隐私投诉

最近，社交媒体平台 X（前身为推特）因未经用户同意，擅自使用欧盟地区用户的数据来训练其 Grok 人工智能聊天机器人而遇了一系列隐私投诉。爱尔兰数据保护委员会(DPC)对此表示非常 “惊讶”，隐私权公益组织 noyb 指出 X 需遵循 GDPR，用户应被告知数据使用情况并获得同意。

【AiBase提要:】

📜 X（推特）因未获用户同意使用欧盟用户数据训练 AI，遭到九国隐私投诉。

🚨 隐私权组织 noyb 指出，X 需遵循 GDPR，用户应被告知数据使用情况并获得同意。

⚖️ DPC 已对 X 提起法律行动，寻求禁令停止数据处理，但用户仍无法删除已使用的数据。

举报

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 京亦AI:一站式AI创作与对话解决方案

    AI智能平台（京亦）是一个集成了多种AI技术的在线服务平台，旨在通过人工智能技术提升用户在写作、设计、对话等方面的效率和创造力。平台拥有先进的自然语言处理能力，支持文章写作、演讲稿创作、PPT制作等多种功能，同时提供AI搜索和夜间模式等辅助功能，以满足用户在不同场景下的需求。

    AI写作 智能设计 自然语言处理

  • Melodio:个性化音乐流媒体服务，AI驱动，适应任何场景。

    Melodio AI是一款利用人工智能技术，为用户在不同场景下提供个性化音乐流媒体服务的产品。它能够即时响应用户的情绪或环境设置，创造出完美的背景音乐流，实时适应，确保用户在任何时候都能拥有理想的音乐背景。产品的主要优点包括实时适应性、个性化音乐创作、动态音乐可视化以及版权免费音乐创作等。

    AI音乐 个性化 音乐流

  • Profundo:AI驱动的研究和报告工具

    Profundo是一个AI驱动的研究和报告工具，旨在帮助用户自动化数据收集、分析和报告过程，以便用户可以专注于学习和决策制定。它使用尖端的AI技术，提高了数据收集和报告的效率，同时确保了研究的高准确性。Profundo的用户友好界面设计考虑了用户的需求，易于导航，并能与现有工具无缝集成。

    AI研究 数据分析 报告生成

  • Ivie:AI驱动的用户研究工具，助力产品团队获取决策洞察。

    Ivie是一个基于AI技术的用户研究平台，旨在帮助产品团队通过自动化的方式收集和分析用户反馈，从而获得有价值的洞察以支持决策制定。它通过自动转录、智能主题聚合、深入分析以及AI撰写的访谈摘要等功能，为产品团队提供了一个高效、可扩展的研究工具。Ivie支持多语言，能够根据公司背景进行定制化训练，确保研究结果的准确性和相关性。

    AI 用户研究 自动化

  • NotHotDog:自动化AI代理测试工具

    NotHotDog是一个专注于自动化测试AI代理和语音AI应用的平台。它通过提供自动化、可复用的语音测试案例，简化了对语音API、WebSocket API以及对话AI系统的测试和监控，从而加速功能部署并提高产品质量。

    AI测试 自动化 API测试

  • Conva.AI:全球首个AI助手即服务平台

    Conva.AI是一个创新的AI助手即服务平台，它结合了最新的GenAI技术与6年以上的行业经验，提供快速构建、部署和管理AI助手及其功能的能力。该平台通过Magic Studio提供一键生成AI助手，支持自然语言交互，并能够动态生成与应用上下文相关的自然语言内容。它还提供了易于使用的SDK，支持多模态交互，并具备智能路由和维护功能。

    AI助手 自然语言处理 集成开发

  • Alterfy:AI工具，减少不必要的工作会议

    Alterfy是一个旨在通过人工智能技术减少不必要的工作会议的SaaS（软件即服务）平台。它通过AI会议议程评分、AI项目总结和智能会议安排等功能，帮助用户节省时间并提高工作效率。产品目前仅支持桌面使用，移动版本即将推出。

    AI 会议效率 时间管理

  • 说得相机:智能拍摄工具，口播视频创作者的得力助手。

    「说得相机」是为口播视频创作者量身定制的智能拍摄工具，具备自研专利的智能提词器，能够根据语速变化和加词跳词自动调整提词节奏。它还提供无需绿幕的实时抠像技术，虚拟演员功能，以及即时倒车改错句功能，极大提升了视频拍摄的效率和便捷性。此外，它还具有美颜、自动字幕添加、画布与标题包装等功能，帮助用户轻松完成视频后期制作。

    智能提词 视频拍摄 后期制作

  • Grok-2:前沿语言模型，具有先进的推理能力。

    Grok-2是xAI的前沿语言模型，具有最先进的推理能力。此次发布包括Grok家族的两个成员：Grok-2和Grok-2 mini。这两个模型现在都在𝕏平台上发布给Grok用户。Grok-2是Grok-1.5的重要进步，具有聊天、编程和推理方面的前沿能力。同时，xAI引入了Grok-2 mini，一个小巧但功能强大的Grok-2的兄弟模型。Grok-2的早期版本已经在LMSYS排行榜上以“sus-column-r”的名字进行了测试。它在整体Elo得分方面超过了Claude 3.5 Sonnet和GPT-4-Turbo。

    AI 语言模型 推理

  • 逐笔AI:智能撰写各类公文，提高工作效率。

    逐笔ai公文写作助手是一款专注于公文写作的人工智能平台，它利用先进的AI技术帮助用户快速生成各类公文，包括工作总结、报告、演讲稿等。该产品的主要优点在于能够根据用户需求生成符合格式要求的文档，节省用户时间，提高工作效率。产品背景信息显示，它由上海简办网络科技有限公司开发，拥有相应的ICP备案和公安网安备案。

    AI写作 公文生成 效率工具

  • 讯飞公文写作:智能公文写作助手，一键生成高效办公。

    讯飞公文写作是科大讯飞推出的一款专注于公文写作的人工智能服务，旨在通过大模型技术辅助用户快速生成各类公文材料。产品背景依托科大讯飞在智能语音和人工智能领域的深厚积累，具有高效、保密、素材丰富等特点，适用于政府机关、企事业单位等需要撰写公文的用户。

    公文 智能写作 AI辅助

  • COACH by CareerVillage:个性化AI职业发展顾问

    Coach是由CareerVillage和多家职业发展组织联合开发的AI职业教练，提供从学生到求职者的个性化职业发展指导。它利用大型语言模型和综合教育资源数据库，为不同阶段的教育和求职者提供专业的职业规划和求职技能提升，帮助用户发现个人优势，制定职业发展路线图，并提供行业特定的面试实践。

    职业发展 个性化指导 AI教练

  • My Insta Personality:通过Instagram帖子分析揭示个性特征。

    My Insta Personality是一个利用人工智能分析用户Instagram公开帖子的网站，旨在生成用户的个性档案并提供详细洞察。它通过先进的AI技术，帮助用户探索和理解自己在社交媒体上的行为模式和个性倾向。

    个性分析 社交媒体洞察 AI评估

  • Ultra AI:AI命令中心，为您的产品提供多供应商AI网关。

    Ultra AI是一个AI命令中心，专为产品开发者设计，提供多供应商AI网关服务。它支持多种AI服务提供商，包括OpenAI、Anthropic等，并且完全兼容Open AI包，允许用户使用统一的接口调用不同供应商的服务。Ultra AI还提供语义缓存、日志和分析功能，帮助用户节省API成本，加快决策速度。此外，它还具备速率限制功能，以防止滥用并保护产品安全。产品目前提供免费试用，以及不同层次的付费计划，满足不同用户的需求。

    AI网关 多供应商支持 语义缓存

  • Suno MP3 Downloader:免费无广告下载AI生成音乐

    Suno MP3 Downloader是一个提供AI生成音乐下载服务的网站，允许用户将喜爱的音乐曲目转换成MP3格式进行离线播放。该服务完全免费且无广告，用户无需注册账户即可使用。主要优点包括快速转换、通用兼容性、100%安全，以及易于使用的界面。

    AI音乐 MP3下载 无广告

  • 汉王科技N10 Pro手写电纸本:引领墨水屏新纪元的高端手写电纸本

    汉王科技N10 Pro手写电纸本是汉王科技在AGI通用人工智能时代推出的旗舰级产品，搭载了八核快刷技术、300PPI屏幕等高端硬件配置，并融合了汉王成熟的AI大模型、扫描王等全栈生态优势，塑造了行业新标杆。它不仅具备卓越的手写识别技术，还深度整合Office办公软件，拥有手写公式识别功能，支持多平台同步，是无纸化、智能化应用的利器。

    手写识别 AI技术 无纸化办公

  • T-MAC:低比特大型语言模型在CPU上的推理加速

    T-MAC是一个内核库，通过使用查找表直接支持混合精度矩阵乘法，无需去量化操作，旨在加速CPU上的低比特大型语言模型推理。它支持多种低比特模型，包括GPTQ/gguf的W4A16、BitDistiller/EfficientQAT的W2A16以及OSX/Linux/Windows上的ARM/Intel CPU的BitNet W1(.58)A8。T-MAC在Surface Laptop 7上实现了3B BitNet的令牌生成吞吐量，单核每秒20个，四核每秒48个，比现有最先进的CPU低比特框架（llama.cpp）快4~5倍。

    低比特推理 CPU优化 查找表

  • Pixel 9 Pro Fold:创新折叠屏手机，搭载先进的谷歌AI助理Gemini。

    Pixel 9 Pro Fold是谷歌推出的高端折叠屏智能手机，以其创新的设计和强大的AI功能为特色。这款手机配备了谷歌自家的Tensor G4处理器和16GB RAM，确保了快速高效的性能。其独特的双屏设计不仅提供了更大的显示空间，还增强了摄影体验，特别是自拍和团体照片的拍摄。此外，它还具备先进的摄像头系统，支持高达20倍的超级分辨率变焦，以及夜间拍摄和天文摄影模式。

    折叠屏 AI助理 高分辨率摄影

  • Pixel 9 Pro:最强大的Pixel手机，内置Gemini AI助手。

    Pixel 9 Pro是谷歌推出的高端智能手机，以其先进的摄像头系统和内置的Gemini AI助手为特色。该手机配备了多项创新技术，包括超级夜景模式、超级变焦视频、以及专业级别的摄影控制功能。它代表了智能手机摄影的新高度，为用户提供了前所未有的拍摄体验。价格从$999起，或可选择36个月分期付款，每月$27.75。

    智能手机 AI助手 高清摄影

  • Pixel 9:新一代谷歌智能手机，搭载先进的AI技术。

    Pixel 9是谷歌推出的新一代智能手机，以其先进的AI技术和摄影能力为特色。它配备了内置的AI助手Gemini，提供个性化的智能服务，如写作、规划、学习和执行任务。此外，Pixel 9的相机技术得到了显著提升，包括夜间拍摄、宏观摄影到天文摄影等。它还具备紧急情况下通过卫星连接紧急服务的能力，以及7年的操作系统和安全更新支持。

    智能手机 AI助手 高级摄影

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM