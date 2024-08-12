抖音集团发布2024年上半年反舞弊通报：88人被辞退

站长之家（ChinaZ.com）8月12日 消息:今日，抖音集团发布了《2024年上半年反舞弊通报》，2024年上半年，抖音集团共查处舞弊类违规案件125起，其中88人因触犯廉洁红线被辞退，17人因涉嫌违法犯罪被移送司法机关处理。

2024年上半年因商业贿赂、舞弊或职务侵占被移送司法的案件通报如下:

1、电商前员工李某、朱某、许某利用职务便利，为外部达人或服务商谋取不当利益，并收受好处费。其行为违反了员工行为准则，集团已将3人辞退。同时，该3人涉嫌违法犯罪，已被移送公安机关处理。

2、抖音前员工陆某、程某（案发前已离职）利用职务便利，收受外部合作商好处费。其行为违反了员工行为准则，集团已将陆某辞退。同时，该2人因涉嫌违法犯罪，已被移送公安机关处理。

3、抖音前员工周某利用职务便利，为外部主播提供不当帮助，并收受好处费。其行为违反了员工行为准则，集团已将其辞退。同时，周某因涉嫌违法犯罪，已被移送公安机关处理。

4、生活服务前员工高某利用职务便利，违规引入服务商，并收受好处费。其行为违反了员工行为准则，集团已将其辞退。同时，高某因涉嫌违法犯罪，已被移送公安机关处理。

5、生活服务前员工程某利用职务便利，为外部服务商谋取提供不当帮助，并收受好处费。其行为违反了员工行为准则，集团已将其辞退。同时，程某因涉嫌违法犯罪，已被移送公安机关处理。

6、生活服务前员工孟某、侯某、单某、刘某、常某、吴某和于某等人利用职务便利，为外部商家提供不当帮助，非法侵占集团资产。其行为违反了员工行为准则，集团已将7人辞退。同时，该7人因涉嫌违法犯罪，已被移送公安机关处理。

7、产品研发及工程架构前员工曹某利用职务便利，联合外部人员谋取私利。其行为违反了员工行为准则，集团已将其辞退。同时，曹某因涉嫌违法犯罪，已被移送公安机关处理。

8、中国销售业务平台前员工廖某利用职务便利，为外部代理商谋取不当利益，并收受好处费。其行为违反了员工行为准则，集团已将其辞退。同时，廖某因涉嫌违法犯罪，已被移送公安机关处理。

抖音集团表示，始终坚持对腐败、贿赂“零容忍”的态度，坚决反对一切舞弊和失信行为。如发现违反法律法规或员工行为准则的行为，一经查实，涉案员工一律辞退处理，永不录用。如相关行为涉嫌违法犯罪，集团将严格按照国家法律法规，全力配合司法机关调查，追究涉案人员的法律责任。希望所有员工和合作伙伴遵守规则，共同维护阳光、诚信的商业生态。

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