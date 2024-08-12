滴滴里程会员全新升级 免费享超10项专属权益

站长之家（ChinaZ.com）8月12日 消息:滴滴近期对其里程会员权益进行了全新升级，以提供更丰富的实惠和更优质的服务体验。升级后的会员体系新增了免单券、半价券等乘车优惠券，并增加了包括快速应答、无车赔、极速赔付在内的超过10项乘车权益的免费使用次数。此外，用户通过加入滴滴家庭账户，可以与亲友共享和积累打车里程值，更快提升会员等级，享受更多的乘车权益。

用户现在可以通过滴滴App或小程序进入“我的”里程会员中心，每月领取最高省270元的打车券包。V6、V7等级会员可领取10元、20元立减券以及多张不同折扣的乘车优惠券，而V8等级会员还能获得多张5折优惠券和1张免单券，乘坐指定车型出发时，订单最高可抵扣30元。此外，打车券包还包括出租车优惠券，让乘坐出租车的用户同样享受实惠。

周三打车折上折权益也持续在线，V1至V8等级的里程会员每周可免费领取和使用，周三当天的快车、特惠、优享、特快、专车、豪华车以及极速拼车、特价拼车订单可享受折上折优惠，再打95折，且折扣金额上不封顶。

滴滴里程会员体系还包括快速应答、无车赔、极速赔付、免费升舱等体验保障权益，以及车费卫士服务，为用户提供行程车费的保驾护航。

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