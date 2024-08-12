百度萝卜快跑：未开展招商加盟、租赁及资金募集等业务

站长之家（ChinaZ.com）8月12日 消息:近日，“萝卜快跑”公司发表严正声明，回应了不法分子冒用其名义进行的非法活动。根据声明，有不法人员伪造“萝卜快跑”网站和APP，并通过社交媒体和聊天软件散布虚假的招商加盟和租赁信息，如虚假承诺“前20000名注册会员免费租赁”等，涉嫌非法获取个人信息和诈骗等违法活动。

“萝卜快跑”已向相关部门举报，并积极与社交媒体平台合作，成功下架732条谣言内容。该公司强调，所有以“萝卜快跑”名义进行的招商加盟、租赁、资金募集等活动均未经授权，与公司无关。同时，提醒公众提高警惕，通过官方网站和认证社交账号等正规渠道进行核实，避免上当受骗。

“萝卜快跑”严厉警告所有冒用其名义的违法行为，表示将通过法律手段坚决维护公司及公众的合法权益。公司呼吁，一旦发现此类违法行为，公众应及时通过官方微信公众号或客服电话进行核实或举报。

萝卜快跑声明如下:

一、截至目前，萝卜快跑从未自行或授权任何第三方开展“招商加盟”、“租赁”、“资金募集”等相关业务。不法分子假借“萝卜快跑”名义从事的有关内容发布及相关诈骗行为，均与我司没有任何关联，提醒广大网民提高警惕，避免受骗。

再次提醒广大网民，请认准萝卜快跑官方网站、官方社交账号（微信公众号:萝卜快跑自动驾驶;微信小程序:萝卜快跑;微博:萝卜快跑自动驾驶）、官方APP(萝卜快跑)，加强风险防范意识，切勿轻信不法分子的任何伪造内容与虚假承诺，防止遭受损失。

二、萝卜快跑郑重警告冒用“萝卜快跑”名义从事上述违法行为的组织和个人，立即停止一切违法行为。任何未经授权、假借“萝卜快跑”名义从事侵权、诈骗及其他侵害公众利益的非法行为，我司坚决予以打击，通过法律途径维护我司及相关网民的合法权益。

三、广大网民发现任何冒用“萝卜快跑”名义或冒充萝卜快跑人员实施上述违法行为时，请通过向萝卜快跑自动驾驶官方微信公众号后台留言，或拨打官方客服电话4006665608的方式进行核实或举报。

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