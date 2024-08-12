首页 > 业界 > 关键词  > 萝卜快跑最新资讯  > 正文

百度萝卜快跑：未开展招商加盟、租赁及资金募集等业务

2024-08-12 10:53 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）8月12日 消息:近日，“萝卜快跑”公司发表严正声明，回应了不法分子冒用其名义进行的非法活动。根据声明，有不法人员伪造“萝卜快跑”网站和APP，并通过社交媒体和聊天软件散布虚假的招商加盟和租赁信息，如虚假承诺“前20000名注册会员免费租赁”等，涉嫌非法获取个人信息和诈骗等违法活动。

“萝卜快跑”已向相关部门举报，并积极与社交媒体平台合作，成功下架732条谣言内容。该公司强调，所有以“萝卜快跑”名义进行的招商加盟、租赁、资金募集等活动均未经授权，与公司无关。同时，提醒公众提高警惕，通过官方网站和认证社交账号等正规渠道进行核实，避免上当受骗。

“萝卜快跑”严厉警告所有冒用其名义的违法行为，表示将通过法律手段坚决维护公司及公众的合法权益。公司呼吁，一旦发现此类违法行为，公众应及时通过官方微信公众号或客服电话进行核实或举报。

微信截图_20240812105423.png

萝卜快跑声明如下:

一、截至目前，萝卜快跑从未自行或授权任何第三方开展“招商加盟”、“租赁”、“资金募集”等相关业务。不法分子假借“萝卜快跑”名义从事的有关内容发布及相关诈骗行为，均与我司没有任何关联，提醒广大网民提高警惕，避免受骗。

再次提醒广大网民，请认准萝卜快跑官方网站、官方社交账号（微信公众号:萝卜快跑自动驾驶;微信小程序:萝卜快跑;微博:萝卜快跑自动驾驶）、官方APP(萝卜快跑)，加强风险防范意识，切勿轻信不法分子的任何伪造内容与虚假承诺，防止遭受损失。

二、萝卜快跑郑重警告冒用“萝卜快跑”名义从事上述违法行为的组织和个人，立即停止一切违法行为。任何未经授权、假借“萝卜快跑”名义从事侵权、诈骗及其他侵害公众利益的非法行为，我司坚决予以打击，通过法律途径维护我司及相关网民的合法权益。

三、广大网民发现任何冒用“萝卜快跑”名义或冒充萝卜快跑人员实施上述违法行为时，请通过向萝卜快跑自动驾驶官方微信公众号后台留言，或拨打官方客服电话4006665608的方式进行核实或举报。

举报

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • Ultra AI:AI命令中心，为您的产品提供多供应商AI网关。

    Ultra AI是一个AI命令中心，专为产品开发者设计，提供多供应商AI网关服务。它支持多种AI服务提供商，包括OpenAI、Anthropic等，并且完全兼容Open AI包，允许用户使用统一的接口调用不同供应商的服务。Ultra AI还提供语义缓存、日志和分析功能，帮助用户节省API成本，加快决策速度。此外，它还具备速率限制功能，以防止滥用并保护产品安全。产品目前提供免费试用，以及不同层次的付费计划，满足不同用户的需求。

    AI网关 多供应商支持 语义缓存

  • Suno MP3 Downloader:免费无广告下载AI生成音乐

    Suno MP3 Downloader是一个提供AI生成音乐下载服务的网站，允许用户将喜爱的音乐曲目转换成MP3格式进行离线播放。该服务完全免费且无广告，用户无需注册账户即可使用。主要优点包括快速转换、通用兼容性、100%安全，以及易于使用的界面。

    AI音乐 MP3下载 无广告

  • 汉王科技N10 Pro手写电纸本:引领墨水屏新纪元的高端手写电纸本

    汉王科技N10 Pro手写电纸本是汉王科技在AGI通用人工智能时代推出的旗舰级产品，搭载了八核快刷技术、300PPI屏幕等高端硬件配置，并融合了汉王成熟的AI大模型、扫描王等全栈生态优势，塑造了行业新标杆。它不仅具备卓越的手写识别技术，还深度整合Office办公软件，拥有手写公式识别功能，支持多平台同步，是无纸化、智能化应用的利器。

    手写识别 AI技术 无纸化办公

  • T-MAC:低比特大型语言模型在CPU上的推理加速

    T-MAC是一个内核库，通过使用查找表直接支持混合精度矩阵乘法，无需去量化操作，旨在加速CPU上的低比特大型语言模型推理。它支持多种低比特模型，包括GPTQ/gguf的W4A16、BitDistiller/EfficientQAT的W2A16以及OSX/Linux/Windows上的ARM/Intel CPU的BitNet W1(.58)A8。T-MAC在Surface Laptop 7上实现了3B BitNet的令牌生成吞吐量，单核每秒20个，四核每秒48个，比现有最先进的CPU低比特框架（llama.cpp）快4~5倍。

    低比特推理 CPU优化 查找表

  • Pixel 9 Pro Fold:创新折叠屏手机，搭载先进的谷歌AI助理Gemini。

    Pixel 9 Pro Fold是谷歌推出的高端折叠屏智能手机，以其创新的设计和强大的AI功能为特色。这款手机配备了谷歌自家的Tensor G4处理器和16GB RAM，确保了快速高效的性能。其独特的双屏设计不仅提供了更大的显示空间，还增强了摄影体验，特别是自拍和团体照片的拍摄。此外，它还具备先进的摄像头系统，支持高达20倍的超级分辨率变焦，以及夜间拍摄和天文摄影模式。

    折叠屏 AI助理 高分辨率摄影

  • Pixel 9 Pro:最强大的Pixel手机，内置Gemini AI助手。

    Pixel 9 Pro是谷歌推出的高端智能手机，以其先进的摄像头系统和内置的Gemini AI助手为特色。该手机配备了多项创新技术，包括超级夜景模式、超级变焦视频、以及专业级别的摄影控制功能。它代表了智能手机摄影的新高度，为用户提供了前所未有的拍摄体验。价格从$999起，或可选择36个月分期付款，每月$27.75。

    智能手机 AI助手 高清摄影

  • Pixel 9:新一代谷歌智能手机，搭载先进的AI技术。

    Pixel 9是谷歌推出的新一代智能手机，以其先进的AI技术和摄影能力为特色。它配备了内置的AI助手Gemini，提供个性化的智能服务，如写作、规划、学习和执行任务。此外，Pixel 9的相机技术得到了显著提升，包括夜间拍摄、宏观摄影到天文摄影等。它还具备紧急情况下通过卫星连接紧急服务的能力，以及7年的操作系统和安全更新支持。

    智能手机 AI助手 高级摄影

  • Pixel Screenshots:智能截图记忆与组织工具

    Pixel Screenshots是Google Pixel手机的专属功能，它利用Gemini Nano AI模型，帮助用户保存、组织和快速回忆截图中嵌入的信息。这项功能可以自动识别截图中的文本信息，如餐厅地址、收据上的商品和价格等，并提供基于内容的智能操作建议，例如设置提醒或自动将详情添加到Google日历。此外，用户可以通过对话方式查询截图信息，如查询包裹追踪号，获得快速准确的回答。

    截图管理 AI识别 信息检索

  • Gemini Live:AI驱动的移动对话体验

    Gemini Live是谷歌推出的AI助手Gemini的新功能，它允许用户进行自由流畅的对话，支持多声道选择，无需手持操作，提供更自然、会话式的交互体验。它是数字助理领域的重大升级，能够处理复杂任务，节省用户宝贵的时间。

    AI助手 移动对话 多声道

  • dify-on-wechat:智能助手模式，支持Dify工作流的微信机器人

    dify-on-wechat是一个基于chatgpt-on-wechat的下游分支，它额外对接了LLMOps平台Dify，支持Dify智能助手模式，能够调用工具和知识库，支持Dify工作流。此项目使得用户能够在微信生态中使用Dify的智能助手功能，包括但不限于解析markdown文本、图片识别、音乐生成等。它适用于需要在微信中实现自动化和智能化服务的场景。

    智能助手 自动化 微信机器人

  • Mureka: 是一款帮助用户创作和发布歌曲的平台。

    Mureka 是一个创新的平台，旨在帮助音乐创作者捕捉和放大灵感。用户可以输入音乐灵感，包括音频，来创作完整的歌曲。创建的歌曲可以在 Mureka 商店出售，用户将获得稳定的版权收入。Mureka 让每位音乐爱好者有机会将自己的作品推向全球，分享自己的艺术才华。

    音乐创作 歌曲发布 版权收益

  • Opera Browser for iOS:iOS设备上的现代化、个性化浏览器。

    Opera Browser for iOS是一款专为iOS设备设计的浏览器，提供现代化和直观的用户界面，使用户能够轻松舒适地浏览网页。它具有全新的移动设计，底部搜索栏，全屏浏览功能，快速滑动的开始页面轮播图，以及即时访问用户喜爱的功能等特点，确保用户可以高效地导航网络。

    iOS 现代化设计 个性化

  • Stable Audio ControlNet:音乐生成模型，通过控制网络进行微调。

    Stable Audio ControlNet 是一个基于 Stable Audio Open 的音乐生成模型，通过 DiT ControlNet 进行微调，能够在具有 16GB VRAM 的 GPU 上使用，支持音频控制。此模型仍在开发中，但已经能够实现音乐的生成和控制，具有重要的技术意义和应用前景。

    音乐生成 控制网络 深度学习

  • Kablio:快速发现建筑、能源、工程领域工作

    Kablio是一个专注于建筑、能源和工程领域的职业发展平台。它利用人工智能技术为用户提供个性化的工作推荐，并通过简化的流程帮助求职者快速找到合适的职位。平台还提供AI辅助的简历和个人资料生成工具，帮助用户更有效地展示自己的专业技能。Kablio致力于提供诚实且格式统一的职位描述，并强调信息的完整性。此外，Kablio还提供了Konnector计划，允许用户通过推荐网络中的人才获得收益。

    职业发展 人工智能 个性化推荐

  • Omni Engineer:AI驱动的开发工作台

    Omni Engineer 是一个集成了人工智能能力的控制台工具，旨在增强开发工作流程。它提供智能响应编程查询、文件管理、网络搜索和图像处理等功能。与前身Claude Engineer相比，Omni Engineer在简化操作的同时提供了更多控制，适合那些希望在更好助手的帮助下进行编码的人。

    AI 开发工具 文件管理

  • MiniPerplx:极简AI搜索引擎，助你快速获取网络信息。

    MiniPerplx是一个基于AI的极简搜索引擎，旨在帮助用户快速在互联网上找到所需信息。它使用了OpenAI、Anthropic和Tavily等AI服务提供商的API，通过集成这些技术，MiniPerplx能够提供快速、准确的搜索结果。产品使用TypeScript、CSS和JavaScript等技术栈开发，遵循MIT许可证。

    AI 搜索引擎 TypeScript

  • Yescribe.ai:快速、准确且经济的音视频转文字服务

    Yescribe.ai是一个利用AI技术将音视频文件快速转录为文本的服务。它以99.9%的准确率和支持98种语言的全球覆盖，突破了语言障碍，确保每个声音都被听见。产品背景信息显示，它适用于医疗保健、法律与执法、金融服务、酒店与旅游、技术与工程以及房地产等多个行业。Yescribe.ai通过提供快速交付、智能洞察和保证隐私等特点，帮助用户提升工作效率。

    AI转录 多语言支持 高准确率

  • Unleash the Power of Github README's:使用AI提升GitHub项目的专业性和吸引力。

    Unleash the Power of Github README's 是一个专注于提升GitHub项目展示效果的网站，通过AI技术帮助开发者创建专业、吸引人的README文件。该产品通过集成的AI特性简化内容创作流程，提高项目价值，优化搜索引擎可见度，从而增强GitHub项目的专业性和吸引力。

    GitHub AI辅助 项目展示

  • Recipe Reel:一键总结你最爱的Instagram食谱

    Recipe Reel是一个AI驱动的在线服务，它通过一键操作快速从Instagram视频食谱中提取关键信息，包括食材、步骤等，帮助用户整理和管理他们的食谱收藏。该产品的主要优点是操作简便、无需专业知识、支持自定义食谱列表、编辑控制以及多平台导出功能。此外，它还提供了购物清单生成和无广告的高级版本。

    AI 食谱管理 一键总结

  • The AI Scientist:自动化科学发现的前沿系统

    The AI Scientist 是一个全面的系统，旨在实现完全自动化的开放式科学发现。它使得基础模型，如大型语言模型（LLMs），能够独立进行研究。该系统代表了人工智能在科学研究领域的一个重大挑战，通过自动化的方式辅助人类科学家进行思考和编码，同时减少了对人工监督的依赖。

    人工智能 自动化 科学研究

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM