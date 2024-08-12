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苹果在欧盟新规下加收高达 20% 的开发者费用

2024-08-12 10:26 · 稿源：站长之家

近日，苹果公司对其在欧盟应用商店政策进行了重大调整。这一变化是在监管机构指控苹果违反数字市场法案（DMA）后做出的。表面上看，这些新规似乎让开发者在链接外部购买方面有了更多自由，然而，随之而来的新收费结构却让开发者们感到难以承受。

苹果公司，Apple，智能手机

从今年秋季开始，所有在欧盟的开发者都可以在他们的应用中添加外部链接，用户可以通过这些链接访问其他应用商店或网页的优惠信息。开发者可以加入多个链接，并且用户有权选择关闭应用内的警告提示。但如果开发者使用这一功能，苹果将会对任何数字商品和服务收取新的 “商店服务费”。这个费用会在用户安装应用后的整整一年内适用，不论用户是否点击了外部链接，这种收费方式让人难以理解。

具体来说，苹果将对仅在 App Store 上提供的应用收取20% 的费用;而如果应用支持第三方应用商店，则费用降低到10%。更令人震惊的是，苹果还将对在用户首次安装应用后的整整一年内的任何平台购买收取5% 的 “初始获取费用”。这样一来，苹果可能会从开发者那里获取高达25% 的佣金，包括在平台外的订阅和自动续费。

此外，苹果在小型企业计划和某些符合条件的自动续费订阅方面也设定了较低的费用，而在应用下载前进行的订阅和自动续费则不在收费范围内。显然，苹果的条款让开发者很难在其应用商店和其他竞争性 iOS 应用商店之间做出合理选择。

苹果辩称，费用反映了其应用商店所提供的广泛价值，初始获取费用则体现了苹果在连接开发者客户方面的贡献。然而，这些新政策引发了开发者的强烈不满，甚至有开发者表示，这让他们在苹果应用商店中分发应用变得 “完全没有经济效益”。

目前，欧盟正在对苹果的限制政策进行调查，并在此背景下，Spotify 等公司也对苹果的做法提出了质疑，呼吁欧盟加强监管力度。尽管苹果已经对其数字市场法合规计划做出了一些小改动，但这些改动似乎并没有缓解开发者的困境。

划重点:

1. 🚀 从今年秋季开始，苹果在欧盟允许开发者添加外部购买链接，但会收取高额佣金。

2. 💰 苹果对数字商品和服务收取的费用最高可达25%，让开发者难以承受。

3. ⚖️ 欧盟正对苹果的收费政策进行调查，呼吁加强监管，保护开发者的权益。

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