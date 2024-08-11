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埃隆・马斯克因用太空垃圾充满轨道而受到抨击

2024-08-11 10:14 · 稿源：站长之家

最近，随着 SpaceX 公司推出超过6000颗 Starlink 互联网卫星，并计划未来增加到多达42000颗，关于这些卫星对地球环境影响的讨论愈发激烈。尽管这些卫星为全球互联网覆盖提供了便利，但它们在低地球轨道的存在也引发了不少担忧。

太空，飞船，宇宙

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

一家专注于可持续发展的公共利益组织 PIRG 发布了一份名为《WasteX:卫星互联网巨型星座的环境危害》的报告，呼吁各国政府对这些巨型卫星群进行环境评估。报告指出，在如此大规模发射卫星之前，我们应当认真考虑它们可能带来的后果，尤其是在这些卫星最终退役时。

PIRG 在报告中明确提到，虽然 SpaceX 占据了当前活跃卫星的一半以上，但并不是唯一一家想要建立大规模卫星群的公司。比如，最近中国刚刚发射了 “千帆” 星座的首批卫星，计划建立15000颗卫星，与 SpaceX 的 Starlink 形成竞争。而亚马逊也有类似的计划，准备推出其 “库伊伯计划” 卫星网络。

不过，在数百公里高空发射这么多金属卫星，可能会导致一些意想不到的后果。南加州大学的研究人员最近发表的一项研究表明，这些卫星在重返大气层时可能会释放有害污染物，例如铝氧化物，这可能会导致臭氧层的显著破坏，进而影响地球的生态平衡。

SpaceX 的卫星设计使用寿命大约为五年，这意味着公司需要不断发射替换卫星以维持服务。这种做法被一些批评者视为极其浪费。德克萨斯大学的航空工程教授 Moriba Jah 也表示，尽管 SpaceX 在火箭回收技术上取得了进展，但现阶段的卫星仍是一次性产品，类似于一次性塑料。

PIRG 在报告中强调，新技术的出现需要相应的监管与研究，巨型星座对环境的长期影响尚不明确。为此，美国联邦通信委员会应该与环境保护署和 NASA 等其他机构紧密合作，要求对新的太空活动进行广泛的环境评估。

然而，是否已经为时已晚依然是一个讨论话题。Jah 表示，SpaceX 在没有充分考虑这些风险的情况下，采取了冒险的行动。他强调，以往的经验表明，每当我们认为一切都还好时，最终往往会导致不良后果。

划重点:

🌍 近年来，SpaceX 的 Starlink 项目已发射超过6000颗卫星，未来还将继续增加，带来环境影响争议。

🛰️ PIRG 发布报告，呼吁对卫星群进行环境评估，以了解其对地球生态的潜在影响。

🚀 专家指出，尽管火箭可回收，但卫星仍是一次性产品，未来的监管和研究显得尤为重要。

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