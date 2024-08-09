七夕支付宝发布《为爱奔富报告》，小米SU7上榜情侣最想攒钱买车型top3

七夕，支付宝发布《为爱奔富报告》，报告源自用于熟人之间“共用小金库”的小荷包。报告显示，过去一年，有350万对情侣在支付宝里开通了情侣荷包“谈恋爱”，00后成主力军占比超五成;情侣年均存入9000元，上海情侣最能攒也最敢花;重庆成情侣攒钱最想去旅行目的地。

【350万对情侣在支付宝里谈恋爱，超一半是00后】

这届年轻人不再羞于谈钱，开始流行在支付宝里谈恋爱。过去一年，支付宝小荷包新增双人情侣荷包超过350万。其中，00后成情侣荷包主力军，占比超五成，其次是95后和05后。

【情侣年均存入9000元，上海、北京、浙江情侣最能攒】

越来越多的情侣把小荷包作为双方的恋爱“钱包”攒下小确幸。过去一年，情侣荷包平均存入9000元，其中上海、北京、浙江情侣最能攒，上海情侣不仅最能攒也最敢花。在公开的情侣荷包中最能攒情侣@阖家畅玩小金库，因攒下61万元，引来近500人围观。

【300万人“为爱招商”，超10万人追更男大恋爱剧本】

超300万个情侣荷包只有一位成员，努力攒钱，虚位以待。边看爽剧边攒钱的“剧本攒”走红，其中恋爱剧本最受女生欢迎，九成用户是女生，超10万人追更攒钱剧本《和男大的恋爱二三事》。

【重庆成情侣最想去目的地，小米SU7是梦中情车】

有攒也有花，在公开的情侣荷包圈中，很多情侣会立攒钱flag，其中攒钱旅行成热门关键词之一，情侣攒钱最想去的旅行目的地重庆位列榜首，其次是西藏和云南。保时捷、奔驰、小米SU7上榜情侣最想攒钱买的“梦中情车”TOP3，其他品牌依次是:奥迪、路虎、宝马、特斯拉。

据悉，2020年11月，支付宝App上线了“小荷包”，主要用于熟人之间的“共用小金库”，同一个小荷包里的成员可以共同存取，同一个用户可以把钱放到不同的“小荷包”，专款专用、分类管理。小荷包的资金也可以像余额宝一样产生相应收益。此外，用户可以通过公开自己的小荷包，在荷包圈分享账单内容与其他用户互动。

在支付宝小荷包里分享攒钱方法、围观他人攒钱、假装恋爱剧本攒钱等正成为年轻人逐渐流行起来的新生活方式。

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