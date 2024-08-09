微信红包封面开放平台个人注册门槛下调

站长之家(ChinaZ.com) 8月9日 消息:微信红包封面开放平台现在降低了个人创作者的注册门槛，特别是对于那些已经绑定了微信表情账号的个人视频号作者。之前需要表情账号专辑下载量达到500次才能注册，现在这一要求已经下调至200次。

符合条件的个人创作者，即关注人数达到100人的公众号个人用户，或关注人数达到100个且绑定的微信表情账号专辑下载量满足条件的视频号个人用户，现在可以注册并定制自己的红包封面。

当前个人创作者满足以下条件即可注册:

1. 关注人数达100人的公众号个人用户。 2. 满足以下任一条件的视频号个人用户: 1）关注人数达100个。 2）视频号绑定的微信表情开放平台账号专辑下载量达500200次。

注册流程包括访问官网、选择认证类型、输入个人实名信息和邮箱地址、发送验证邮件、查收并激活邮件链接，最后通过扫描二维码完成身份验证。

成功注册后，个人创作者可以享受私域发放红包封面以传递个人品牌形象，以及通过封面推广功能加速流量转化的优势。这些功能有助于提升品牌声量、用户好感度以及社交传播，扩大品牌影响力，提高私域渠道的运营效果和关注转化。

个人创作者注册流程

仅需四步，个人创作者即可完成红包封面开放平台的账号注册:

1. 满足条件的个人创作者可在电脑登录平台官网（cover.weixin.qq.com），点击右上方「注册」。阅读《注册平台须知》、《封面定制功能使用条款及隐私政策》，点击「同意」后，进入「认证类型」选择。

2. 在认证类型选择「个人认证」— 选择符合条件的「视频号」或「公众号」，点击「下一步」。

3. 输入有效的个人实名信息（仅「视频号」需要）及邮箱地址，点击「发送验证邮件」后，可登录邮箱查收邮件并点击邮件内的激活链接。

*注:该邮箱需未在平台注册过。

4. 邮箱地址验证成功后，需个人视频号/公众号唯一管理员扫描二维码完成身份验证。

注册完成后即可在电脑登录官网（cover.weixin.qq.com）进行定制红包封面。

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