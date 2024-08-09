微信红包封面开放平台：已支持企业视频号注册平台账号

站长之家(ChinaZ.com) 8月9日 消息:微信红包封面开放平台现在支持企业认证的视频号注册账号，以帮助企业创作者加强品牌建设并加速品牌传播。注册后，企业视频号可以在其视频号和相关公众号内发放定制的红包封面，提升品牌声量和用户好感度，并通过社交传播扩大品牌影响力。

注册流程包括四步:登录平台官网、选择认证类型、输入邮箱并发送验证邮件、企业视频号管理员扫码完成身份验证。注册信息与视频号认证信息紧密关联，若视频号认证信息有变动，将影响红包封面开放平台账号的使用，原账号将在变动后七天失效，且相关素材和额度无法继承或转移。

七夕节期间，企业可以通过红包封面开放平台定制七夕主题的红包封面，借助节日氛围加速品牌传播。已定制封面的审核结果和发放数据可以通过微信红包封面助手小程序查询。

视频号企业创作者注册流程

仅需四步，视频号企业创作者即可完成红包封面开放平台的账号注册:

1.已完成企业认证的视频号创作者可在电脑登录平台官网（cover.weixin.qq.com），点击右上方「注册」。阅读《注册平台须知》、《封面定制功能使用条款及隐私政策》，点击「同意」后，进入「认证类型」选择。

2. 在认证类型选择「企业认证」-「视频号」，点击「下一步」。

3. 输入有效的邮箱地址，点击「发送验证邮件」后，可登录邮箱查收验证邮件并点击邮件内的激活链接。

*注:该邮箱需未在平台注册过。

4. 打开链接后，需企业视频号管理员扫描二维码完成身份验证。根据实际情况选择视频号，点击「完成认证」，即可完成注册流程。

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