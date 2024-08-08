2024微信视频号合规治理白皮书发布：超5000个账号被封号处理

站长之家（ChinaZ.com）8月8日 消息:《2024视频号合规治理白皮书》的发布标志着微信视频号在合规治理方面迈出了重要一步。

2023年以来，视频号对规则管理框架进行了全面升级，实现了发布管理、相互支撑、集中展示和动态呈现的"四个统一"。账号管理方面，视频号设置了账号找回机制、肖像授权管理机制，并通过账号ID加强了账号唯一识别能力，同时优化了认证体系。

在侵权治理上，视频号通过人员培训提升审核效率，实施阶梯式分级处理侵权行为，有效处置了超过81万例侵权投诉内容，并对超过5000个账号采取了封号处理。创新的侵权自认机制加快了侵权投诉处理速度，并使判断依据更客观丰富。

版权保护方面，视频号鼓励创作者发布优质原创内容，提供原创声明功能，助力创作者合规使用正版影视剧内容进行二次创作。截至2024年6月，已有3.6亿个作品完成原创声明，覆盖超过1300万名创作者。影视创作授权片库已接入超过4000部影视剧集。

品牌保护上，视频号建立了关键词保护机制和多端售假投诉入口，全方位保护品牌。截至2024年6月，关键词库已收纳超过11万个关键词，品牌商标类关键词超过3万个，日均拦截名称注册次数达2万余次。

商业化合规运营方面，视频号构建了多元化的商业模式，为创作者和品牌方提供商业变现路径，并不断升级合规功能，培养用户合规意识。例如，上线内容分类标签自主打标能力，建设网络主播职业能力提升教育实践基地，对重大活动制定合规指引。视频号还针对亚运会、奥运会、世界杯等重大赛事，收录了相关侵权关键词和衍生词，进行有效治理和防控。

内容治理上，视频号持续打击不良信息，开展清朗系列专项行动，提示用户准确标注信息来源。2024年3月以来，对直播不良引导、不良PK等违规内容进行专项打击，累计处置超过5.7万个违规直播间，封禁逾2.9万个直播账号。在短视频内容板块，针对虚假宣传、无资质服务等处置超过2.8万个视频号账号。

视频号还配备了用户权益保障措施，确保用户在安全、健康的环境中享受平台带来的乐趣。在交易保障、信用评价、机构管理、投诉处理等方面不断深化平台产品与运营能力。同时，积极开展用户安全宣传，针对未成年人保护，提供了青少年访问范围和互动功能限制等功能。

（举报）