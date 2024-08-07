软银宣布340亿美元股票回购计划 预计购买6.8%自由流通股

近日，软银集团株式会社（SoftBank Group Corp.）宣布了一项高达5000亿日元(约合34亿美元)的股票回购计划。这一消息是在过去一个月内，软银股价经历了急剧下跌之后发布的，此外，还受到激进投资者艾略特投资管理公司(Elliott Investment Management)的压力，要求公司提升股价。

根据软银的声明，这项回购计划将于2025年8月7日前实施，预计将购买最多6.8% 的自由流通股。软银的这一决定似乎是针对艾略特公司最近对其采取的举动，艾略特在今年已经建立了在软银的大额持股，并曾在六提出过一个高达150亿美元的回购建议。

软银在过去一段时间内的表现并不理想，市场情绪也相对低迷。为了重振股东的信心，软银选择了此时推出回购计划，意在通过减少市场上的流通股数量，进而提升每股收益和整体股价。这一举措无疑会引起市场的广泛关注，投资者们希望这能为软银带来新的发展契机。

值得注意的是，软银在过去几年间经历了不少波折，从投资愿景到实施战略，甚至受到部环境的影响。此次回购计划是否能有效提振股价，促进公司发展，还需时间来检验。不过，软银的管理层表示，他们会持续关注市场动态，以便及时作出调整和应对。

划重点: 🌟 软银宣布高达340亿美元的股票回购计划，旨在提升股价。 📈 回购计划将于2025年8月7日前实施，购买最多6.8% 的自由流通股。 🤝 此举是对激进投资者艾略特的回应，后者曾推动软银进行更大规模的回购。

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