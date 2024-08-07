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百度地图崩了上热搜 客服回应：正在加速修复中

2024-08-07 14:56 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 8月7日 消息:今日，“百度地图崩了”登上微博热搜，有用户反馈，百度地图APP页面显示“当前网络不佳，可切换到离线算路”。

对此，客服回应称，问题目前正在加速修复中。

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