首页 > 业界 > 关键词  > 抖音最新资讯  > 正文

抖音：持续打击售卖账号、电话卡和相关服务网络水军

2024-08-07 13:41 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 8月7日 消息:今日，抖音发布公告称，将打击各类“售卖账号、电话卡和相关服务”的网络水军

抖音表示，为保护用户合法权益，落实“清朗”专项行动要求，坚决打击“网络水军”行为，抖音持续更新样本库，进行违规线索的自动筛查，对违法违规内容主动下架，并对发布违法违规内容的账号采取禁言、限制功能、封禁等处罚措施。2024年6月以来，平台累计清理视频内容5w+，日均处置违规评论300万条，处罚账号超430万个。对于涉嫌违法犯罪的行为，将移交线索至相关部门。

以下为近期重点打击的五类水军行为:

1、售卖已实名或未实名电话卡

售卖电话卡也是水军黑产的典型违法违规行为之一。部分黑产在平台通过账号进行“推广”，昵称带有“已实名”或“免实名”字样，发布展示多张手机卡、表示不需要实名插卡即可使用等信息的视频或文案，吸引目标用户联系并引导去其他平台交易。

抖音安全提醒，请勿购买此类“未实名”或“已被他人实名”的电话卡。未实名电话卡，可能会被不法分子购入用于实施各种违法犯罪活动，如电信诈骗、网络赌博、传播淫秽信息等，已实名的电话卡被售卖，则会导致实名登记人的个人信息泄露，面临被骚扰、被诈骗的风险，同时也面临被犯罪分子利用从事其他犯罪活动的风险。针对发布此类信息、售卖实名或未实名电话卡的行为，平台会第一时间对相关账号进行封禁等处置，并把涉嫌违法行为的线索移交至相关部门。

图片

图片

2、售卖各类平台账号

黑产在抖音平台发布信息，回收或售卖各类网络账号，有潜在用户与其联系后，便引导至其他平台完成交易。和售卖电话卡相似，这些售卖账户的行为不仅侵犯了用户个人隐私和信息安全，影响各网站生态和秩序，还可能滋生各种违法犯罪行为。

图片

图片

3、提供“接码账号”

接码账号，指的是用来批量接收验证码的违规服务。部分黑产或犯罪分子为了规避实名注册，或绕过某些平台限制进行违规操作，需要使用他人的手机号码来接收注册、登陆或其他场景需要的验证码。水军黑产则是专门提供接收验证码的服务，他们在平台发布“广告”，用文字或图片表示可以接收各类验证码，引导目标用户进行交易。

抖音安全表示，此类行为严重违反平台规则和相关法律法规，一经发现将严厉处置并将线索移交至相关部门。

图片

图片

图片

4、违规开通平台权限

“直播伴侣权限开通”“xx权限开通”……很多平台对其部分功能都有门槛限制，比如需要达到某个粉丝量，或者需要积攒一定的经验值、信用分等，网络水军则利用平台发布信息，称自己可以无门槛给用户开通各类“权限”。这些水军的行为不仅严重影响了相关平台的规则和社区环境，甚至给犯罪分子提供了作案的网络工具。

平台对此类水军账号持续打击，从账户名、文案、视频图文等多角度建立样本库加强识别，一经核实将永久封禁。

图片

5、为用户提供付费骂人服务

水军在各类热点事件或其他网友的评论区，发布大量相同内容的文案，展示自己可以提供“代网暴、代骂”他人等服务，吸引目标受众的关注和私信，进而引导至其他平台交易。交易后，水军按承诺在网上辱骂他人，并将辱骂录音、视频或截图提供给购买服务者。此类行为不仅是网络水军黑产，甚至对他人进行网暴、将违法违规行为延续至线下场景等。

除了售卖该项服务，水军黑产也会在网上招募“代骂员”，用按条计费、在家就能兼职、安全无风险等话术吸引急需收入的人群从事水军行为。

图片

图片

举报

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 【腾讯云】11.11云上盛惠！云服务器首年1.8折起，买1年送3个月！

    11.11云上盛惠！海量产品 · 轻松上云！云服务器首年1.8折起，买1年送3个月！超值优惠，性能稳定，让您的云端之旅更加畅享。快来腾讯云选购吧！

    Docker容器镜像

    Docker容器镜像

    去看看
    Docker容器镜像 60元/15天
    爆款产品组合购

    爆款产品组合购

    去看看
    爆款产品组合购 低至1元
    腾讯云x NVIDIA加速计划

    腾讯云x NVIDIA加速计划

    去看看
    腾讯云x NVIDIA加速计划 最高获赠10万元扶持基金
    2核2G云服务器

    2核2G云服务器

    去看看
    2核2G云服务器 112元/1年
    查看更多相关信息>>
    腾讯云LOGO腾讯云 12-20
    广告

  • QQ 持续强化网络水军整治，助力网络环境良性发展

    一直以来，QQ 致力于为广大用户构建健康、绿色、积极的网络环境。然而网络水军的持续对抗，导致部分虚假信息和炒作行为干扰舆论环境，误导公众正确的认知判断，破坏网络空间的公共秩序。为进一步维护平台良好的生态秩序，QQ 持续打击网络水军操纵信息内容的违法违规行为，严厉处置恶意蹭炒热点事件、刷转评赞数据的网络水军账号，以及网络水军容易聚集的违规群�

  • 腾讯整治网络水军 上半年封禁8.4万个QQ群

    快科技7月20日消息，为进一步维护平台良好的生态秩序，QQ 持续打击网络水军操纵信息内容的违法违规行为。包括严厉处置恶意蹭炒热点事件、刷转评赞数据的网络水军账号，以及网络水军容易聚集的违规群组和版块，并加强在平台公开场景发表涉及水军人员招募等违法不良内容的识别和清理，坚决阻断招募引流渠道。根据官方数据，2024年上半年，平台采取账号封禁、内容清�

    ​QQ

  • 统一签发“号”“证” ！国家网络身份认证公共服务管理办法公开征求意见

    7月26日，公安部、国家网信办等研究起草了《国家网络身份认证公共服务管理办法》，并向社会公开征求意见。起草说明指出，国家组织建设网络身份认证公共服务基础设施，旨在建成国家网络身份认证公共服务平台，形成国家网络身份认证公共服务能力，为社会公众统一签发网号”网证”，提供以法定身份证件信息为基础的真实身份登记、核验服务，达到方便人民群众使用、保护个人信息安全、推进网络可信身份战略的目标。《管理办法》共16条，主要包括四个方面的内容：一是明确了公共服务和网号”网证”等概念；二是明确了公共服务的使用方式和场景；三是强调了公共服务平台和互联网平台的数据和个人信息保护义务；四是明确了公共服务平台和互联网平台违反数据和个人信息保护义务的法律责任。

    ​网络身份认证 ​公共服务管理 ​国家组织建设

  • 抖音开展“风险地点”类内容专项治理 打击危险区域探险等行为

    抖音发布关于开展“风险地点”类内容专项治理的公告称，当前全国已进入暑期和汛期，旅游高峰期也同时到来。平台将启动为期两个月的“风险地点”专项治理行动，并在暑期结束后保持常态化治理。呼吁网友和各地有关部门向我们提供相关风险信息，与平台共同维护安全的社区环境。

  • 《蛋仔派对》未成年网络安全的坚实屏障

    在数字化迅速发展的今天，未成年人的网络安全问题日益引起社会关注。《蛋仔派对》作为一款风靡全国的休闲竞技手游，不仅为玩家提供了丰富的娱乐体验，更致力于守护未成年人的网络安全，今年3月举行的“蛋仔守护月”就充分证明了这一点。《蛋仔派对》将继续努力，守护未成年人的网络安全，为他们创造一个更加安全、有趣的网络世界。

    ​未成年人网络安全 ​蛋仔派对 ​反诈宣传

  • 抖音：严厉打击无底线炒作运动员“CP”、拉踩运动员等行为

    抖音发布《关于治理奥运会期间“饭圈”违规内容的公告》称，在近期的奥运会比赛中，平台发现仍有少数用户在站外风气带动下，转载相关言论无底线炒作运动员“CP”、拉踩运动员和教练组成员，甚至对一些运动员进行人身攻击，对此平台予以了严肃处置。7月30日晚间，中国乒乓球混双夺冠后，受外站炒作运动员CP热门话题影响，平台出现呼吁运动员“官宣”言论及运动员结婚照合成图，对此平台处置视频约900余个，处置评论近1万条。平台累计清理涉体育饭圈化不良内容3.8万余条，对445个账号视违规情况予以阶段禁言至永久禁言处置。

    ​抖音 ​奥运会 ​运动员

  • 抖音打击利用虚假人设将用户引流至第三方平台变现行为

    抖音发布《关于虚假人设的治理公告》称，近期平台发现，有少数“自媒体”策划虚假人设，在个人简介和发布内容中，自称为名企高管、专家或者自封不可查证的“大师”，以夸张或虚假的身份，博取用户信任，进将用户引流至第三方平台变现。严重违反了平台规则，可能导致其他用户遭受经济、情感损失。四、自封无法验证的“大师”:以“两性关系教父”“婚恋专家”“创业导师”“情感心理咨询师”“人生导师”“失恋挽回大师”“灵性疗愈上师”“骨灰级婚姻拯救师”等身份自我介绍或发布内容，但相关头衔无法验证，也未获得社会广泛认同。

    ​社交媒体 ​虚假信息 ​网络规则

  • 深圳大量鱼群飞出面 当地人：壮观 持续大约一分钟

    在7月13日的深圳海域，一场罕见的自然奇观震撼上演。当日的某一时刻，平静的海面突然沸腾起来，大量鱼群仿佛被无形的力量牵引，纷纷跃出水面，形成了一道道银色的弧线，在夕阳的余晖下闪烁着耀眼的光芒。在这场自然奇观的背后，是对人与自然和谐共生理念的深刻反思与共鸣。

    ​自然奇观 ​深圳海域 ​大规模鱼群

  • IEEE：对人类意识的重视回归网络安全视野

    网络安全中人是最薄弱的环节，网络安全专业人员所依赖的不是防火墙、入侵检测系统或任何其他技术优势。为什么说网络安全中最薄弱的环节总是人呢?人们一遍又一遍地重复使用相同的密码;当需要更新软件时，也经常会拖延;人们还会不经意地点击恶意链接，帮助入侵者访问网络。他说:“在人工智能驱动的网络威胁日益复杂的背景下，清晰的沟通和频繁的培训是有效的安全意识计划的两个关键组成部分。

    ​网络安全 ​人工智能 ​员工培训

  • 倍孜网络亮相China Joy，众多精彩活动完美落幕！

    2024年ChinaJoyBTB展正式落下帷幕，倍孜网络在BTB展馆W5-A306展位，以酷炫的展厅，并携【轻变聚合广告管理工具】与【倍孜BEIZI移动广告变现平台】两款产品出席展会，赢得了参加展会人员的一致好评。高效率合规，广泛认可倍孜网络自成立以来，始终把beizisdk安全合规放在首位，同时与行业上级主管部门中国信息通信研究院深度合作，展开了一系列合规践行、赋能行业的动作。现场氛围轻松，领取火爆。

    ​China ​Joy ​2024

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM