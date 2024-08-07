抖音：持续打击售卖账号、电话卡和相关服务网络水军

站长之家(ChinaZ.com) 8月7日 消息:今日，抖音发布公告称，将打击各类“售卖账号、电话卡和相关服务”的网络水军。

抖音表示，为保护用户合法权益，落实“清朗”专项行动要求，坚决打击“网络水军”行为，抖音持续更新样本库，进行违规线索的自动筛查，对违法违规内容主动下架，并对发布违法违规内容的账号采取禁言、限制功能、封禁等处罚措施。2024年6月以来，平台累计清理视频内容5w+，日均处置违规评论300万条，处罚账号超430万个。对于涉嫌违法犯罪的行为，将移交线索至相关部门。

以下为近期重点打击的五类水军行为:

1、售卖已实名或未实名电话卡

售卖电话卡也是水军黑产的典型违法违规行为之一。部分黑产在平台通过账号进行“推广”，昵称带有“已实名”或“免实名”字样，发布展示多张手机卡、表示不需要实名插卡即可使用等信息的视频或文案，吸引目标用户联系并引导去其他平台交易。

抖音安全提醒，请勿购买此类“未实名”或“已被他人实名”的电话卡。未实名电话卡，可能会被不法分子购入用于实施各种违法犯罪活动，如电信诈骗、网络赌博、传播淫秽信息等，已实名的电话卡被售卖，则会导致实名登记人的个人信息泄露，面临被骚扰、被诈骗的风险，同时也面临被犯罪分子利用从事其他犯罪活动的风险。针对发布此类信息、售卖实名或未实名电话卡的行为，平台会第一时间对相关账号进行封禁等处置，并把涉嫌违法行为的线索移交至相关部门。

2、售卖各类平台账号

黑产在抖音平台发布信息，回收或售卖各类网络账号，有潜在用户与其联系后，便引导至其他平台完成交易。和售卖电话卡相似，这些售卖账户的行为不仅侵犯了用户个人隐私和信息安全，影响各网站生态和秩序，还可能滋生各种违法犯罪行为。

3、提供“接码账号”

接码账号，指的是用来批量接收验证码的违规服务。部分黑产或犯罪分子为了规避实名注册，或绕过某些平台限制进行违规操作，需要使用他人的手机号码来接收注册、登陆或其他场景需要的验证码。水军黑产则是专门提供接收验证码的服务，他们在平台发布“广告”，用文字或图片表示可以接收各类验证码，引导目标用户进行交易。

抖音安全表示，此类行为严重违反平台规则和相关法律法规，一经发现将严厉处置并将线索移交至相关部门。

4、违规开通平台权限

“直播伴侣权限开通”“xx权限开通”……很多平台对其部分功能都有门槛限制，比如需要达到某个粉丝量，或者需要积攒一定的经验值、信用分等，网络水军则利用平台发布信息，称自己可以无门槛给用户开通各类“权限”。这些水军的行为不仅严重影响了相关平台的规则和社区环境，甚至给犯罪分子提供了作案的网络工具。

平台对此类水军账号持续打击，从账户名、文案、视频图文等多角度建立样本库加强识别，一经核实将永久封禁。

5、为用户提供付费骂人服务

水军在各类热点事件或其他网友的评论区，发布大量相同内容的文案，展示自己可以提供“代网暴、代骂”他人等服务，吸引目标受众的关注和私信，进而引导至其他平台交易。交易后，水军按承诺在网上辱骂他人，并将辱骂录音、视频或截图提供给购买服务者。此类行为不仅是网络水军黑产，甚至对他人进行网暴、将违法违规行为延续至线下场景等。

除了售卖该项服务，水军黑产也会在网上招募“代骂员”，用按条计费、在家就能兼职、安全无风险等话术吸引急需收入的人群从事水军行为。

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