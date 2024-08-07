​ X 公司起诉多家大广告商联合 “非法抵制”

近日，X 公司对多家知名广告商提起了诉讼，指控他们对平台进行了一场 “非法抵制”。在这份周二提交的诉状中，X 声称包括联合利华、玛氏、CVS、Ørsted 等在内的数十个品牌，共同策划了一项 “集体扣留数十亿美元广告收入” 的行动。

这些品牌是通过一个名为全球负责任媒体联盟（GARM）的行业倡议进行合作，要求参与的公司必须停止向不符合该组织安全标准的社交平台投放广告。

X 公司指责 GARM 组织了针对其的广告商抵制，以迫使公司遵循该倡议的安全标准。尽管上个月 X 公司宣布很高兴重新加入 GARM，但这起诉讼的提出似乎表明，X 对于这一行业倡议感到不满。X 公司的首席执行官 Linda Yaccarino 在社交媒体上发布视频，表示:“证据和事实在我们这一边，他们密谋抵制 X，这威胁到我们未来的发展。这将把你们的全球公共广场置于长期风险之中。”

与此同时，Elon Musk 也在社交媒体上鼓励任何被广告商系统性抵制的公司提起诉讼，并提到根据《反敲诈影响和腐败组织法》（RICO 法），可能会存在 “刑事责任” 的问题。X 公司的诉状引用了国会司法委员会在7月10日发布的报告，报告指出 WFA 和 GARM “为了打击不受欢迎的内容而进行的共谋行为” 令人震惊。早些时候，国会司法委员会的主席 Jim Jordan 还向参与 GARM 的40家公司发出函件，询问为何广告商选择抵制《乔・罗根体验》、《每日邮报》、《布莱特巴特》及《福克斯新闻》等右翼媒体。

不过，X 公司的诉讼在法庭上的前景并不明朗。根据 Techdirt 的分析，广告商选择投放广告的平台这一权利受到第一修正案的保护，而广告技术监察组织 “Check My Ads” 则表示，广告商有权选择不向传播仇恨和阴谋论的平台投入资金。X 公司希望法庭能判定广告商的行为为非法，并要求赔偿损失，具体金额将在审判中确定。

这起诉讼是 Musk 一系列法律行动中的最新案例，尽管他在6月放弃了对 OpenAI 及其创始人的诉讼，但在周一又以 “被操控” 的理由重新提起诉讼。

划重点: 🌐 X 公司起诉多个大品牌，称其共同进行 “非法抵制” 行动。 💰 广告商通过 GARM 组织要求抵制不符合安全标准的社交平台。 📜 Musk 鼓励被抵制的公司提起诉讼，并提到可能涉及刑事责任。

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