华为 MatePad Pro 12.2 发布 售价 4299 元起

站长之家（ChinaZ.com）8月6日 消息:华为MatePad Pro12.2平板电脑正式发布，起始售价为4299元。MatePad Pro12.2的设计轻薄，厚度仅5.5mm，重量轻至508g，提供流金、宣白、砚黑三种配色。除了标准版，还提供柔光版，该版本在点状光下显示效果更优，与iPad Pro的纳米纹理玻璃版相比具有优势。

这款新品在业界首次采用了12.2英寸的2.8K分辨率144Hz刷新率双层OLED屏幕，拥有3:2的屏幕比例和高达2000nits的Tandem峰值亮度，同时在寿命和能耗优化上分别提升了3倍和33%。

华为MatePad Pro12.2搭载麒麟9010W处理器，配备10000mAh电池和100W快充技术，MatePad Pro12.2在性能和续航上表现出色。摄像头配置包括前置800万像素和后置1300万像素+800万像素双摄，支持北斗卫星消息功能。

用户还可以选择全新的华为星跃键盘和手写笔，键盘采用隐藏式笔槽设计，手写笔可放置在键盘夹中充电，但需要注意的是，海报中的键盘悬浮效果仅为广告创意，键盘本身不支持平板悬浮支撑。

华为MatePad Pro12.2的价格配置如下:

12GB +256GB版:4299元

12GB +512GB版:4799元

柔光版12GB +256GB版:4899元

柔光版12GB +512GB版:5399元

柔光版16GB +1TB版:6699元

流金典藏版16GB +1TB版:8299元 华为星跃键盘单独售价为1299元。

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