​Windows 11 市场份额突破 30%！

最近，Windows11的市场份额终于首次突破了30%。根据 Statcounter 的最新数据报告，Windows11在上个月达到了30.83% 的新高，较上个月增长了1.08个百分点，而同比则上升了7.17个百分点，去年7月的时候它的市场份额还只有23.66%。可以说，Windows11正在逐渐赢得用户的青睐。

随着 Windows10即将迎来终止支持的最后更新，越来越多的用户开始转向 Windows11。这对于还在使用 Windows10的用户来说，或许也是一个不错的时机去尝试新系统。而与 Windows11的增长相对，Windows10的市场份额也在不断下滑，现在已经降到64.99%，一月内减少了1.06个百分点，和去年7月的71.14% 相比，下降幅度达到了11.15个百分点。

虽然新版本的 Windows 系统在市场上越来越流行，但依然有一些用户坚持使用老旧版本的 Windows。例如，Windows7仍然是第三受欢迎的版本，市场份额为3.04%，小幅上涨了0.08个百分点。而 Windows8.1和 Windows XP 则分别以0.42% 和0.38% 的市场份额排在第四和第五，前者增加了0.02个百分点，后者则小幅下降了0.01个百分点。这些老版本的 Windows 系统虽然已经不再支持，但仍然有不少用户选择继续使用。

Windows11的市场份额首次突破30% 标志着一波新的升级潮流正在涌动，用户们也在逐渐适应这个全新的操作系统。随着时间的推移，我们可能会看到更多用户选择跳出 Windows10，迎接 Windows11的到来。

划重点: 🌟 Windows11的市场份额首次突破30%，达到了30.83%。 📉 Windows10的市场份额下降至64.99%，显示出明显的用户流失。 🖥️ 仍有部分用户坚持使用 Windows7、8.1和 XP 等老旧版本。

（举报）