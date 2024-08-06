抖音：严厉打击无底线炒作运动员“CP”、拉踩运动员等行为

站长之家（ChinaZ.com）8月6日 消息:抖音发布《关于治理奥运会期间“饭圈”违规内容的公告》称，在近期的奥运会比赛中，平台发现仍有少数用户在站外风气带动下，转载相关言论无底线炒作运动员“CP”、拉踩运动员和教练组成员，甚至对一些运动员进行人身攻击，对此平台予以了严肃处置。

7月30日晚间，中国乒乓球混双夺冠后，受外站炒作运动员CP热门话题影响，平台出现呼吁运动员“官宣”言论及运动员结婚照合成图，对此平台处置视频约900余个，处置评论近1万条。7月31日，有乒乓球运动员在比赛中发挥不及预期，有少数网友发表言论不恰当拉踩、对比不同运动员，对此平台处置不当评论4千余条。8月3日晚间，乒乓球女单决赛期间，赛场出现不理性应援情况，同时平台出现拉踩运动员甚至攻击教练组言论，甚至有一些用户将外站阴谋论内容搬运至平台，误导其他用户，对此平台处置不当评论1.2万余条。

奥运期间，平台累计清理涉体育饭圈化不良内容3.8万余条，对445个账号视违规情况予以阶段禁言至永久禁言处置。

抖音重申，将持续治理以下内容:

侵犯隐私:为保障运动员的正常生活、训练和比赛，平台禁止曝光或传播运动员及其他比赛相关人员的私人信息，包括但不限于个人私生活细节、私人联系方式等，同时也禁止发布包含非法跟踪（“私生饭”）运动员的相关内容。 网暴、互撕、谩骂:禁止因支持的运动员、教练员不同，而拉踩其他运动员、教练员，或者因为比赛结果不利于自己支持的运动员，就无端攻击、谩骂其他运动员。 造谣诽谤:禁止发布包含谣言、诽谤信息的内容，侵犯运动员的名誉权。 煽动对立:禁止利用平台煽动不同运动员支持者群体之间的对立，禁止引导其他用户参与互撕、谩骂和对立行动。禁止组织、煽动、引导网友通过各种方式恶意投诉举报运动员。 网络水军:禁止利用平台，组织买热搜、打榜、刷量、控评、买水军等破坏网络舆论秩序的行动。 非理性追星:禁止诱导、强迫其他用户特别是未成年用户非理性集资应援运动员，禁止在未经审批的情况下违规组织线下聚集活动。

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