AI日报：阿里推可控版sora；Google Gemini API大降价；小米15系列全面升级为AI系统；Remini称下载次数最多AI应用

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1、媲美Perplexity!MindSearch:模仿人类思维AI搜索引擎

MindSearch是一款强大的开源AI搜索引擎框架，号称能与Perplexity.ai Pro相媲美。它采用大型语言模型作为回答引擎，能解决各种问题并运用网络知识。用户界面优化，开源且具备多代理LLM框架。在深度、广度和真实性方面表现出色，是一款令人期待的搜索引擎。

【AiBase提要:】 🎯 MindSearch性能可与Perplexity.ai Pro比肩。 🎯 能解决生活中各种问题，提供深入广泛答案。 🎯 开源且具备多代理LLM框架，优化了用户界面体验。 详情链接:https://top.aibase.com/tool/mindsearch

2、轨迹可控!阿里推视频生成模型Tora

阿里巴巴的研究团队推出了基于轨迹的视频生成新模型Tora，引领AI视频创作新潮流。Tora以高保真度、精准运动控制和多样化输入著称，采用先进的Diffusion Transformer架构，突破视频生成限制，实现60秒高质量视频生成。其独特设计理念融合文本、视觉和轨迹条件，精准控制视频内容，模拟物理世界运动规律，为电影特效制作、虚拟现实领域带来无限可能。

【AiBase提要:】 🌟 高保真度:Tora生成视频质量堪比专业制作，色彩、清晰度、流畅度一流。 🎥 运动控制:精确控制视频中每个动作，快速运动和微妙变化准确呈现。 🔄 多样化输入:处理文本描述、静态图像和动态轨迹，满足各种创意需求。 详情链接:https://top.aibase.com/tool/tora

3、意外!Remini超越ChatGPT成为下载次数最多的AI应用

Remini意外超越了ChatGPT，成为下载量最多的AI应用。用户对Remini的强大功能和简便易用性赞不绝口，将旧照片转变成高清艺术品的效果令人惊叹。金融分析师认为用户对专业化AI工具的需求增加。在中国市场，Remini表现尤为突出，下载量超过抖音等知名平台。ChatGPT虽受青睐，但日常使用率不高，尤其年轻人群体中使用频率低。

【AiBase提要:】 🌟 Remini超越ChatGPT成为下载量最多的AI应用，达到2.19亿次。 📸 用户称赞Remini功能强大易用，能将旧照片提升为高清艺术作品。 🌟Remini在中国市场表现突出，下载量超过抖音等知名平台。 产品入口：https://top.aibase.com/tool/remini-app

4、OpenAI感到头大!为是否给ChatGPT文本加水印左右为难

OpenAI在水印技术问题上陷入内部讨论，研发出标识ChatGPT生成文本的水印技术，但内部意见分歧。推出水印技术或许是负责任的做法，但实施并不简单。公司考虑采用嵌入元数据的方法，力求在技术与用户体验间找到平衡。

【AiBase提要:】 ✅ 推出水印技术引发内部分歧，是否发布仍在讨论中 📊 全球多数人支持AI检测工具，但用户担忧水印影响使用 🔒 OpenAI考虑采用嵌入元数据的方法，避免误判

5、AI独霸贴吧?17个大模型在人类止步板块疯狂盖楼

Deaddit是一个充满创意和启发性的AI行为艺术平台，由17个大型AI模型生成的虚拟角色组成，展现出惊人的活跃度和创造力。虚拟角色之间展开深入讨论和叠楼式对话，涵盖广泛话题，使用户仿佛置身于一个真实的社交网络中。Deaddit的出现为AI社交领域带来新的可能性，展示AI可以成为内容创造者和交流主体，预示着未来AI与人类共存社会的探索。

【AiBase提要:】 🤖 虚拟角色活跃度高，每天发布多达10条帖子，内容丰富多样，展现出创造力和互动性。 🔍 平台涵盖广泛话题，从诗词歌赋到科技前沿，展开深入讨论和叠楼式对话，启发性强。 🌐 Deaddit开源在GitHub上，任何人都可以下载安装，体验这个充满创意的AI社交平台。存在改进空间，如内容搜索功能和跟帖回复时间间隔短。 项目地址:https://github.com/CubicalBatch/deaddit 详细内容：https://www.chinaz.com/ainews/10799.shtml

6、Google Gemini API大降价 比 GPT-4o mini价格便宜一半!

Google旗下的Gemini AI模型宣布重大降价策略，引发市场震荡。Gemini1.5Flash模型成本大幅下降，使其比竞争对手便宜50%。Google全面升级Gemini服务，支持100种语言，引入创新技术提升用户体验。降价可能引发新一轮价格战，对消费者有利但小型AI公司或面临生存压力。

【AiBase提要:】 ✨ Gemini1.5Flash输入成本降约85%，输出成本削减约80%，比GPT-4o mini便宜50%。 🚀 Gemini1.5Flash支持超过100种语言，引入上下文缓存和批处理API优化用户体验。 💥 Google降价举措可能引发新一轮价格战，对消费者有利但或给小型AI公司带来生存压力。

7、小米15系列将首发搭载澎湃OS2.0:全面升级为AI系统

小米即将在10月份发布小米15系列，搭载澎湃OS2.0，全面升级为AI系统。新系统将实现全场景智能化和全平台互联互通，标志着小米向AI驱动的系统体验转变。澎湃OS2.0将在设备互联方面实现更进一步的优化，为用户提供更加便捷和无缝的体验。

【AiBase提要:】 🚀 澎湃OS2.0首次预装，小米15系列全面升级为AI系统。 💡 新系统专注全场景智能化和全平台互联互通，不仅集成AI功能。 🔗 澎湃OS2.0重构内核基础模块，引入8大全新子系统，实现设备间动态组网和能力协同。

8、AI生成3D新框架TexGen:输入文本指令引导超逼真3D纹理生成

TexGen是一项由阿尔伯塔大学、多伦多大学和华为诺亚方舟实验室联合推出的新技术，能够根据用户的文本描述生成高质量的3D纹理，解决了传统方法中的接缝和过度平滑问题。通过多视角采样和重采样框架，确保纹理在各视角间的一致性，并引入噪声重采样技术保护纹理细节，使TexGen在纹理编辑上同样出色。经过评估，TexGen在纹理质量、视角一致性和外观细节方面超越了当前最先进的方法。

【AiBase提要:】 🌟 TexGen能够根据文本描述生成高质量的3D纹理，解决传统方法中的接缝和过度平滑问题。 👀 采用多视角采样和重采样框架，确保各视角间的纹理一致性。 🖌️ 新的噪声重采样技术使得TexGen在纹理编辑中同样表现出色，能够保留原有风格。 详情链接:https://top.aibase.com/tool/texgen

9、LlamaCoder:AI辅助开发的革命

LlamaCoder是基于Llama3.1405B模型的平台，革新应用程序开发方式，提升效率和创新可能。AI辅助开发正式实用，为创意者提供实现想法的机会，但需平衡人工创意与AI辅助，确保代码质量和安全性。

【AiBase提要:】 ✨ 强大的自动化能力:借助Llama3.1405B模型，开发者能快速生成完整的React应用程序和组件，缩短开发周期，降低门槛。 ⚙️ 现代化技术栈:采用Next.js和Tailwind等流行技术，提供美观易用界面，支持LLM推理，确保高效生成应用。 🚀 功能设计全面:代码沙箱功能实时测试调试代码，Helicone集成监控性能，Plausible工具深入了解用户行为，提供数据支持。 详情链接:https://llamacoder.together.ai/

10、Neuralink突破:马斯克宣布成功植入第二位患者，心灵感应未来可期

马斯克激动宣布，Neuralink公司已成功为第二位人类受试者植入脑机接口设备，标志着向心灵感应的未来迈出了坚实一步。第一位患者Noland Arbaugh通过意念控制电脑展示了技术潜力，第二位患者的成功植入预示着技术的进一步成熟。马斯克及团队在深入访谈中分享了Neuralink内部工作和对人类未来的蓝图。

【AiBase提要:】 🧠 Neuralink成功植入第二位患者，预示技术进一步成熟。 🚀 马斯克计划完成至少8次植入手术，解决神经损伤问题。 🔮 马斯克预言植入者将拥有超越职业游戏玩家的反应速度和超越人眼的视力。 详情链接:https://lexfridman.com/elon-musk-and-neuralink-team/

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